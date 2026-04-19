FOTO Lijepa Leah ima milijune pratitelje kojima otvoreno govori o životu s celijakijom

Leah Halton je australska influencerica koja se proslavila na TikToku i drugim mrežama, gdje objavljuje sadržaj o ljepoti i svakodnevnom životu. Progovorila je i o borbi s kroničnom bolešću i kako se nosi s njom
Leah Halton australska je influencerica, model i kreatorica sadržaja rođena 2001. godine u Melbourneu. Postala je globalno poznata zahvaljujući TikToku, gdje ima milijune pratitelja i veliki utjecaj među mladima. Njezini videozapisi često uključuju šminkanje, modne kombinacije i svakodnevni život. Karijeru je gradila godinama prije nego što je postala viralna. Danas je jedna od najpoznatijih digitalnih kreatorica iz Australije.
Leah Halton australska je influencerica, model i kreatorica sadržaja rođena 2001. godine u Melbourneu. Postala je globalno poznata zahvaljujući TikToku, gdje ima milijune pratitelja i veliki utjecaj među mladima. Njezini videozapisi često uključuju šminkanje, modne kombinacije i svakodnevni život. Karijeru je gradila godinama prije nego što je postala viralna. Danas je jedna od najpoznatijih digitalnih kreatorica iz Australije. |
Leah Halton australska je influencerica, model i kreatorica sadržaja rođena 2001. godine u Melbourneu. Postala je globalno poznata zahvaljujući TikToku, gdje ima milijune pratitelja i veliki utjecaj među mladima. Njezini videozapisi često uključuju šminkanje, modne kombinacije i svakodnevni život. Karijeru je gradila godinama prije nego što je postala viralna. Danas je jedna od najpoznatijih digitalnih kreatorica iz Australije.
Najveći uspjeh postigla je 2024. godine kada je njezin lip-sync video na pjesmu “Praise Jah in the Moonlight” postao viralan. Taj video skupio je stotine milijuna, pa čak i preko milijardu pregleda, što je izuzetno rijetko na TikToku. Upravo taj trenutak lansirao ju je u svjetsku popularnost. Nakon toga brzo je povećala broj pratitelja i dobila brojne poslovne ponude. Viralni uspjeh dodatno je učvrstio njezinu poziciju u industriji influencera.
Osim TikToka, Leah je aktivna i na YouTubeu i Instagramu, gdje objavljuje duži i raznolikiji sadržaj. Na YouTubeu ima milijune pretplatnika i fokusira se na lifestyle i beauty teme. Također je pokrenula podcast u kojem govori o odnosima i svakodnevnim iskustvima. Suradnje s poznatim brendovima dodatno su joj povećale prihode i prepoznatljivost. Njezina strategija temelji se na kombinaciji kratkog i dugog formata sadržaja.
Leah Halton poznata je po svom interesu za zdrav način života i brigu o prehrani. Javno je progovorila i o tome kako se nosi s celijakijom. Celijakija je autoimuna bolest kod koje tijelo reagira na gluten. Osobe s tom bolešću moraju strogo izbjegavati gluten u prehrani. Takve teme često se pojavljuju i u lifestyle sadržaju kakav Leah stvara.
Celijakija zahtijeva pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje kontaminacije glutenom. Influenceri često koriste svoje platforme kako bi podigli svijest o takvim stanjima. Dijeljenje osobnih iskustava može pomoći pratiteljima koji imaju slične probleme. Upravo zato su zdravstvene teme sve prisutnije na društvenim mrežama.
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton
Foto Instagram/leahhalton