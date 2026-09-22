FOTO Meksikanka Kimberly ima 36 milijuna pratitelja: Kad je vidite u bikiniju, sve je jasno

Kimberly Loaiza meksička je pjevačica i influencerica koja pažnju privlači glazbom, ali i atraktivnim modnim izdanjima. Na društvenim mrežama često pokazuje odvažne ljetne kombinacije, a neke su posebno istaknule njezinu figuru
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Kimberly Loaiza meksička je pjevačica, influencerica i YouTuberica koju na društvenim mrežama prati velik broj obožavatelja. Osim glazbom, pažnju često privlači atraktivnim fotografijama, modnim kombinacijama i odvažnim ljetnim izdanjima.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Kimberly Loaiza meksička je pjevačica, influencerica i YouTuberica koju na društvenim mrežama prati velik broj obožavatelja. Osim glazbom, pažnju često privlači atraktivnim fotografijama, modnim kombinacijama i odvažnim ljetnim izdanjima. |
Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Kimberly Loaiza meksička je pjevačica, influencerica i YouTuberica koju na društvenim mrežama prati velik broj obožavatelja. Osim glazbom, pažnju često privlači atraktivnim fotografijama, modnim kombinacijama i odvažnim ljetnim izdanjima.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
U bikiniju često ističe svoju figuru, a posebno se istaknula fotografijama u minijaturnim modelima koji otkrivaju više kože. Jedan od njezinih upečatljivijih lookova bio je bijeli bikini koji je kombinirala sa zlatnim lancima i raspuštenom kosom.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Nije se držala samo klasičnih modela pa je pozornost privukla i u pletenom bikiniju. Uz njega je nosila kratku suknju i top, a cijeli je izgled zaokružila jednostavnom frizurom i ljetnim stylingom.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Na njezinom profilu mogu se pronaći i fotografije u crnom bikiniju, u kojima je naglasak ponovno bio na njezinoj figuri. U pojedinim izdanjima pozirala je bez puno modnih dodataka, dopuštajući da kupaći kostim bude u prvom planu.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Loaiza često mijenja stil pa se iz bikinija i ležernih ljetnih kombinacija prebacuje u glamurozne haljine i dotjerane outfite. Upravo zbog kombinacije mode, beautyja i atraktivnih fotografija njezin Instagram često privlači veliku pažnju.
| Foto: Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza
Foto Instagram/kimberly.loaiza