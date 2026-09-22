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FOTO Meksikanka Kimberly ima 36 milijuna pratitelja: Kad je vidite u bikiniju, sve je jasno

Kimberly Loaiza meksička je pjevačica i influencerica koja pažnju privlači glazbom, ali i atraktivnim modnim izdanjima. Na društvenim mrežama često pokazuje odvažne ljetne kombinacije, a neke su posebno istaknule njezinu figuru
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FOTO Meksikanka Kimberly ima 36 milijuna pratitelja: Kad je vidite u bikiniju, sve je jasno
Kimberly Loaiza meksička je pjevačica, influencerica i YouTuberica koju na društvenim mrežama prati velik broj obožavatelja. Osim glazbom, pažnju često privlači atraktivnim fotografijama, modnim kombinacijama i odvažnim ljetnim izdanjima. | Foto: Instagram/kimberly.loaiza
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Kimberly Loaiza meksička je pjevačica, influencerica i YouTuberica koju na društvenim mrežama prati velik broj obožavatelja. Osim glazbom, pažnju često privlači atraktivnim fotografijama, modnim kombinacijama i odvažnim ljetnim izdanjima. | Foto: Instagram/kimberly.loaiza
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