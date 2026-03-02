FOTO Najbolje obučene zvijezde na dodjeli glumačkih nagrada

32. dodjela Actor Awards (prije poznata kao SAG Awards) dolazi s tematskim dress codeom inspiriranim Hollywoodom 1920-ih i 1930-ih. Crveni tepih donio je glamurozna izdanja zvijezda, uz stilizaciju u suradnji s Elle
U nastavku pogledajte najbolje lookove zvijezda na crvenom tepihu.
| Foto: Reuters/Canva
PTEYANA TAYLOR - nominirana je za One Battle After Another dala je novo značenje pojmu “naked dress” pojavivši se u uskoj haljini modne kuće Thom Browne. Kreacija je imala apstraktno oblikovan gornji dio nalik korzetu te suknju visokog sjaja koja je dodatno naglasila siluetu. Stajling je upotpunila upečatljivim nakitom brenda Tiffany & Co..
| Foto: Caroline Brehman
JENNA ORTEGA - nominirana za Wednesday ovaj je put zamijenila svoj prepoznatljivi gotički glamur nježnijim, ali i zavodljivim izdanjem. Zablistala je u slip haljini s prorezom brenda Christian Cowan, koji je otkrivao njezine natkoljenične čarape. Kombinaciju je upotpunila crnim sandalama s platformom te elegantnim nakitom kuće Mikimoto.
| Foto: Mike Blake
GWYNETH PALTROW - glumica iz filma Marty Supreme koji je nominiran, zablistala je u custom made haljini spuštenog struka s potpisom Sarah Burton za Givenchy. Elegantno izdanje upotpunila je parom vintage earclips naušnica dizajnerice Suzanne Belperron, koje su dodatno naglasile profinjeni dojam.
| Foto: Caroline Brehman
CHASE INFINITI - nominirana za One Battle After Another, nastavila je svoj modni niz tijekom sezone nagrada u custom ručno pletenoj haljini modne kuće Louis Vuitton. Izdanje je zaokružila usklađenim pokrivalom za glavu te profinjenim nakitom brenda De Beers.
| Foto: Caroline Brehman
DEMI MOORE - glumica iz serije Landman, za ovu je prigodu odabrala upečatljivu haljinu modne kuće Schiaparelli. Kreacija je sprijeda djelovala elegantno i profinjeno, dok je stražnja strana donijela pravo modno iznenađenje – efektan, gotovo razigran dizajn koji je bio poput prave zabave na leđima.
| Foto: Caroline Brehman
CONNOR STORRIE - zvijezda Heated Rivalry, svježe nakon svog voditeljskog debija u Saturday Night Live, ostvario je modni pogodak u dvorednom sakou kuće Saint Laurent s potpisom Anthonyja Vaccarella. Kombinaciju je upotpunio hlačama od kašmirskog flanela te nakitom brenda Tiffany & Co..
| Foto: Caroline Brehman
KATE HUDSON - nominirana za Song Sung Blue, unijela je dodatnu dozu sjaja u svoju custom haljinu modne kuće Valentino. Stajling je podigla potpuno unikatnim “desert diamonds” nakitom dizajnerice Emily P. Wheeler, koji je cijelom izdanju dao glamuroznu završnicu.
| Foto: Mike Blake
VIOLA DAVIS, dobitnica EGOT-a, samo dan nakon što je primila Chairman’s Award na dodjeli NAACP Image Awards, ponovno je zablistala u ulozi prezenterice. Za ovu je prigodu odabrala custom haljinu modne kuće Gucci, kojom je dala snažnu i elegantnu modnu izjavu.
| Foto: Caroline Brehman
KRISTEN BELL - kao voditeljica, evocirala je šarm flapper stila u blijedosivoj tulle haljini u kolumni modne kuće Georges Hobeika Couture. Haljina je imala duboki V-izrez i art deco motiv, a stajling je upotpunila elegantnim nakitom brenda Messika.
| Foto: Mike Blake
MICHAEL B. JORDAN - nominiran za Sinners, zablistao je u odijelu modne kuće Tom Ford, a cijeli je look upotpunio sofisticiranim nakitom dizajnera Davida Yurman.
| Foto: Caroline Brehman
SHERYL LEE RALPH - glumica iz Abbott Elementary koja je došla podržati nominiranu seriju, zablistala je u strapless haljini s apstraktnim uzorkom modne kuće Saiid Kobeisy Couture. Look je dodatno naglasila pernatom boom i frizurom s “kiss curl” valovima, odajući počast eri Harlem Renaissancea 1920-ih, a stajling je zaokružila nakitom brenda De Beers.
| Foto: Mike Blake
EMMA STONE - nominirana za Bugonia, zablistala je u custom ručno vezenoj slip haljini od lilasto-ljubičastog šifona modne kuće Louis Vuitton. Look je upotpunila odgovarajućim kardiganom u istoj nijansi, stvarajući elegantnu i skladnu kombinaciju.
| Foto: Mike Blake
CLAIRE DANES - nominirana za The Beast in Me, zablistala je u crnoj haljini u kolumni s ukrašenim bijelim ovratnikom, koja je stražnjim dijelom dobila još dramatičniju siluetu. Izdanje je zaokružila elegantnim nakitom brenda Rahaminov Diamonds.
| Foto: Mike Blake
ALI LARTER - koja je došla podržati nominaciju serije Landman, zračila je vibrom Jessice Rabbit u haljini boje šljive modne kuće Zuhair Murad. Haljina je imala srcoliki izrez, korzetirani gornji dio i drapiranje oko bokova, a stajling je zaokružila nakitom brenda Repossi.
| Foto: Caroline Brehman
PATRICK SCHWARZENEGGER - glumac iz The White Lotus, istaknuo se u odijelu modne kuće Tom Ford u suradnji s Haiderom Ackermannom. Look je dodatno naglasila njegovana, počešljana frizura unazad.
| Foto: Caroline Brehman
REGINA HALL zablistala je u custom haljini s dugim rukavima modne kuće Cong Tri, s peplum strukom koji je naglašavao siluetu. Look je upotpunila clutch torbicom i sandalama ukrašenim detaljima, stvarajući sofisticirano i elegantno izdanje.
| Foto: Caroline Brehman
SOFIA CARSON - glumica iz My Oxford Year, plijenila je pažnju i savršeno ispoštovala dress code u haljini modne kuće Elie Saab. Haljina je imala korzetirani gornji dio s kožnim detaljima i voluminoznu suknju od tafte, stvarajući glamurozno i upečatljivo izdanje.
| Foto: Mike Blake
YERIN HA - zvijezda Bridgertona, modernizirala je flapper resice u crop topu modne kuće Balenciaga, koji je uparila s hlačama visokog struka iz iste kuće. Look je zaokružila sofisticiranim nakitom dizajnera Davida Yurmana.
| Foto: Caroline Brehman
TYLER JAMES WILLIAMS - zvijezda Abbott Elementary, zablistao je u odijelu modne kuće Sergio Hudson, a look je podigao jednim od najupečatljivijih dodataka večeri – satom brenda Blancpain vrijednim 93.400 dolara.
| Foto: Caroline Brehman
SUPRIYA GANESH - glumica iz The Pitt koja je došla podržati nominiranu seriju i kolegu Noaha Wylea, zablistala je u glitter haljini s upečatljivim naborom na bokovima. Look je upotpunila elegantnim nakitom brenda Hearts On Fire.
| Foto: Caroline Brehman
WUNMI MOSAKU - nominirana za Sinners, oduševila je u custom crvenoj haljini modne kuće Louis Vuitton, s rukavima od svilene tafte, stvarajući sofisticirano i upečatljivo izdanje.
| Foto: Mario Anzuoni
ODESSA A’ZION - nominirana za Marty Supreme, zablistala je u jumpsuitu modne kuće Giorgio Armani, ukrašenom resicama od kristala, stvarajući glamurozno i efektno izdanje.
| Foto: Caroline Brehman
ALLISON JANNEY - glumica iz Palm Royal čija je kolegica iz serije Kristin Wiig nominirana, zablistala je u haljini modne kuće Raisa Vanessa ukrašenoj kristalima. Look je zaokružila elegantnim nakitom brenda Sabyasachi.
| Foto: Mike Blake
DOVE CAMERON - glumica iz 56 Days, unijela je dramatičnost u svoj stajling u haljini modne kuće Monique Lhuillier, s crnim gornjim dijelom i lepršavom suknjom. Look je upotpunila upečatljivim broševima, stvarajući elegantno i sofisticirano izdanje.
| Foto: Mike Blake