INSPIRACIJA IZ 20'-IH I 30'-IH

FOTO Najbolje obučene zvijezde na dodjeli glumačkih nagrada

32. dodjela Actor Awards (prije poznata kao SAG Awards) dolazi s tematskim dress codeom inspiriranim Hollywoodom 1920-ih i 1930-ih. Crveni tepih donio je glamurozna izdanja zvijezda, uz stilizaciju u suradnji s Elle
U nastavku pogledajte najbolje lookove zvijezda na crvenom tepihu. | Foto: Reuters/Canva
