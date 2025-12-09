FOTO Najslavnije građevine legendarnog Franka Gehryja

Njegova fascinacija modernom pop-art umjetnošću dovela ga je do stvaranja jedinstvenih i upečatljivih zgrada. Među njegovim brojnim remek-djelima nalaze se Guggenheim muzej u Bilbau u Španjolskoj, Walt Disney Concert Hall u Los Angelesu, Dancing house (Kuća koja pleše) u Pragu te DZ Bank Building u Berlinu. U nastavku pogledajte sve njegove genijalne građevine. | Foto: Profimedia