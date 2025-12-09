Obavijesti

ODLAZAK LEGENDE

FOTO Najslavnije građevine legendarnog Franka Gehryja

Arhitekt Frank Gehry (96) preminuo je u petak od kratke respiratorne bolesti, a stvorio je neponovljive građevine poput Guggenheim muzeja u Španjolskoj ili Dancing house u Pragu
FOTO Najslavnije građevine legendarnog Franka Gehryja
Svjetski poznati kanadsko-američki arhitekt i dizajner Frank Gehry preminuo je u 96. godini nakon kratke respiratorne bolesti. Preminuo je u petak u svom domu u Santa Monici u Kaliforniji. | Foto: Profimedia/Canva
