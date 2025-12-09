FOTO Najslavnije građevine legendarnog Franka Gehryja

Arhitekt Frank Gehry (96) preminuo je u petak od kratke respiratorne bolesti, a stvorio je neponovljive građevine poput Guggenheim muzeja u Španjolskoj ili Dancing house u Pragu
Svjetski poznati kanadsko-američki arhitekt i dizajner Frank Gehry preminuo je u 96. godini nakon kratke respiratorne bolesti. Preminuo je u petak u svom domu u Santa Monici u Kaliforniji.
Svjetski poznati kanadsko-američki arhitekt i dizajner Frank Gehry preminuo je u 96. godini nakon kratke respiratorne bolesti. Preminuo je u petak u svom domu u Santa Monici u Kaliforniji.
Gehry je osvojio sve glavne nagrade u arhitekturi, uključujući najprestižniju – Pritzkerovu nagradu, za ono što je opisano kao 'osvježavajuće originalno i potpuno američko' djelo.
Ostale nagrade uključuju Zlatnu medalju Kraljevinskog instituta britanskih arhitekata, nagradu za životno djelo organizacije Americans for the Arts te najviše priznanje svoje domovine, orden Companion of the Order of Canada.
Njegova fascinacija modernom pop-art umjetnošću dovela ga je do stvaranja jedinstvenih i upečatljivih zgrada. Među njegovim brojnim remek-djelima nalaze se Guggenheim muzej u Bilbau u Španjolskoj, Walt Disney Concert Hall u Los Angelesu, Dancing house (Kuća koja pleše) u Pragu te DZ Bank Building u Berlinu. U nastavku pogledajte sve njegove genijalne građevine.
The dancing house u Pragu.
Vinarija i luksuzni hotelski kompleks Marques de Riscal u španjolskom baskijskom selu Elciego.
Guggenheim Bilbao muzej.
Walt Disney koncertna dvorana u Los Angelesu.
Energie-Forum-Innovation (EFI) u Njemačkoj.
Medienhafen u Düsseldorfu u Njemačkoj.
Luma, 56 metara visoka nepravilna kula u Arlesu u Francuskoj.
Muzej Fondation Louis Vuitton, dizajnirao arhitekt Frank Gehry.
Skulptura ribe Franka Gehryja na plaži u Barceloni, Španjolska.
