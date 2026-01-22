FOTO Najzanimljiviji luksuzni hoteli koji otvaraju vrata 2026.

Može li hotelska industrija nadmašiti 2025. godinu? Okupili smo 39 najzanimljivijih novih luksuznih hotela čije je otvorenje planirano za ovu kalendarsku godinu, poredanih prema datumu otvaranja
CORINTHIA ROME - Lokacija: Rim, Italija
Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje
Hotelski lanac Corinthia sa sjedištem na Malti ubrzano se širi, dodajući niz atraktivnih destinacija diljem svijeta — od Budimpešte i Praga do New Yorka. Jedno od najiščekivanijih novih otvorenja svakako je ova luksuzna obnova nekadašnjeg sjedišta Talijanske narodne banke, impresivne zgrade nalik palači koja potječe iz 1910-ih godina.
Hotel s 60 soba smješten je u samom srcu četvrti Campo Marzio, što ga stavlja na pješačku udaljenost od najvećih znamenitosti Vječnoga grada. Poseban adut projekta je suradnja s Carlom Craccom, talijanskim ekvivalentom Gordona Ramsayja, koji će nadgledati gastronomsku ponudu hotela, donoseći jednaku dozu glamura i vrhunskog znanja — među potpisnim jelima očekuje se i njegov slavni marinirani jajet.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 1,388 eura.
| Foto: Corinthia Rome
DELANO - Lokacija: Miami Beach, Florida, SAD
Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje
Kada je Ian Schrager 1995. godine na South Beachu predstavio hedonističku palaču užitka u potpuno bijelom ruhu, koju je dizajnirao Philippe Starck, ovaj hotel iz razdoblja MiMo arhitekture postao je epicentar glamura u eri obilježenoj raskoši, hedonizmom i Versace estetikom. Njegov sjaj potrajao je neko vrijeme, no hotel je potom godinama stagnirao dok su se kasniji operateri bezuspješno trudili vratiti mu nekadašnji sjaj.
Na kraju su sadašnji vlasnici, tvrtka Eldridge (koja u vlasništvu ima i LA Dodgerse te Beverly Hilton), odlučili povući radikalni potez i zatvorili Delano kako bi prošao temeljitu, višegodišnju obnovu. To se dogodilo u ožujku 2020., upravo u trenutku kada je pandemija zahvatila svijet, a trebalo je punih šest godina da hotel bude spreman za ponovno otvaranje.
Ovoga puta Delanom upravlja Ennismore, renomirani specijalist za butik-hotele pod vodstvom Sharana Pasriche — imena na koje smo vas već upozoravali da obratite pažnju. Ako itko može vratiti barem dio legendarne karizme i stila iz 1990-ih, onda je to upravo Sharan.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Delano Miami Beach
THE VINETA - Lokacija: Palm Beach, Florida, SAD
Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje
Pomalo istrošen, ali omiljen Chesterfield Hotel u Palm Beachu uskoro će se, poput feniksa, ponovno uzdići nakon višegodišnje obnove, ovaj put pod budnim okom ultra-luksuznog operatera Oetker, kojem će ovo ujedno biti i prvi hotel u Sjedinjenim Američkim Državama.
Zanimljivo je da će Oetker objektu vratiti izvorno ime koje je nosio 1920-ih godina, nedugo nakon otvaranja tijekom floridskog nekretninskog „booma“. Hotel ove godine slavi i stotu obljetnicu, što se pokazalo kao savršen trenutak za temeljitu obnovu pod vodstvom Tinoa Zervudachija, dizajnera sa sjedištem u Parizu i jedne od rastućih zvijezda svijeta interijera.
Ipak, vjernim gostima Chesterfielda upućuje se upozorenje: kultni Leopard Lounge, s atmosferom salonskog bara, više ne postoji. No iz Oetkera poručuju kako će novi, sofisticirani prostor duhovito odati počast tom legendarnom, mnogima oplakivanom mjestu.
Cijene dvokrevetnih soba kreću se od 1.107 eura.
| Foto: The Vineta
CHESA MARCHETTA - Lokacija: Sils Maria, Švicarska
Očekivano otvaranje: siječanj
U srcu doline Engadin — u kojoj se, među ostalim, nalazi i St. Moritz — ovaj hotel s 13 soba najnoviji je projekt ArtFarma, hotelskog ogranka renomirane galerije Hauser + Wirth (poznate i po projektima poput škotskog Fife Armsa i njujorškog restorana Manuela).
Za bračni par Iwana i Manuelu Wirth riječ je o izrazito osobnom projektu, budući da su upravo u istoimenom restoranu na ovoj lokaciji imali svoj prvi spoj još 1990-ih godina. Iskoristili su priliku da preuzmu obiteljski restoran i mali pansion, smještene u gostionici iz 16. stoljeća, te povjerili arhitektu Luisu Laplaceu cjelovito osmišljavanje oba prostora.
Projekt uključuje i dodatnu kuću s tri spavaće sobe namijenjenu najmu, koja je dio hotelske ponude.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 492 eura.
| Foto: Dave Watts
THE FARMHOUSE AT INNS OF AURORA RESORT & SPA -
Lokacija: Aurora, New York, SAD
Očekivano otvaranje: siječanj
Osnivačica brenda American Girl, Pleasant Rowland, prvi put je stigla u Auru u regiji Finger Lakes zbog studija, a mjesto joj je ostalo posebno drago, počevši s obnovom jednog pansiona još 2003. godine. Sljedeće godine, sada 84-godišnja Rowland, otvara pravi pet zvjezdica dodatak – The Farmhouse at Inns of Aurora Resort & Spa, ispunjen njezinom impresivnom kolekcijom umjetnina, uključujući djela Wolfa Kahna.
Deset soba hotela imat će pristup golemom spa centru od 1.400 četvornih metara, koji je srce njezinog kompleksa.
Cari Gray ističe neobičan šarm Finger Lakesa, koji pruža kvirkastiju alternativu popularnijem upstate dijelu Hudson Valleyja. „Sve je nevjerojatno dobro izvedeno, a volim povijest ovog kraja. Kada su ovdje otvorili Erie kanal, proizvođači jabuka mogli su svoje plodove slati u London“, kaže Gray.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 851 eura.
| Foto: Inns of Aurora Resort & Spa
THE PINNACLE KIGALI -
Lokacija: Kigali, Ruanda
Očekivano otvaranje: siječanj
Bravo Ruandi, zemlji bez izlaza na more, koja je još prije desetak ili više godina prepoznala potencijalno transformativnu moć luksuznog turizma s malom gustoćom posjetitelja. Sada Kigali, besprijekorna prijestolnica zemlje, počinje pratiti taj trend dolaskom hotela The Pinnacle.
Ugandsko-ruandska poduzetnica Sheila Kyarisiima nada se da će njezin ambiciozno nazvani hotel s devet soba popuniti prazninu u ponudi luksuznog smještaja za prenoćište. Uz hotel, vodi i privatni klub za lokalno stanovništvo, koji će uključivati kuglanu s četiri staze, terene za padel i košarku te privatno kino, smješten na Rebero Hillu, na sjevernim, više rezidencijalnim rubovima grada.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 2.507 eura.
| Foto: The Pinnacle Kigali
SOORI -
Lokacija: Otok Penang, Malezija
Očekivano otvaranje: siječanj
Otok, omiljen od strane UNESCO-a, smješten na zapadnoj obali Malezije, poznat je po šarenim kućama-dućanima u bojama M&M-a — šarmantnom ostatku kolonijalne prošlosti, kada su ove kuće služile istovremeno kao domovi i trgovine (otuda i naziv).
Arhitekt Soo K. Chan odrastao je u jednoj od njih, prije nego što je osnovao SCDA Architects i osvojio svjetske pohvale za dizajn nekretnina za Aman i njegov pristupačniji brend Janu. Stoga nije iznenađenje da se vratio kući radi osobnog projekta strasti, u kojem je 15 ovih kuća-dućana pretvorio u novi, pet zvjezdica luksuzni hotel ili albergo diffuso, s apartmanima od jedne do tri spavaće sobe raspoređenim kroz povezane zgrade.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 643 eura.
| Foto: Soori Penang
THE COOPER - Lokacija: Charleston, South Carolina, SAD
Očekivano otvaranje: veljača
Najveća atrakcija ovog velikog novog hotela u „Holy Cityju“? lokacija, lokacija, lokacija. Hotel Cooper s 191 sobom jedina je opcija s pet zvjezdica uz obalu, s pogledom na Charleston Harbor.
Još bolje, hotel ima vlastitu privatnu marinu, polazište za izlete na 29-metarski jahtu spremnu za zalazak sunca i večernje krstarenje, ili na 12-osobnu Hinkley jahtu. Interijere potpisuje Champalimaud Design iz New Yorka, dizajnerski studio poznat po luksuznim hotelima diljem svijeta. Hotel nudi i bazen na krovu, spa centar od 650 m² te četiri samostalna kafića i restorana.
Najsofisticiraniji među njima, The Crossing, vodi lokalni chef Nick Dugan, koji je svoje vještine usavršavao pod mentorstvom Michaela Mine.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 724 eura.
| Foto: Virgil Bunao & The Cooper
MERCER MADRID -
Lokacija: Madrid, Španjolska
Očekivano otvaranje: veljača
Osnivač Mercera, Pedro Molina, osigurao je spektakularnu povijesnu zgradu za svoje najnovije otvaranje: nekadašnje sjedište Sociedad General Azucarera de España iz oko 1905. godine, koju je projektirao isti arhitekt kao i Palaču burze u Madridu.
Hotel je smješten na izvanrednoj lokaciji, svega nekoliko minuta hoda od najvećih muzeja grada — Pradoa, Thyssen-Bornemisze i Reina Sofía. Objekt s 61 sobom nudi i impresivne poglede na spomenute znamenitosti. Molina je uspio dovesti i Eneka Atxu, španjolsko-baskijskog chefa poznatog po Michelinovim priznanjima i održivoj „zelenoj gastronomiji“, da preuzme vođenje restorana fine-dining.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 848 eura.
| Foto: Mercer Madrid
WHITE ELEPHANT ASPEN -
Lokacija: Aspen, Colorado, SAD
Očekivano otvaranje: veljača
Ovaj potpuno novi hotel na Main Streetu u zapadnom dijelu Aspena predstavlja prvi prodor ovog preppy lanca na zapad SAD-a; njihovi sestrinski hoteli nalaze se u West Palm Beachu i Nantucketu.
White Elephant ima zanimljivu priču o nastanku: lokalci su smatrali da je ekscentrična društvena dama, koja je na Nantucketu pretvarala vikendice u hotel, posve luda, pa su njezin projekt nazvali „bijelim slonom“ gospođe Ludwig. Nema takvog rizika kod ovog financijski snažnog projekta s 54 sobe, kojem je vrhunac Ajax Penthouse od 145 m² s tri spavaće sobe, vlastitom terasom i vanjskim kaminom.
Ne brinite se ni oko prijevoza od zračne luke — gostima su na raspolaganju besplatni transferi BMW-om.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 1.699 eura.
| Foto: White Elephant Aspen
CAPELLA KYOTO -
Lokacija: Kyoto, Japan
Očekivano otvaranje: ožujak
Pratite ovaj novi luksuzni brend sa sjedištem u Singapuru, u vlasništvu obitelji Kwee, milijardera. Brend već počinje osvajati priznanja — primjerice, prvo mjesto za svoj hotel u Bangkoku na listi World’s 50 Best Hotels 2024 — te privlači vrhunske stručnjake kako bi nadogradili svoju ponudu.
Neil Jacobs, suosnivač Six Sensesa, napustio je tu grupaciju kako bi preuzeo savjetodavnu ulogu u ovom projektu. Hotel u Kyotu, s 89 soba smještenih u povijesnoj četvrti Miyagawa-cho, dizajnirao je Kengo Kuma, a sobe počinju od 50 m². Poseban doživljaj nude šest Onsen apartmana, svaki sa vlastitim privatnim unutarnjim termalnim izvorom, inspiriranim japanskim ritualom kupanja.
Hotel je samo nekoliko koraka udaljen od kazališta Kaburenjo i Kennin-ji, najstarijeg zen hrama u Kyotu.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 2.129 eura.
| Foto: Capella Hotels & Resorts
CHATEAU LA COMMARAINE -
Lokacija: Burgundija, Francuska
Očekivano otvaranje: proljeće
Već smo spomenuli da vrijedi pratiti ovo spektakularno i itekako potrebno proširenje hotelske ponude u Burgundiji. Unatoč slavi regije, iznenađujuće je malo pravih luksuznih hotela, prazninu koju američka poduzetnica Denise Dupré želi popuniti ovim projektom obnove zgrade sastavljene kroz stoljeća, s elementima koji datiraju još iz srednjeg vijeka.
Ovdje dođite kako biste spavali među vinogradima (hotel već ima svoj vinograd u proizvodnji) u jednom od prepoznatljivih apartmana, uključujući i onaj čiji grede izgledaju isto kao kada su prvi put postavljene — prije više od 700 godina.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 570 eura.
| Foto: Lucile Godet
AIRELESS VENEZIA, PALLADIO -
Lokacija: Venecija, Italija
Očekivano otvaranje: travanj
Maknite se, Cipriani. Dok legendarni hotel kojim upravlja Belmond prolazi kroz prijeko potrebnu obnovu, njegov status najboljeg hotela s pogledom na Trg svetog Marka mogao bi preuzeti francuski operater Airelles svojim prvim hotelom izvan matične zemlje.
Kompleks se sastoji od tri zgrade, na mjestu gdje je nekada poslovao omiljeni Bauer Palladio, a rijetkost u urbanoj Veneciji čini vrt od dva i pol hektara, koji će biti središnja točka hotela s 45 soba. Tu će biti i tri bazena, dječji klub, te vlastita crkva, Santa Maria della Presentazione, dostupna za vjenčanja.
Posebna atrakcija je Predsjednički apartman s četiri spavaće sobe, smješten u zasebnoj zgradi s izvrsnim pogledom na trg.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Vincent Leroux
NA PRAIA -
Lokacija: Alentejo, Portugal
Očekivano otvaranje: travanj
Portugal je sve traženija luksuzna destinacija, s rastućim interesom i brojem novih hotela. Jedno od značajnijih otvaranja je hotel s 113 soba, samostalno upravljan od strane portugalskog poduzetnika Joséa Antónia Uve, smješten na ovoj poluotoku uz Atlantsku obalu.
Sobe su elegantne, uključujući i pet samostalnih vila, uređenih u pješčanim tonovima i s prirodnim drvom, a na raspolaganju je i pet restorana, uključujući i oceansku roštilj-kuhinju.
No prava atrakcija je lokacija: vlastiti rezervat od 340 hektara s bijelom pješčanom plažom dugu više od kilometra, pješčanim dinama, borovim šumama i ušćem rijeke. Hotel nudi i aktivnosti poput vođenih šetnji prirodom s residentnim biologom te izlete brodom po ušću.
Još važnije, udaljenost gradnje hotela namjerno je smanjena: Uva je reducirala odobrenu površinu za 80 posto kako bi bolje zaštitio lokalne ekosustave.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Virgil Bunao & The Cooper
YTRI -
Lokacija: Traena, Norveška
Očekivano otvaranje: travanj
Nordijske zemlje iskoristile su vruća ljeta u Sredozemlju, zbog čega je putovanje tamo pouzdano bez obzira na godišnje doba. Posebno se ističe Ytri, smješten na otoku Traena u Norveškoj, blizu Arktičkog kruga. (Otok je u zemlji najpoznatiji po festivalu sličnom Burning Manu, koji se održava svakog srpnja.)
Riječ je o projektu vođenom od zajednice, s ciljem pružanja luksuznog smještaja i lokalnih radnih mjesta, kroz hotel s 38 soba u potpunom norveškom vlasništvu. Jules Maury ističe kako će gosti biti pozvani na zajednički ribolov sa zaposlenikom, a ulov će im se potom dimiti i poslati kući nekoliko tjedana kasnije.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 503 eura.
| Foto: Ytri
CASA BONAVITA -
Lokacija: Attard, Malta
Očekivano otvaranje: svibanj
Christopher i Suzanne Sharp postali su poznati zahvaljujući Rug Company, ekskluzivnoj luksuznoj tvrtki za uređenje doma, u kojoj je posebno do izražaja došao Suzannein izuzetan, na Malti rođeni, ukus.
Ovu su 18. stoljeća staru vilu u gradiću Attardu prvotno kupili kao obiteljski odmor; njihova kći Sophie vodi Villa Bologna Pottery u blizini. Brzo su se odlučili za luksuznu hotelsku ponudu, pretvarajući imanje u raskošno skrovište, ispunjeno vintage komadima i pažljivim detaljima, poput po narudžbi izrađenog murala Valletta iz 17. stoljeća, postavljenog iza bara.
Savršeno tempirano, Delta će ovog ljeta lansirati direktni let iz New Yorka (JFK) za Maltu.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 289 eura.
| Foto: Boz Gagovski
HOANIB ELEPHANT CAMP -
Lokacija: Kaokoland, Namibija
Očekivano otvaranje: svibanj
Ovaj glamping kamp u udaljenom Kaokolandu druga je obavezna destinacija u Namibiji, koja se sve više ističe na sub-saharskoj safari sceni. Natural Selection osmislio je kamp sa 12 šatora na solarni pogon, s ciljem minimalnog utjecaja na okoliš, a da pritom ne kompromitira luksuz (svaki šator ima vlastiti privatni bazen).
Ovdje možete promatrati životinje prilagođene pustinji, uključujući slonove, žirafe i orikse, a moguće je i skrenuti do Skeleton Coast, gdje olupine brodova na pješčanim dinama svjedoče o opasnim vodama obale.
Također je dostupna prilika za susret s narodom Himba, polu-nomadskom zajednicom koja je zadržala svoje tradicionalne običaje unatoč modernim utjecajima. Posebnu pažnju treba obratiti na otijze, crvenu pastu od masnog mlijeka i okera koju žene koriste kao prepoznatljiv kozmetički proizvod.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 868 eura.
| Foto: Natural selection
HOPE -
Lokacija: Sutherland, Škotska
Očekivano otvaranje: svibanj
Pripremite se za natjecanje između ovog rewilding projekta i hotela Kilchoan kojim upravlja Dunton, oboje s ambicijom da postanu omiljeno utočište za najimućnije u udaljenom sjeveru Škotskih visoravni.
Hope djeluje pod okriljem WildLand, projekta očuvanja prirode koji su osnovali danski milijarder Anders Holch Povlsen i njegova supruga Anne. Ime je dobio po lokaciji s pogledom na Ben Hope. Kompleks obuhvaća hotel, gostinjske kućice i centar za avanture, a gosti se mogu upustiti u prikupljanje divljih plodova, vođene ture promatranja divljih životinja i šetnje močvarama.
Projekt će funkcionirati u safari-stilu, što znači da su uključeni svi obroci, pića i aktivnosti; gosti se mogu odlučiti za hladne kupke, promatranje zvijezda ili zvučne kupke kad god požele.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 1.233 eura.
| Foto: Nick Law
LUURA PAROS CLIFF -
Lokacija: Paros, Grčka
Očekivano otvaranje: svibanj
Elie i Sophie Khoury, imaju ambiciozne planove za svoj novi hotelski brend, s namjerom širenja diljem Grčke u narednim godinama. Njihov probni projekt, međutim, ove će se godine predstaviti na Parosu: hotel sa 38 apartmana, smješten na južnoj strani otoka s pogledom na luksuzni, mali Antiparos.
Hotel je namijenjen samo odraslima i nudit će japanski restoran Mimi Kakushi i cjelodnevni pariški bistro La Cantine, kao i konceptualnu trgovinu The Luura Edit te vlastitu privatnu kapelu za planirana ili spontana vjenčanja.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 699 eura.
| Foto: Morgans Originals
ZANNIER ILE DE BENDOR -
Lokacija: Côte d’Azur, Francuska
Očekivano otvaranje: svibanj
Ludorijski pristup Arnauda Zanniera luksuznom ugostiteljstvu nastavlja se, kako dodaje još jednu neočekivanu destinaciju u svoj globalni portfelj (Namibija, Kambodža i Francuska, između ostalih). Ovoga puta osigurao je pravo upravljanja izuzetnim lokalitetom na otoku uz francusku mediteransku obalu, koji je nekada bio igralište Paula Ricarda, koji je stekao bogatstvo izumom pastisa.
Hotel s 93 sobe, zamišljen da dočara ležernu jednostavnost sela u Provansi, ipak nudi brojne restorane, vlastitu galeriju, ateljee s proizvodima lokalnih umjetnika, pa čak i privatnu plažu s ronilačkim centrom. Sobe su raspoređene na tri različite lokacije, a vrhunac su pet dvokatnih kuća Madrague, svaka s vlastitim privatnim vrtom.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 622 eura.
| Foto: Zannier Hotels
CAMBRIDGE HOUSE -
Lokacija: London, Engleska
Očekivano otvaranje: 2. kvartal
Ovaj novi luksuzni hotel u centru Londona sa 102 sobe nastavlja ludorijsko širenje Auberge Resorts, koji je započeo kao autoritet američkog country casual stila, a danas upravlja eklektičnim i teško opisivim portfeljem nekretnina širom svijeta.
Ovaj hotel svakako intrigira i predstavlja još jedan potez u žestokoj borbi za tržišni udio u Londonu, o kojoj smo već pisali. Mayfair lokacija bila je nekada dom Vojvode od Cambridgea, prije nego što je postala In & Out Military Club, klub za istaknute pripadnike britanskih oružanih snaga.
Dizajneri Jean-Louis Denote i Laura Gonzalez preoblikovali su lokaciju u moderan hotel i članovski klub.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Auberge Collection
KILCHOAN ESTATE BY DUNTON -
Lokacija: Poluotok Knoydart, Škotska
Očekivano otvaranje: 2. kvartal
Kad spomenete ime Dunton, vjerojatno pomislite na njihov Hot Springs resort, obnovljeni ghost town iz 19. stoljeća u Coloradskim stijenama; tvrtka također upravlja nekoliko drugih luksuznih objekata u okolici. Ove godine isti vlasnici planiraju prenijeti svoj opušteni, prirodom inspirirani luksuz u Veliku Britaniju.
Vlasnici su 2020. godine preuzeli 13.000 hektara Škotskih visoravni, s namjerom da na ovom lokalitetu primijene isti koncept ugostiteljstva. Smješten između Loch Nevisa i Loch Hourna, kompleks obuhvaća šest kućica (od jednosobnih do petosobnih), yoga studio i bar za zajednička druženja, te slikovitu štalu u kojoj se održavaju zajedničke večere.
Najveći mamac lokacije je priroda: četiri Munro vrha i brojne Corbett planine unutar granica Knoydarta – neodoljiva prilika za sve ljubitelje planinarenja.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 937 eura.
| Foto: Dunton Hotels
WALDORF ASTORIA LONDON ADMIRALITY ARCH -
Lokacija: London, Engleska
Očekivano otvaranje: 2. kvartal
Originalni Waldorf u New Yorku nedavno je prošao višemilijardsku obnovu, no istinski globalni flagship Hiltonovog najluksuznijeg brenda mogao bi postati upravo ovaj arhitektonski dragulj. Admiralty Arch, povijesni luk u centru Londona s pogledom na Buckingham Palace, pretvara se u luksuzni petozvjezdani hotel.
Sam luk je naručen kao spomen kraljici Viktoriji od strane njezinog sina, kralja Edwarda VII, a njegova transformacija u hotel dugo je bila u planu (prvotno očekivano otvaranje bilo je 2020.). Šest godina kasnije, otvaranje je konačno potvrđeno, nakon opsežnog i skupog projekta koji je uključivao stabilizaciju strukture i preoblikovanje interijera, uz strogo poštivanje pravila zaštite kulturne baštine.
Cijene će biti objavljene naknadno.
INKATERRA PERU -
Lokacija: Cabo Blanco, Peru
Očekivano otvaranje: 2. kvartal
Inkaterra već više od 50 godina osvaja priznanja za svoje ekološki osviještene luksuzne lodgeove u Peruu. Svaki hotel smješten je uz živi laboratorij na terenu, koji provodi istraživačke i konzervacijske programe poznate kao Inkaterra Asociación.
Sada se brend širi izvan svojih uobičajenih, međunarodno poznatih destinacija poput Machu Picchua i Cusca, otvarajući lodge na sjevernoj obali Cabo Blanca. Ribolovci – uključujući Ernesta Hemingwaya, koji je ovdje snimao The Old Man and the Sea – stoljećima dolaze loviti mega-marline u ovim vodama. Američki filantrop Alfred Glassell Jr. ulovio je ovdje 1953. crnog marlina od 1.560 funti, rekord koji i danas stoji.
Hotel će imati 20 soba i suiteova, svaka s privatnim bazenom i terasom.
Cijene dvokrevetnih soba počinju od 468 eura.
| Foto: Inkaterra
ASILIA ERBERO HILLS -
Lokacija: Bwindi, Uganda
Očekivano otvaranje: lipanj
Ovaj lodge s osam soba, namijenjen gorilla trekkingu, pomoći će ublažiti gužve u Rwandi, koja je izuzetno uspješno pozicionirala svoje petozvjezdane hotele za promatranje šimpanza i gorila. Objekt vodi Asilia, jedan od “iskusnijih” brendova iz Kenije.
Dođite ovdje kako biste se uronili u maglovite šume, idealne za prirodne šetnje kada ne pratite primate, ali i kako biste doživjeli kulturu Batwa, koja se smatra jednim od najranijih naroda u regiji Velikih jezera. Batwa su tu živjeli više od 60.000 godina i zaslužili nadimak “čuvari šume”.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Asilia Africa
EHA -
Lokacija: Estonija
Očekivano otvaranje: lipanj
Singapurski iseljenik i poduzetnik Sonny Aswani te njegova estonska supruga Eva Maran stoje iza Ehe, ekskluzivnog objekta smještenog na otoku koji se može smatrati baltičkom verzijom Nantucketa – Hiiumaa.
Glavna kuća imat će osam soba, uz tri šumske kućice na 34 hektara zemljišta unutar UNESCO-vog Biosfernog rezervata, a hotel će nuditi wellness programe prilagođene godišnjim dobima, uvijek ukorijenjene u prirodi. Ne propustite sundowner na zapadnoj obali otoka, poznatoj po spektakularnim zalascima sunca.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: EHA
LA RESERVE FIRENZE -
Lokacija: Firenca, Italija
Očekivano otvaranje: lipanj
Michael Reybier, poduzetnik koji je bogatstvo izgradio u mesnoj industriji prije nego što se okrenuo vinogradima i hotelijerstvu, nakon uspjeha u Francuskoj sada po prvi put ulazi na talijansko tržište. Riječ je o butik-hotelu sa samo šest smještajnih jedinica, smještenom u palači iz 15. stoljeća u mirnijoj četvrti Oltrarno, s druge strane rijeke Arno.
Projekt nastaje u suradnji s Olivijom i Grégoryjem Marcianom, ugostiteljima koji su se uspješno preobrazili u hotelijere. Hotel nudi apartmanski koncept življenja, s apartmanima od jedne do tri spavaće sobe, a svaka jedinica ima vlastitu kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak.
Za druženje i poseban ugođaj gosti će se moći uputiti na krovnu terasu i – tiho – skriveni bar.
Cijene od 1.284 eura za dvokrevetnu sobu.
| Foto: La Reserve
PALAZZO SOZZINI MALAVOLTI -
Lokacija: Siena, Italija
Očekivano otvaranje: 3. kvartal
Popularna destinacija za jednodnevne izlete, Siena se dugo mučila s nedostatkom vrhunskog smještaja za one koji su željeli ostati dulje. Taj problem napokon se rješava otvaranjem Palazza Sozzini Malavolti, planiranim za kasnije ove godine.
„To je jedini luksuzni hotel smješten unutar povijesne jezgre“, kaže Jules Maury, direktor Scott Dunn Privatea. „Doslovno upravo sada planiram putovanje za jednog klijenta.“
Hotel je smješten u palači iz 18. stoljeća, koja je donedavno služila kao škola jezika, a u sklopu preuređenja dobit će i izvanredan spa centar u nekadašnjim podrumima, odnosno kamenim svodovima.
Ovo je perjanica novoosnovanog luksuznog brenda Emblems, diskretno lansiranog od strane francuskog hotelskog diva Accora, s ambicijom da konkurira kolekcijama poput Marriott Luxury Collectiona, kroz niz vrhunskih hotela s izraženim individualnim karakterom. Uskoro se očekuju i druga nekonvencionalna imena u ovoj grupaciji.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Emblems Collection
KASAZIAN SIWA -
Lokacija: Siwa, Egipat
Očekivano otvaranje: 3. kvartal
Već smo vam savjetovali da Egipat stavite visoko na popis destinacija koje morate vidjeti – zahvaljujući dugo očekivanom otvaranju Velikog egipatskog muzeja u Kairu, ali i podizanju luksuzne ponude na Nilu i u Luksoru, pod vodstvom Floriana Amerellera i njegova projekta Egypt Beyond. No postoji još jedan snažan razlog: čar istraživanja teško dostupne oaze Siwa, duboko u zapadnoj egipatskoj pustinji.
Kazazian Siwa je mali, ekskluzivni kamp na čak 104 hektara, s tek devet smještajnih jedinica i impresivnim omjerom osoblja i gostiju 2:1. Ovo je mjesto za promatranje zvijezda, upoznavanje amazigske (berberske) kulture i posebnu vrstu opuštanja poznatu kao sand bathing – kupanje u pijesku, za koje se vjeruje da ljekovite dine izvlače toksine iz tijela.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Kasazian
THE MALKAI -
Lokacija: Oman
Očekivano otvaranje: 3. kvartal
Kakav samouvjeren i ambiciozan debi – ne s jednim, nego s tri objekta koji se otvaraju istodobno. Troslojni koncept Malkai smješten je na ultraekskluzivnim lokacijama, što je zasigurno omogućeno vezama i snažnom kapitalu ugledne omanske obitelji Khimji, blisko povezane s kraljevskom obitelji.
Svaki objekt imat će 15 šatorskih smještajnih jedinica inspiriranih beduinskim stilom, a boravak u bilo kojem od tri uključuje vlastitog vozača, vozilo i privatnog vodiča. Ruta vodi od Barke, obalnog grada okruženog plantažama datulja, preko surovih i planinskih područja Hajara do pustinjske Sharqiyah, duboko u unutrašnjosti zemlje.
„Omanu je već dugo potrebno nešto novo i uzbudljivo poput ovoga“, kaže Cari Gray, koja je spremna poslati klijente čim Malkai otvori rezervacije.
Cijene od 1.874 eura za dvokrevetnu sobu.
| Foto: The Malkai
HOSHINOYA NARA PRISON -
Lokacija: Grad Nara, Japan
Očekivano otvaranje: 3. kvartal
Domaći hotelski operater Hoshino Resorts, čija povijest seže još u 1914. godinu, danas upravlja nizom povijesnih objekata diljem Japana pod brendom Hoshinoya. Njihovo najnovije izdanje, fokusirano na doživljaj i manjeg kapaciteta, zasad je najneobičniji projekt u portfelju – ali i jedan od najzanimljivijih.
Riječ je o nekadašnjem zatvoru iz razdoblja Meiji, građenom od crvene opeke, koji je preuređen u luksuzni hotel s 48 soba. Nekadašnje zatvorske ćelije transformirane su u vrhunski uređene sobe, dok se unutar kompleksa nalazi i muzej posvećen razvoju japanskog zatvorskog sustava, s naglaskom na prijelaz prema humanijem i modernijem pristupu, neuobičajenom za to povijesno razdoblje.
Cijene od 772 eura za dvokrevetnu sobu.
| Foto: Hoshino Resorts
THE CORMORANT AT 55 SOUTH -
Lokacija: Puerto Williams, Čile
Očekivano otvaranje: listopad
Kruzerski operater Silversea ove godine širi krila neobičnim, ali vrlo promišljenim potezom: otvaranjem hotela u Puerto Williamsu, na samom jugu Čilea, na 55. južnoj paraleli, poznatoj kao polazišna točka za ekspedicijska krstarenja prema Južnom polu. Upravo su takva krstarenja jedno od najbrže rastućih tržišta luksuzne linije, pa je logičan korak učiniti početak putovanja još udobnijim i profinjenijim.
Za potrebe hotela bit će uveden i novi čarter-let iz Santiaga, prva i jedina izravna zračna linija do ovog grada. Hotel će imati 150 soba, a svaka od njih opremljena je velikim panoramskim prozorima, kako bi gosti mogli u potpunosti uživati u spektakularnom prirodnom okruženju – bilo da pogled seže prema patagonijskom krajoliku ili vodama kanala Beagle.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Silversea
EXPLORA EL CALAFATE -
Lokacija: El Calafate, Argentina
Očekivano otvaranje: studeni
Čileanski poduzetnik Pedro Ibanez desetljećima je bio ključna figura u otkrivanju zabačenih dijelova Južne Amerike, donoseći u te regije vrhunsku hotelijersku ponudu i avangardnu arhitekturu. Ove godine otvara dva nova lodgea, oba manjeg formata, čime se vraća onome u čemu je najjači.
Christopher Wilmot-Sitwell, veliki poklonik Ibanezova pristupa, s oduševljenjem govori o ovom lodgeu s 20 soba smještenom na obalama jezera Argentino: „Savršena lokacija za predah na jednom od najvećih cestovnih putovanja na svijetu – od Torres del Painea u Čileu do Nacionalnog parka Fitz Roy u Argentini.“
Brend Explora poznat je, dodaje, po pažljivo osmišljenim izletima iz svojih lodgea, koje vode istinski zaljubljenici u kraj iz kojeg dolaze. El Calafate će nuditi čak 30 unaprijed trasiranih izleta, prilagođenih svim razinama fizičke spremnosti. Dodatni adut je i činjenica da se objekt nalazi na vlastitoj golemoj estanciji, koja obuhvaća više od 170.000 hektara netaknute divljine.
Cijene od 3.238 eura za dvokrevetnu sobu.
| Foto: Explora Hotel
EXPLORA TORRES DEL PAINE CONSERVATION RESERVE -
Lokacija: Torres del Paine, Čile
Očekivano otvaranje: studeni
Još jedna novost u portfelju Explora: lodge s deset soba, smješten neposredno izvan granica istoimenog nacionalnog parka, ali unutar vlastitog privatnog rezervata prirode koji se prostire na 15.000 hektara, u samom srcu Patagonije.
„Vođeni izleti uključivat će kako ‘obavezne’ pješačke rute unutar nacionalnog parka, tako i pomno osmišljene ture unutar rezervata“, objašnjava Christopher Wilmot-Sitwell, ističući jedinstvenu priliku za potpuno uranjanje u prirodu i život gauča, koji se u ovom kraju i dalje njeguje, sve uz spektakularnu kulisu veličanstvenih vrhova Torres.
Najzagriženiji zaljubljenici u Patagoniju mogu otići i korak dalje: nudi se mogućnost kupnje ograničenog broja privatnih koncesija u blizini, namijenjenih gradnji privatnih kuća, uz logističku i operativnu podršku lodgea i njegova osoblja.
Cijene od 3.376 eura za dvokrevetnu sobu.
| Foto: Explora Hotel
THE CLIFFS -
Lokacija: Kangaroo Island, Australija
Očekivano otvaranje: četvrti kvartal godine
Cari Gray, vlasnica putničke agencije Gray & Co., s velikim zanimanjem prati otvaranje novog resorta The Cliffs s 20 soba, koji bi trebao olakšati pritisak luksuznih putnika na Kangaroo Island – destinaciju na kojoj je obnovljeni Southern Ocean Lodge godinama bio praktički jedina ozbiljna opcija visoke kategorije.
„Kangaroo Island je doista posebno mjesto i treba mu veći kapacitet“, ističe Gray. „The Cliffs je snažno orijentiran na golf. Posljednji put kad sam bila ondje, golf-teren bio je od crnog pijeska.“
Ovi elegantni chalet-smještaji, s vlastitim links golf-terenom svjetske klase koji potpisuje Darius Oliver, smješteni su na južnoj obali otoka. Svaka dvosobna kućica pruža panoramski pogled na ocean, spajajući sirovu prirodu s profinjenim luksuzom.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: 123RF
OMATENDEKA -
Lokacija: planine Grootberg, Namibija
Očekivano otvaranje: četvrti kvartal godine
Vestige Collection – mlada španjolska hotelska i imanjaska grupacija u vlasništvu zdravstvenog magnata dr. Victora Madere, kojom upravljaju njegove tri kćeri – prvi se put širi izvan Španjolske i, znakovito, bira Namibiju. U planu su četiri lodgea, a među njima se posebno ističe Omatendeka, smještena uz planine Grootberg na sjeverozapadu zemlje.
Duboki kanjoni i dramatične bazaltne stijene zaštitni su znak ovog područja, kao i slonovi prilagođeni pustinji te crni nosorozi – upravo ovdje živi najveća slobodno lutajuća populacija na svijetu. Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Vestige Collection
SIX SENSES MILAN -
Lokacija: Milano, Italija
Očekivano otvaranje: četvrti kvartal godine
Six Senses nastavlja svoju urbanu ekspanziju s drugim objektom u Italiji, nakon sjajnog debija u Rimu. Ovoga puta wellness brend dolazi u Milansku četvrt Brera, nasuprot Pinacoteci, gdje se čuva nekoliko remek-djela najvažnijih talijanskih renesansnih majstora, uključujući Rafaela, Caravaggia i Bellinija.
Za dizajn je angažirana britanska dizajnerica Tara Bernerd, sa svojim prepoznatljivim glamuroznim stilom. Interijeri odlikuju se marmurom i starinskim mesingom, a raspolaže s 69 soba i suiteova; najbolji suiteovi imaju čak i vlastiti bazenski od 41 stopu, idealan za privatnu zabavu ili samo uživanje u osvježavajućem kupanju.
Cijene od 1.202 dolara po noćenju.
| Foto: Six Senses
CAPTAIN ARCTIC -
Lokacija: Arktičke ekspedicije
Očekivano otvaranje: četvrti kvartal godine
Kvalificirana kapetanka leda Sophie Galvagnon udružila se s vlasnicom Polar Tracks, Heather Thorkelson, kako bi osmislila ovo inovativno plovilo koje probija led i otvara Arktik kao nikada prije, kaže Christopher Wilmot-Sitwell.
Charter-first brod ima 16 kabina i pogon hibridno-električnom energijom s pomoćnim solarnim jedrima, što mu omogućuje gotovo tihi i bezemisijski rad tijekom duljih razdoblja. Aluminijska jedra hvataju energiju vjetra i sunca, a mogu se složiti pri jakim vjetrovima.
“Plitak gaz omogućuje više manevara nego veća plovila, što pruža rijetku priliku za potpuno mirno iskustvo Arktika,” dodaje Wilmot-Sitwell.
Cijene će biti objavljene naknadno.
| Foto: Selar Expeditions
SINGITA ELELA -
Lokacija: Delta Okavango, Botswana
Očekivano otvaranje: prosinac
Safari legenda Singita, poznata po standardima luksuza širom kontinenta, napokon širi svoje djelovanje u Botswanu krajem godine s ovom zadivljujućom lodžom koja uključuje osam samostalnih kampova s kapacitetom od jedne do četiri spavaće sobe.
Kampovi su kružnog dizajna i smješteni na stupovima kako bi bolje prikazali okolni krajolik. Svaki kamp funkcionira gotovo kao samostalna lodža, s vlastitom kuhinjom, blagovaonicom, wellness prostorom, bazenom i prostorom za logorsku vatru.
No prava atrakcija ovdje nisu luksuzni sadržaji, već privatna koncesija od 420.000 hektara, prepuna divljih životinja, uključujući crne i bijele nosoroge.
Cijene za dvokrevetne sobe počinju od 7.674 dolara.
| Foto: 123RF