Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAKVA RASKOŠ!

FOTO Najzanimljiviji luksuzni hoteli koji otvaraju vrata 2026.

Može li hotelska industrija nadmašiti 2025. godinu? Okupili smo 39 najzanimljivijih novih luksuznih hotela čije je otvorenje planirano za ovu kalendarsku godinu, poredanih prema datumu otvaranja
FOTO Najzanimljiviji luksuzni hoteli koji otvaraju vrata 2026.
CORINTHIA ROME - Lokacija: Rim, Italija Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje Hotelski lanac Corinthia sa sjedištem na Malti ubrzano se širi, dodajući niz atraktivnih destinacija diljem svijeta — od Budimpešte i Praga do New Yorka. Jedno od najiščekivanijih novih otvorenja svakako je ova luksuzna obnova nekadašnjeg sjedišta Talijanske narodne banke, impresivne zgrade nalik palači koja potječe iz 1910-ih godina. Hotel s 60 soba smješten je u samom srcu četvrti Campo Marzio, što ga stavlja na pješačku udaljenost od najvećih znamenitosti Vječnoga grada. Poseban adut projekta je suradnja s Carlom Craccom, talijanskim ekvivalentom Gordona Ramsayja, koji će nadgledati gastronomsku ponudu hotela, donoseći jednaku dozu glamura i vrhunskog znanja — među potpisnim jelima očekuje se i njegov slavni marinirani jajet. Cijene dvokrevetnih soba počinju od 1,388 eura. | Foto: Corinthia Rome
1/40
CORINTHIA ROME - Lokacija: Rim, Italija Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje Hotelski lanac Corinthia sa sjedištem na Malti ubrzano se širi, dodajući niz atraktivnih destinacija diljem svijeta — od Budimpešte i Praga do New Yorka. Jedno od najiščekivanijih novih otvorenja svakako je ova luksuzna obnova nekadašnjeg sjedišta Talijanske narodne banke, impresivne zgrade nalik palači koja potječe iz 1910-ih godina. Hotel s 60 soba smješten je u samom srcu četvrti Campo Marzio, što ga stavlja na pješačku udaljenost od najvećih znamenitosti Vječnoga grada. Poseban adut projekta je suradnja s Carlom Craccom, talijanskim ekvivalentom Gordona Ramsayja, koji će nadgledati gastronomsku ponudu hotela, donoseći jednaku dozu glamura i vrhunskog znanja — među potpisnim jelima očekuje se i njegov slavni marinirani jajet. Cijene dvokrevetnih soba počinju od 1,388 eura. | Foto: Corinthia Rome
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026