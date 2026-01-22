FOTO Najzanimljiviji luksuzni hoteli koji otvaraju vrata 2026.

DELANO - Lokacija: Miami Beach, Florida, SAD Očekivano otvaranje: prvo tromjesečje Kada je Ian Schrager 1995. godine na South Beachu predstavio hedonističku palaču užitka u potpuno bijelom ruhu, koju je dizajnirao Philippe Starck, ovaj hotel iz razdoblja MiMo arhitekture postao je epicentar glamura u eri obilježenoj raskoši, hedonizmom i Versace estetikom. Njegov sjaj potrajao je neko vrijeme, no hotel je potom godinama stagnirao dok su se kasniji operateri bezuspješno trudili vratiti mu nekadašnji sjaj. Na kraju su sadašnji vlasnici, tvrtka Eldridge (koja u vlasništvu ima i LA Dodgerse te Beverly Hilton), odlučili povući radikalni potez i zatvorili Delano kako bi prošao temeljitu, višegodišnju obnovu. To se dogodilo u ožujku 2020., upravo u trenutku kada je pandemija zahvatila svijet, a trebalo je punih šest godina da hotel bude spreman za ponovno otvaranje. Ovoga puta Delanom upravlja Ennismore, renomirani specijalist za butik-hotele pod vodstvom Sharana Pasriche — imena na koje smo vas već upozoravali da obratite pažnju. Ako itko može vratiti barem dio legendarne karizme i stila iz 1990-ih, onda je to upravo Sharan. Cijene će biti objavljene naknadno. | Foto: Delano Miami Beach