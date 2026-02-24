FOTO Namirnice zbog kojih tijelo miriši privlačno i one zbog kojih će svi oko vas začepiti nos

Svaki čovjek ima jedinstven miris, a istraživanja Charles University, Macquarie University i State University of New York at Binghamton pokazuju da i prehrana može utjecati na privlačnost tijelesnog mirisa
U nastavku pogledajte od koje hrane ćete ugodno mirisati, a od koje baš i ne:
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte od koje hrane ćete ugodno mirisati, a od koje baš i ne: |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku pogledajte od koje hrane ćete ugodno mirisati, a od koje baš i ne:
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ove namirnice uzrokuju neugodne mirise.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BROKULA, KUPUS I PROKULICE Ovo povrće bogato je sumpornim spojevima koji se tijekom probave razgrađuju i izlučuju kroz znoj. Zbog toga tjelesni miris može postati oštriji ili podsjećati na miris jaja. Ipak, riječ je o izuzetno zdravim namirnicama punim vlakana i antioksidansa. Njihove dobrobiti za zdravlje najčešće nadmašuju kratkotrajne promjene u mirisu tijela.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
ČEŠNJAK Češnjak je poznat po tome da uzrokuje jak zadah jer njegovi spojevi prelaze u krvotok i izlučuju se kroz dah i znoj. Miris može potrajati satima nakon konzumacije. Neka istraživanja sugeriraju da umjerena konzumacija može rezultirati privlačnijim prirodnim mirisom tijela. Osim toga, ima snažna antimikrobna svojstva i brojne zdravstvene koristi.
| Foto: PROFIMEDIA
LUK Luk sadrži sumporne spojeve koji mogu uzrokovati intenzivan zadah i jači miris znoja. Ti spojevi cirkuliraju tijelom i izlučuju se kroz kožu. Ipak, bogat je antioksidansima koji podupiru zdravlje srca i imunitet. Učinak na miris ovisi o količini i individualnoj tjelesnoj kemiji.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŠPAROGE Šparoge su poznate po tome što nakon konzumacije mijenjaju miris urina, ali mogu utjecati i na miris znoja. Tijekom probave nastaju sumporni spojevi specifičnog, prepoznatljivog mirisa. Zanimljivo je da ne proizvode svi ljudi taj miris, niti ga svi mogu osjetiti. Ova razlika ovisi o genetici i metabolizmu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAFINIRANI UGLJIKOHIDRATI Prehrana bogata bijelim kruhom, slatkišima i prerađenim proizvodima može negativno utjecati na tjelesni miris. Takve namirnice mogu poremetiti metabolizam i razinu šećera u krvi. Istraživanja sugeriraju da znoj kod osoba s takvom prehranom može biti manje ugodnog mirisa. Uravnotežena prehrana obično daje bolje rezultate.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MESO Pretjerana konzumacija mesa može rezultirati težim i intenzivnijim tjelesnim mirisom. Tijekom razgradnje nastaju spojevi koji se izlučuju kroz znoj. Neka istraživanja pokazala su da su osobe koje su privremeno izbjegavale meso bile ocijenjene kao ugodnijeg mirisa. Umjerenost je ključ za ravnotežu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
RIBA Životinjski proteini razgrađuju se na aminokiseline i masnoće koje tijelo mora preraditi. Dio nusproizvoda izlučuje se putem znoja. Kada bakterije na koži razgrade te spojeve, može nastati jači miris. Individualni metabolizam igra veliku ulogu u intenzitetu tog učinka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MAHUNARKE Mahunarke sadrže sumporne i dušične spojeve koji kod nekih ljudi mogu pojačati nadutost i tjelesni miris. Tijekom probave nastaju plinovi i nusproizvodi koji se djelomično izlučuju kroz kožu. Pravilno namakanje i kuhanje može ublažiti te učinke. Unatoč tome, mahunarke su vrlo vrijedne nutritivne namirnice.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ALKOHOL Alkohol se razgrađuje u jetri u spoj zvan acetaldehid, koji ima oštar i kiselkast miris. Taj se spoj izlučuje kroz dah i znoj. Zbog toga miris može biti primjetan i dugo nakon konzumacije. Redovito pijenje može dodatno pojačati neugodan zadah.
| Foto: DREAMSTIME
KAVA Kofein potiče rad znojnih žlijezda, osobito u području pazuha. Povećano znojenje stvara povoljno okruženje za bakterije koje uzrokuju neugodan miris. Osim toga, kava može pridonijeti suhoći usta i jačem zadahu. Umjerena konzumacija obično ne stvara značajne probleme.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Od ovih namirnica ćete mirisati ugodno.
| Foto: Dreamstime
VOĆE I POVRĆE Prehrana bogata voćem i povrćem često se povezuje s ugodnijim tjelesnim mirisom. Takav miris opisuje se kao svjež, voćni ili blago sladak. Antioksidansi i biljni pigmenti pozitivno utječu na kemiju kože. Redovita konzumacija može doprinijeti suptilno privlačnijoj aromi tijela.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MRKVA I PAPAJA Ove namirnice bogate su karotenoidima, biljnim pigmentima koji poboljšavaju ton kože. Osobe koje ih redovito konzumiraju često imaju blago zlatni sjaj tena. Taj efekt povezuje se i s ugodnijim prirodnim mirisom. Kombinacija zdrave prehrane i blistave kože često se doživljava kao znak vitalnosti.
| Foto: 123RF
ZELENO POVRĆE Zeleno lisnato povrće pozitivno utječe na probavu i sastav znoja. Nutrijenti iz biljaka mogu smanjiti prisutnost neugodnih spojeva u tijelu. Osim toga, podupiru ravnotežu bakterija na koži. Rezultat može biti čišći i svježiji miris.
| Foto: Freepik
ČAJ Čaj također sadrži kofein, ali i antioksidanse koji mogu imati zaštitni učinak. Zeleni i biljni čajevi mogu pomoći u neutraliziranju bakterija u ustima. Time se može smanjiti intenzitet zadaha. Njihov učinak na tjelesni miris općenito je blaži nego kod kave.
| Foto: Photographer: Andrey N.Cherkasov
KARDAMOM, CIMET I KLINČIĆ Ovi začini bogati su aromatičnim uljima koja se mogu oslobađati kroz dah i pore. Njihovi topli, slatkasti mirisi mogu suptilno obogatiti prirodni miris tijela. Često se koriste i za osvježavanje daha. U umjerenim količinama mogu pridonijeti ugodnijoj aromi.
| Foto: 123RF
KOKOSOVO ULJE Kokosovo ulje sadrži srednjelančane masne kiseline s blagim antibakterijskim djelovanjem. Može pomoći u održavanju ravnoteže bakterija na koži. Kada se koristi u prehrani ili njezi tijela, neki primjećuju čišći i blaži miris. Njegov učinak varira od osobe do osobe.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VODA Dovoljan unos vode ključan je za svježinu tijela. Hidratacija pomaže razrijediti spojeve koji uzrokuju neugodne mirise. Također smanjuje suhoću usta i podržava rad bubrega. Redovito pijenje vode jedan je od najjednostavnijih načina za održavanje prirodno ugodnog mirisa.
| Foto: Dreamstime