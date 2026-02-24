Dnevni horoskop za utorak 24. veljače: Vaga je promjenjiva, Riba je šarmantna i zavodi....

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša urođena iskrenost bit će ključni saveznik u rješavanju situacija koje su krenule neželjenim smjerom. Došlo je vrijeme da podvučete crtu i raščistite sve nedorečene odnose koji vas guše, bilo da je riječ o prošlim ljubavima ili neiskrenim prijateljima. U odnosu s djecom birajte pedagoški pristup i strpljenje; topli razgovor postat će moćnije oruđe od bilo kakve stroge zabrane.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Briljirate na svim poljima; koncentracija vam je na vrhuncu, a snaga volje velika. Spremni ste za sve izazove. Ako osjetite trag osamljenosti, ne oklijevajte – inicirajte susrete i pozovite prijatelje na druženje. Ljubavni život cvjeta, a odnos s partnerom konačno izlazi iz monotonije. Stvari postaju jasnije, a vaša emotivna sigurnost raste iz minute u minutu.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Naoružajte se strpljenjem jer će malo toga ići po planu. Bit ćete izloženi pritisku okoline i nerealna očekivanja drugih postat će izazov za vaše živce, stoga se klonite ispraznih rasprava i sukoba. Svoje slabosti i poslovne vizije zadržite za sebe. Ako ulazite u novu romantičnu priču, pripazite – suprotna strana mogla bi vam se učiniti previše tajnovitom i emocionalno nedostupnom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjećate snažnu potrebu za uvođenjem reda u svakodnevicu, bilo da čistite životni prostor ili raščišćavate zamršene odnose. Vaša dosljednost u odlukama donijet će konkretne i vidljive rezultate. Obiteljski sklad postaje prioritet, a zajednički planovi s ukućanima gradit će temelje za sigurniju i ljepšu budućnost. Energija kojom zračite potaknut će sve oko vas na iskrenu suradnju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Fokusirajte se na prioritetne zadatke jer bi svako odgađanje moglo ozbiljno ugroziti vaše ostale planove. Nema mjesta za prazan hod – organizacija je vaša jedina slamka spasa. Povećana aktivnost pomoći će vam da ostanete u potrebnom ritmu. Mlađi pripadnici znaka mogli bi ući u sukob s autoritetima u kući, stoga pripazite; prkos bi mogao rezultirati zabranama izlazaka.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dopustite svojoj umjetničkoj duši da dođe do izražaja i okružite se ljepotom. Vaše diplomatske vještine i šarm odrađivat će pola posla umjesto vas, donoseći uspjehe bez puno truda. Pažljivo birajte društvo; okružite se ljudima koji vas inspiriraju na duboke i smislene razgovore. Putovanja su vam pod izvrsnim zvjezdanim utjecajem, pa ako se ukaže prilika za kratki bijeg – obavezno je iskoristite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako su poslovni rezultati pod velom neizvjesnosti, vaš trud sigurno neće proći nezapaženo kod pravih ljudi. Nastavite u svom ritmu i ne dopustite skepticima da vas pokolebaju. Raspoloženje će biti poput vremena – promjenjivo. Pazite da ukućane ne zbunite naglim prelascima iz pretjerane iskrenosti i kriticizma u faze potpune povučenosti. Pokušajte naći unutarnji balans.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste se osjećati razdraženo i iscrpljeno, stoga pripazite da nehotice ne narušite obećavajući razvoj u ljubavi. Moguće su trzavice s partnerom zbog suprotstavljenih interesa i naglih promjena raspoloženja. Bit će teško pronaći kompromis jer ono što vama trenutno odgovara, drugoj strani možda uopće neće biti po volji. Smirite strasti prije nego što donesete konačne zaključke.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Obiteljski izazovi i neriješeni odnosi više ne trpe odgađanje; vrijeme je da se s njima suočite licem u lice. U razgovoru s voljenima budite odmjereni i izbjegavajte nametanje vlastitih stavova pod svaku cijenu. Ako primijetite bilo kakve zdravstvene signale koje vam tijelo šalje, nemojte biti nemarni. Konzultacije s liječnikom mogle bi vam donijeti prijeko potreban mir i sigurnost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želja za promjenom i novim izazovima gurat će vas snažno naprijed. Mnogi Jarčevi osjetit će leptiriće u želucu ili olakšanje zbog uspješno riješenih ljubavnih čvorova. Osoba iz prošlosti mogla bi se iznenada javiti, otvarajući širom vrata za novi početak. Na poslu ostanite vjerni svojim ciljevima i ne odustajte pred prvom preprekom. Važno je održati dano obećanje kolegi!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaša osjetljivost na tuđu kritiku mogla bi zaoštriti odnose s okolinom. Budite temeljiti u izvršavu obaveza i izbjegavajte nepotrebne sukobe s nadređenima. Iako ćete osjećati određenu dozu nepravde, borbeni duh pomoći će vam da se izborite za svoj status. Pokažite više tolerancije prema starijim članovima obitelji kojima je nužna vaša topla ljudska podrška.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zračite posebnim šarmom i privlačite poglede kamo god krenuli. Želja za uzbuđenjima i ljubavnim pustolovinama bit će naglašena, a vaše samopouzdanje raste. Briljirate u komunikaciji, bilo na stručnim skupovima ili u razgovorima s inozemnim partnerima. Vaša kreativnost i spretnost ruku dolaze do punog izražaja, a sati pred vama idealni su i za rješavanje birokratskih ili bankovnih obaveza.

