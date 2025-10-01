FOTO Nije za žene sa slabim srcem: Ovo su najseksi muška torza na Instagramu

Instagram je prepun profila koji slave ljepotu, snagu i savršeno oblikovano tijelo. Ovi muškarci ne prikazuju samo mišiće, već i disciplinu, stil i životni angažman koji stoji iza svakog kadra. Donosimo pregled najseksi muških torza koji ostavljaju bez daha i inspiriraju milijune pratitelja
Mario Beckman je brazilski umjetnik i multimedijalni performer koji se ističe kao DJ, plesač, glumac, producent i kreativni direktor.
Njegov Instagram profil (@mariobeckman) pruža uvid u njegov dinamičan i eklektičan rad, gdje kombinira glazbu, ples i vizualnu umjetnost.
Njegove fotografije otkrivaju besprijekornu tjelesnu definiciju, ali i više od toga, one pričaju priču o predanosti, disciplini i životnom stilu.
Nick Topel je američki fitness model, profesionalni sportaš i društveni influencer koji je stekao prepoznatljivost zahvaljujući svojoj impresivnoj fizičkoj spremi i prisutnosti na društvenim mrežama.
Njegov Instagram profil (@nicktopel) prati više od 257.000 ljudi.
Prije nego što je započeo svoju karijeru u fitness industriji, Nick je imao stipendiju za plivanje na fakultetu, ali nije je iskoristio. Umjesto toga, počeo je natjecati se u bodybuildingu tijekom posljednje godine studija.
Kayne Lawton, 36-godišnji bivši profesionalni australski ragbijaš, nakon završetka sportske karijere posvetio se fitness industriji kao online trener i influencer.
Tijekom vremena provedenog u teretani oporavljajući se od ozljede, razvio je strast prema treningu s utezima, bodybuildingu i prehrani.
Ovu strast pretvorio je u online poslovanje pod nazivom Kayne Lawton Physique, gdje pruža personalizirane planove prehrane i treninga kako bi pomogao drugima u postizanju njihovih ciljeva.
Matt O’Brien (@matty_0brien) je američki fitness model i influencer poznat po svom impresivnom fizičkom izgledu i posvećenosti zdravom načinu života.
Matt je bivši profesionalni sportaš koji se nakon završetka karijere posvetio fitness industriji. Njegov Instagram profil nudi uvid u njegovu svakodnevicu, treninge i životni stil, pružajući inspiraciju i motivaciju svojim pratiteljima.
Osim profesionalnih uspjeha, Matt je i posvećen obiteljskom životu. Njegove objave često otkrivaju ravnotežu između treninga, karijere i obiteljskih trenutaka, a posebno ističe svoju majku kao svoju najveću podršku.
Troy Pes, poznat na Instagramu kao @troypes, 35-godišnji je venezuelanski model, influencer i digitalni kreator sa sjedištem u Los Angelesu.
Njegov Instagram profil prati više od 496.000 ljudi, a sadržaj koji dijeli doseže milijune pratitelja diljem svijeta.
Troy je poznat po svojim šarmantnim i odvažnim fotografijama, često u minimalističkim odjevnim kombinacijama koje ističu njegov fizički izgled.
Također, Troy je suosnivač unisex brenda odjeće DAZDAT, za koji sam dizajnira i modelira odjeću.
Osim toga, Troy je u vezi s modelom Zanderom Hodgsonom, a zajedno žive u Los Angelesu. Njihov dom, smješten u Laurel Canyonu, poznat je kao Casita Canyon i odražava njihovu strast prema putovanjima i dizajnu, s interijerom inspiriranim kalifornijskom pustinjom i marokanskim riadima.