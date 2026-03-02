FOTO Nisu se baš proslavili - Evo tko je bio najgore odjeven na crvenom tepihu SAG nagrada

Na dodjelu nagrada ili na Sweet 16? Influencerica Haley Kalil, koja je nedavno postala viralna nakon što je otkrila detalje o svom bivšem suprugu Matt Kalil, izgledala je kao da ide na maturalnu ili Sweet 16 zabavu. Nosila je svijetloljubičastu satensku haljinu bez naramenica s detaljima od organze na suknji. Gornji dio bio je uski bustier, a kosu je stilizirala u sitne spiralne kovrče koje su uokvirivale lice. | Foto: Getty images