Obavijesti

Galerija

Komentari 1
GLAMUR IH NE PRATI

FOTO Nisu se baš proslavili - Evo tko je bio najgore odjeven na crvenom tepihu SAG nagrada

Crveni tepih Actors Awardsa i ove je godine donio niz modnih iznenađenja, ali ne baš u pozitivnom smislu. Dok su neki zablistali u punom sjaju, drugi su svojim neobičnim, pretjeranim ili jednostavno neusklađenim kombinacijama podigli prašinu
FOTO Nisu se baš proslavili - Evo tko je bio najgore odjeven na crvenom tepihu SAG nagrada
Vrlo slojevito! Glumica Patricia Arquette nosila je crveni komplet na crvenom tepihu dodjele Actors Awardsa. Odjenula je jarko crveni baršunasti top na preklop, ispod kojeg je nosila dugi, svilenkasti top s V-izrezom. Kombinaciju je upotpunila tamnijom crvenom svilenkastom suknjom na preklop, velikim crnim čizmama i malom crnom torbicom koja je visjela na jednom remenu. | Foto: Getty images
1/17
Vrlo slojevito! Glumica Patricia Arquette nosila je crveni komplet na crvenom tepihu dodjele Actors Awardsa. Odjenula je jarko crveni baršunasti top na preklop, ispod kojeg je nosila dugi, svilenkasti top s V-izrezom. Kombinaciju je upotpunila tamnijom crvenom svilenkastom suknjom na preklop, velikim crnim čizmama i malom crnom torbicom koja je visjela na jednom remenu. | Foto: Getty images
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026