FOTO Nisu se baš proslavili - Evo tko je bio najgore odjeven na crvenom tepihu SAG nagrada

Crveni tepih Actors Awardsa i ove je godine donio niz modnih iznenađenja, ali ne baš u pozitivnom smislu. Dok su neki zablistali u punom sjaju, drugi su svojim neobičnim, pretjeranim ili jednostavno neusklađenim kombinacijama podigli prašinu
Vrlo slojevito! Glumica Patricia Arquette nosila je crveni komplet na crvenom tepihu dodjele Actors Awardsa. Odjenula je jarko crveni baršunasti top na preklop, ispod kojeg je nosila dugi, svilenkasti top s V-izrezom. Kombinaciju je upotpunila tamnijom crvenom svilenkastom suknjom na preklop, velikim crnim čizmama i malom crnom torbicom koja je visjela na jednom remenu.
| Foto: Getty images
Ukrala je pozornost! Glumica Fran Drescher nosila je outfit nalik showgirl kostimu – crnu haljinu bez naramenica prekrivenu šljokicama, s rukavima od ružičastog perja. Sve je zaokružila ogromnim cilindrom i crnim svilenim salonkama.
Adam Brody izazvao je pozornost dolaskom na Actors Awards. Izgledao je kao da utjelovljuje maskotu žitarica Cheerio, odjenuvši crno odijelo i neon-žutu svilenu košulju na kopčanje. Stajling je dovršio crnim lakiranim cipelama i malim crnim sunčanim naočalama.
Zaboravila nešto kod kuće? Komičarka Mindy Kaling stigla je na crveni tepih u crnoj suknji s perlicama koja je bila gotovo potpuno prozirna. Uparila ju je s crnim baršunastim bustier topom s prozirnim cvjetnim izrezom na prsima te crnim baršunastim rukavicama do lakta.
Pidžama party ili večer na Actors Awards? Glumica Parker Posey nosila je dugorukavnu haljinu boje žvakaće gume s obrubom i rukavima od perja, zbog čega je više nalikovala spavaćici nego haljini za dodjelu nagrada. Izgled je upotpunila minimalnim nakitom, a kratki bob stilizirala je u kovrče.
Sretan Božić! Glumica Lisa Ann Walter izgledala je kao da ide na blagdanski domjenak, a ne na dodjelu nagrada, u svilenkastoj jarko zelenoj haljini s predimenzioniranim mašnama na rukavima. Odvažnu haljinu kombinirala je s mnoštvom srebrnog nakita i kosom oblikovanom u sitne kovrče.
Kraljica maturalne večeri! Glumica Kathryn Hahn izgledala je kao da ide na srednjoškolski maturalac u crnoj dugorukavnoj haljini s ogromnom suknjom od organze. Haljinu je upotpunio slojeviti pojas u jarko ružičastoj boji, a kosu je podigla u elegantnu punđu.
Previše napadno! Influencerica Snitchery nosila je ekstravagantnu krem haljinu prekrivenu perjem od glave do pete. Haljina je imala i izrazito veliku, pufastu suknju, a kombinaciju je upotpunila remenom s nitnama i crnim potpeticama.
Što je ovo? Glumica Sarah Pidgeon stigla je u lavandastoj haljini s dramatičnim, neujednačenim balon-obrubom. Haljina bez naramenica imala je nabrani gornji dio, a uz nju je nosila masivne potpetice u istoj svijetloj nijansi te neurednu podignutu frizuru.
Povratak u prošlost! Glumica Hannah Einbinder izgledala je kao da je stigla ravno iz 1990. u haljini od kombiniranih materijala. Prednji dio visokog ovratnika bio je od crne, paperjaste tkanine, dok je stražnji dio bio sašiven od sjajne svijetloplave svile. Smjeli look upotpunila je špicastim crnim satenskim salonkama i crvenim ružem.
Izgled s početka 2000-ih! Michelle Randolph nosila je svilenkastu haljinu svijetle Tiffany-plave boje s balon-obrubom. Uparila ju je s izuzetno masivnim cipelama u istoj nijansi te velikom dijamantnom teniskom narukvicom.
Ide li na godišnji? Dopisnica E! televizije Keltie Knight izgledala je kao da ide na plažu u bijeloj haljini s izrezima i ukrašenim cvjetovima na ramenima i prsima. Haljina je imala i dramatičan volan sa strane, a kombinaciju je upotpunila dijamantnom teniskom narukvicom.
Na dodjelu nagrada ili na Sweet 16? Influencerica Haley Kalil, koja je nedavno postala viralna nakon što je otkrila detalje o svom bivšem suprugu Matt Kalil, izgledala je kao da ide na maturalnu ili Sweet 16 zabavu. Nosila je svijetloljubičastu satensku haljinu bez naramenica s detaljima od organze na suknji. Gornji dio bio je uski bustier, a kosu je stilizirala u sitne spiralne kovrče koje su uokvirivale lice.
Savršeno za jesen! Suvoditeljica podcasta Giggly Squad Paige DeSorbo stigla je u svilenoj haljini bez naramenica u brončanoj nijansi, prikladnijoj za listopad nego za ožujak. Haljinu je kombinirala s više dijamantnih ogrlica i dijamantnim prstenom na srednjem prstu, a kosu je podigla u glamuroznu punđu.
Internet osobnost Hannah Stocking inspiraciju je pronašla u Zenon: Girl of the 21st Century, noseći metalik haljinu s visokim ovratnikom i naglašenim ramenima. Haljina je sadržavala više boja, uključujući zelenu, ružičastu i plavu. Uz nju je nosila malu ukrašenu torbicu, zlatne sandale s remenčićima i kosu podignutu u frizuru s valovitim pramenovima.
Pomalo neusklađeno! Glumica i pjevačica Sarah Catherine Hook nosila je kraljevsko ljubičastu haljinu bez naramenica uz svijetloplave rukavice koje su se kosile s ostatkom kombinacije. Haljina je imala blagi šlep, a umjesto nakita istaknula je svoju kratku bob frizuru.
