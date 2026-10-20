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JESENSKI TRENDOVI

FOTO Novo godišnje doba, novi friz: 20 ideja za jesenski look

Jesen je idealno vrijeme za promjenu frizure, bilo da je riječ o odvažnom skraćivanju kose, nježnim slojevima ili elegantnim frizurama koje pristaju različitim prigodama. Neke zahtijevaju odlazak frizeru, dok se druge mogu jednostavno oblikovati kod kuće
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FOTO Novo godišnje doba, novi friz: 20 ideja za jesenski look
U nastavku pogledajte 20 frizura koje će osvježiti vaš izgled ove jeseni. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 20 frizura koje će osvježiti vaš izgled ove jeseni. | Foto: 123RF
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