FOTO Novo godišnje doba, novi friz: 20 ideja za jesenski look

Jesen je idealno vrijeme za promjenu frizure, bilo da je riječ o odvažnom skraćivanju kose, nježnim slojevima ili elegantnim frizurama koje pristaju različitim prigodama. Neke zahtijevaju odlazak frizeru, dok se druge mogu jednostavno oblikovati kod kuće
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U nastavku pogledajte 20 frizura koje će osvježiti vaš izgled ove jeseni.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 frizura koje će osvježiti vaš izgled ove jeseni. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 frizura koje će osvježiti vaš izgled ove jeseni.
| Foto: 123RF
1. TALIJANSKI BOB.
Elegantna kratka frizura koja najčešće završava u visini brade. Karakteriziraju je ravno odrezani vrhovi koji kosi daju puniji izgled. Odličan je izbor za žene koje žele sofisticiranu promjenu bez kompliciranog oblikovanja.
| Foto: 123RF
2. NJEŽNI BIXIE.
Kombinacija bob i pixie frizure idealna je za žene koje žele kratku kosu, ali ipak dovoljno duljine za različite načine stiliziranja. Dulji slojevi na vrhu omogućuju igru teksturom, dok je stražnji dio kraće ošišan.
| Foto: 123RF
3. ROMANTIČNA NISKA PUNĐA.
Ova elegantna frizura posebno je prikladna za večere, vjenčanja i svečane prigode. Kosa se skuplja na zatiljku, lagano uvija u opuštenu punđu i učvršćuje ukosnicama.
| Foto: 123RF
4. DUGA KOSA U OBLIKU SLOVA U.
Za žene koje žele zadržati duljinu, šišanje u obliku slova U odličan je način osvježavanja frizure. Kosa je straga blago zaobljena, a diskretni slojevi mogu joj dati dodatnu pokretljivost bez gubitka gustoće.
| Foto: 123RF
5. KLASIČNA FRANCUSKA PUNĐA.
Bezvremenska frizura koja izgleda posebno elegantno uz dolčevite i odjeću s visokim ovratnikom. Kosa se podiže prema gore, uvija uz stražnji dio glave i učvršćuje ukosnicama, ostavljajući vrat otkrivenim.
| Foto: YouTube/screenshoot
6. ZAOBLJENA AFRO FRIZURA.
Ova frizura naglašava prirodnu teksturu kovrčave kose. Pažljivo oblikovan, zaobljen izgled stvara skladnu siluetu, a kovrče pritom zadržavaju svoj prirodni volumen i punoću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. HOLIVUDSKI VALOVI SA STRANIČNIM RAZDJELJKOM.
Glamurozna frizura inspirirana klasičnim Hollywoodom. Velike kovrče oblikuju se uvijačem, a zatim nježno četkaju kako bi nastali glatki, ujednačeni valovi. Posebno lijepo pristaje uz upečatljive naušnice.
| Foto: 123RF
8. NJEŽNO SLOJEVITA KOSA DO RAMENA.
Frizura poznata kao hush cut ističe se suptilnim, postupno oblikovanim slojevima koji kosi daju lagan i prirodan izgled. Zadržava dovoljno duljine za vezanje repa ili punđe, a pritom smanjuje osjećaj težine.
| Foto: 123RF
9. KRUNA OD PLETENICA.
Romantična frizura koja se odlično uklapa u jesenske kombinacije. Dvije pletenice izrađuju se sa suprotnih strana glave, zatim prebacuju preko tjemena i pričvršćuju ukosnicama kako bi oblikovale krunu.
| Foto: 123RF
10. KLASIČNA PAŽ FRIZURA.
Retro frizura poznata kao pageboy ponovno privlači pozornost. Prepoznatljiva je po zaobljenom obliku, glatkim stranama i vrhovima koji se blago uvijaju prema unutra, u smjeru vrata.
| Foto: Pinterest/Canva
11. REP S MJEHURIĆIMA.
Razigrana verzija klasičnog konjskog repa nastaje postavljanjem nekoliko tankih gumica duž kose. Dijelovi između gumica lagano se izvlače kako bi dobili zaobljen oblik. Rep može biti visoko ili nisko vezan.
| Foto: AI
12. KRATKA KOVRČAVA FRIZURA.
Ovaj stil naglašava prirodan volumen kovrča. Bočne strane i stražnji dio kose šišaju se kraće, dok se na vrhu ostavlja veća punoća. Rezultat je izražajna frizura koja ističe prirodnu teksturu.
| Foto: 123RF
13. POLUPODIGNUTA KOSA S BARŠUNASTOM MAŠNOM.
Jednostavna frizura koja uz pomoć modnog dodatka dobiva jesenski karakter. Gornji dio kose veže se u mali rep, a završni detalj je baršunasta mašna u bordo ili čokoladnosmeđoj boji.
| Foto: 123RF
14. RAVNI BOB DO ČELJUSTI.
Odvažna, precizno ošišana bob frizura završava u visini čeljusti i naglašava donji dio lica. Karakteriziraju je jasne linije i zaglađen izgled koji se može dodatno istaknuti peglom za kosu.
| Foto: 123RF
15. OPUŠTENA PLETENICA RIBLJA KOST.
Pletenica riblja kost nastaje prebacivanjem tankih pramenova između dvaju dijelova kose. Nakon pletenja pramenovi se mogu lagano izvući kako bi frizura izgledala opuštenije i prirodnije.
| Foto: 123RF
16. VOLUMINOZNA FEN FRIZURA IZ 90-IH.
Inspirirana devedesetima, ova frizura donosi raskošan volumen i podatnu kosu s blago uvijenim vrhovima. Oblikuje se pjenom za volumen, sušilom i velikom okruglom četkom.
| Foto: 123RF
17. OBLIKOVANI RETRO VALOVI.
Frizura poznata kao finger waves prepoznatljiva je po precizno oblikovanim valovima koji prianjaju uz glavu. Najviše dolazi do izražaja na kraćoj kosi, a oblikuje se gelom i češljem s gustim zupcima.
| Foto: 123RF
18. PODIGNUTA KOSA S VELIKOM KOPČOM.
Praktična frizura za užurbane dane. Kosa se uvije prema gore i učvrsti velikom kopčom, dok vrhovi prirodno padaju preko nje. Kopče u nijansama jantara ili s uzorkom kornjačevine daju joj jesenski izgled.
| Foto: 123RF
19. KRATKA FRIZURA S MIKRO ŠIŠKAMA.
Odvažan izbor za žene koje žele upečatljivu promjenu. Vrlo kratke šiške završavaju iznad obrva i daju frizuri moderan izgled. Prije šišanja važno je s frizerom odabrati duljinu koja najbolje pristaje obliku lica.
| Foto: 123RF
20. PLETENICA VODOPAD SA STRANE.
Ženstvena frizura koja ističe duljinu kose. Pletenica se oblikuje uz jednu stranu glave, dok pojedini pramenovi slobodno padaju kroz ispleteni dio. Preostala kosa može se lagano nakovrčati za romantičniji izgled.
| Foto: 123RF