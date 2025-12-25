FOTO Obitelj Krhen radi čudesne staklene kugle za bor: 'Puhati staklo počeli smo slučajno...'

- Mislim da mi nikad neće dosaditi Božić. Počinjem puhati kuglice već početkom siječnja. Kći kasnije, kad se odmori, počne ukrašavati. Mislim da sam do sada upuhao već 500 tisuća kuglica. Bio sam vojnik u ratu. Spasili su me izrada kuglica i moja obitelj. Trebam nešto raditi da ne razmišljam o onome što me muči. Nisam pravi staklopuhač. Naučio sam se praktički sam. U 70-ima je bila tvornica stakla u kojoj su puhale žene i od njih smo naučili tajne puhanja. Kad se tvornica zatvorila, nastavili smo sami kod kuće - ispričao nam je Zlatko. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL