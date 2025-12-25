Obavijesti

DIVAN HOBI

FOTO Obitelj Krhen radi čudesne staklene kugle za bor: 'Puhati staklo počeli smo slučajno...'

Obitelj Krhen izrađuje unikatne božićne ukrase. Posebnom tehnikom stvaraju čudesa od stakla, što su počeli raditi - slučajno, kaže Petra Krhen Antonić, koja kuglice radi već 20 godina
24sata Zagreb: Obrt za proizvodnju unikatnih staklenih kuglica
Kad zakoračite u radionicu obitelji koja već desetljećima izrađuje božićne kuglice, osjećaj je kao da ste zakoračili u drugi svijet. Svijet stakla, boja i starih zanata. Ovdje se tradicija čuva s ljubavlju, preciznošću i strašću, a svaka kuglica nosi priču. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Kad zakoračite u radionicu obitelji koja već desetljećima izrađuje božićne kuglice, osjećaj je kao da ste zakoračili u drugi svijet. Svijet stakla, boja i starih zanata. Ovdje se tradicija čuva s ljubavlju, preciznošću i strašću, a svaka kuglica nosi priču. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
