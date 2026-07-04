Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRELIJEPA JE

FOTO Ona je kraljica istezanja! Pogledajte što sve može ova Ruskinja sa svojim tijelom

Natalya Timoshenko je ruska fitness trenerica, model i influencerica koja živi u Dubaiju, poznata je po sadržaju vezanom uz pilates, fleksibilnost i napredne metode istezanja, a mnoge šokira time što izvodi sa svojim tijelom
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ona je kraljica istezanja! Pogledajte što sve može ova Ruskinja sa svojim tijelom
Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu. | Foto: Instagram/natalyaa.timosh
1/130
Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu. | Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026