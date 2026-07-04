FOTO Ona je kraljica istezanja! Pogledajte što sve može ova Ruskinja sa svojim tijelom

Natalya Timoshenko je ruska fitness trenerica, model i influencerica koja živi u Dubaiju, poznata je po sadržaju vezanom uz pilates, fleksibilnost i napredne metode istezanja, a mnoge šokira time što izvodi sa svojim tijelom
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu. |
Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Model i trenerica, Ruskinja Natalya Timoshenko, koja živi i radi u Dubaiju, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao ogromnu pažnju i potaknuo žustru raspravu.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Snimka prikazuje izuzetno neobičnu metodu vježbanja koja uključuje istezanje cijelog tijela dok osoba visi u zraku, pričvršćena za kompleksnu spravu konopcima i remenjem. Objava je brzo izazvala lavinu komentara, i pozitivnih i negativnih.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Timoshenko s osmijehom na licu demonstrira vježbe na spravi za rastezanje. Ona izvodi napredne pokrete poput potpune špage dok visi horizontalno u zraku, pa se čak i okreće naglavačke u 'superman' pozi.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Iako na prvi pogled može izgledati kao sprava za mučenje, riječ je o metodi koja vuče korijene iz drevne slavenske tradicije. Navodno su je koristili stari slavenski ratnici kako bi se pripremili za bitke, ojačali zglobove, tetive i cjelokupnu tjelesnu strukturu.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Glavni cilj je postići potpunu dekompresiju tijela, posebice kralježnice, te istezanje mišića i dubokog vezivnog tkiva, uključujući fasciju, na način koji je gotovo nemoguće postići klasičnim vježbama.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Zagovornici ove metode tvrde da ovakva metoda drastično poboljšava fleksibilnost, pokretljivost, držanje tijela te smanjuje stres, spajajući intenzivan fizički napor s tehnikama disanja i mentalnom usredotočenošću. Ovaj holistički pristup postaje sve popularniji u gradovima poput Dubaija, gdje se otvaraju specijalizirani studiji koji nude personalizirane treninge.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Inače, Natalya uglavnom radi kao osobna trenerica za žene, specijalizirana za dubinsko treniranje fleksibilnosti i jačanje corea.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Osim što objavljuje videa vježbanja, Natalya itekako voli pokazati svoju figuru i pohvaliti se svojim trbučnjacima.
| Foto: Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh
Foto Instagram/natalyaa.timosh