Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BISTE LI GA POSJETILI?

FOTO Ovaj grad je najljepši na svijetu: Skoro nitko ne zna za njega, a ljepši je i od Venecije

Chester u Engleskoj proglašen je najljepšim gradom na svijetu zahvaljujući arhitekturi u skladu sa zlatnim rezom. Spoj rimske povijesti, crno-bijelih kuća i šetnica uz rijeku Dee čini ga jedinstvenim odredištem
Chester in the UK
Chester je proglašen najljepšim gradom na svijetu prema istraživanju koje je analiziralo tisuće građevina. Čak 83,7 % gradskih zdanja savršeno se uklapa u zlatni rez – matematički omjer ljepote. Time je prestigao i svjetske ikone poput Venecije, Londona i Rima. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025