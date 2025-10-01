BISTE LI GA POSJETILI?
FOTO Ovaj grad je najljepši na svijetu: Skoro nitko ne zna za njega, a ljepši je i od Venecije
Chester u Engleskoj proglašen je najljepšim gradom na svijetu zahvaljujući arhitekturi u skladu sa zlatnim rezom. Spoj rimske povijesti, crno-bijelih kuća i šetnica uz rijeku Dee čini ga jedinstvenim odredištem
Chester je proglašen najljepšim gradom na svijetu prema istraživanju koje je analiziralo tisuće građevina. Čak 83,7 % gradskih zdanja savršeno se uklapa u zlatni rez – matematički omjer ljepote. Time je prestigao i svjetske ikone poput Venecije, Londona i Rima.
| Foto: 123RF
Smješten na sjeverozapadu Engleske, Chester se nalazi tik uz granicu s Walesom. Njegove ulice izgledaju poput vremenske kapsule u kojoj se isprepliću stoljeća povijesti. Šetnja gradom vodi od rimskih tragova sve do viktorijanskih građevina.
| Foto: Leonid ANDRONOV
Chester je osnovan u 1. stoljeću kao rimska vojna utvrda. Najveći rimski amfiteatar u Britaniji i gradske zidine i danas svjedoče o tom razdoblju. Šetnja po zidinama pruža pogled na rijeku Dee i živopisne gradske ulice.
| Foto: Instagram/bekkiness
The Rows, dvokatne galerije kuća u crno-bijelom stilu, predstavljaju jedan od zaštitnih znakova grada. Danas u njima djeluju trgovine, kafići i butici. Posjetiteljima nude doživljaj kupovine ili kave u povijesnom ambijentu.
| Foto: Instagram/paquitatudela
Chesterska katedrala predstavlja spoj gotike i romaničkog stila, a jednako je poznata po arhitekturi i kulturnim događanjima. Penjanje na toranj pruža spektakularan panoramski pogled na grad. Katedralski vrtovi nude mirnu oazu u srcu urbanog središta.
| Foto: Instagram/bekkiness
Rijeka Dee daje gradu poseban ugođaj, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Uz obalu se nalaze parkovi, kafići i veslački klubovi, a dostupne su i vožnje brodom. Ambijent uz rijeku stvara romantičnu i opuštajuću atmosferu.
| Foto: Instagram/bekkiness
Jedna od najpoznatijih atrakcija grada je Chester Zoo, jedan od najvećih zooloških vrtova u Velikoj Britaniji. U njemu obitava više od 35 tisuća životinja raznih vrsta. Posebno je popularan među obiteljima i ljubiteljima prirode.
| Foto: Instagram/bekkiness
Cijeli Chester odiše spojem starog i novog, povijesti i suvremenog života. Posjetiteljima nudi dojam kao da putuju kroz različite epohe. Upravo ta autentičnost čini ga jedinstvenim i nezaboravnim odredištem.
| Foto: Leonid ANDRONOV
| Foto: John David Longley
