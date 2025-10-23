FOTO Ovakvu maketu još niste vidjeli! Pero prugu iz Konavala do Beča pretvorio u bajku

- Nadam se da sam napravio dobro i da je to jedan lijepi trag nečega što je u Konavlima bilo. Taj poznati Ćiro koji je gore išao po planinama i zviždao, ja se toga sjećam kao dijete. Ova moja maketa je žal za tim vremenima, jer Ćire više nema, i žao mi je da nije obnovljen - govori Pero sa sjetom. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL