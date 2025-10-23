Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Gradio ju je 12 godina

FOTO Ovakvu maketu još niste vidjeli! Pero prugu iz Konavala do Beča pretvorio u bajku

Sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća kroz Konavle je tutnjao mali vlak Ćiro, simbol djetinjstva i povezanosti s ostatkom svijeta. Danas od te pruge nema ni tračnice, ali zahvaljujući dubrovačkom skladatelju Peri Šiši, Ćiro je 'oživio' - u minijaturnom, bajkovitom obliku
Oživio željeznicu koja je povezivala Konavle s Bečom: Pero je bajkovitu maketu gradio 12 godina
Sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća kroz Konavle je prometovao mali vlak – poznati Ćiro. Od 1901. do 1968. godine tračnice su vijugale kroz brdoviti krajolik, povezujući dubrovačko zaleđe sa svijetom, pa čak i s Bečom, uz nekoliko presjedanja. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/51
Sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća kroz Konavle je prometovao mali vlak – poznati Ćiro. Od 1901. do 1968. godine tračnice su vijugale kroz brdoviti krajolik, povezujući dubrovačko zaleđe sa svijetom, pa čak i s Bečom, uz nekoliko presjedanja. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025