FOTO Ove detaljno izrađene jaslice uljepšale su blagdanski ugođaj u Slavonskom Brodu

Na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić danas su postavljene impresivne jaslice izrađene od prirodnih materijala, kao novi dio blagdanskog uređenja u sklopu ovogodišnjeg Adventa
Jaslice prikazuju tradicionalnu štalicu s likovima svete obitelji, pastira i životinja — izrađene su rukom i ukrašene prirodnim materijalima poput drveta, slame i mahovine, čime su se uklopile u rustikalan, autentičan doživljaj Božića. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Jaslice prikazuju tradicionalnu štalicu s likovima svete obitelji, pastira i životinja — izrađene su rukom i ukrašene prirodnim materijalima poput drveta, slame i mahovine, čime su se uklopile u rustikalan, autentičan doživljaj Božića. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
