FOTO Ove detaljno izrađene jaslice uljepšale su blagdanski ugođaj u Slavonskom Brodu

Na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić danas su postavljene impresivne jaslice izrađene od prirodnih materijala, kao novi dio blagdanskog uređenja u sklopu ovogodišnjeg Adventa
Jaslice prikazuju tradicionalnu štalicu s likovima svete obitelji, pastira i životinja — izrađene su rukom i ukrašene prirodnim materijalima poput drveta, slame i mahovine, čime su se uklopile u rustikalan, autentičan doživljaj Božića.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Građani su imali priliku prvi put u večernjim satima razgledati jaslice uz blagdansku rasvjetu i glazbu uživo. Postav je dio šireg Adventskog programa koji ove godine, uz tradicionalne sajamske kućice i panoramski kotač, namjerava oplemeniti centar grada i ponuditi zajedničko mjesto za uživanje u blagdanskom ozračju.
Postav bi trebao ostati na trgu do kraja blagdanskog razdoblja, a organizatori najavljuju i dodatna događanja, poput dječjih predstava i zajedničkih okupljanja u blagdanskom duhu.
