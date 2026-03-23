FOTO Ovo je hotel na rubu svijeta: Pogled s Fogo Island Inna ostavit će vas bez riječi

Fogo Island Inn je luksuzni hotel na udaljenom otoku Fogo u Kanadi, poznat po spoju modernog dizajna i lokalne tradicije. Nudi panoramski pogled na ocean, vrhunski restoran i iskustva vezana uz prirodu i kulturu otoka
Fogo Island Inn je luksuzni hotel smješten na udaljenom otoku Fogo, u pokrajini Newfoundland i Labrador u Kanadi, uz sjevernoatlantsku obalu. Svojim moderno‑tradicionalnim dizajnom dominira prirodnim krajolikom i djeluje kao da je izrastao iz stijena otoka. Hotel je praktički na „rubu svijeta”, što ga čini atrakcijom za putnike koji traže iskustvo potpune izolacije i prirodne divljine.
Otvoren 2013. godine, hotel je projekt koji je osmislila zaklada Shorefast s ciljem jačanja lokalne kulture i ekonomije Fogo Islanda. Ideja je bila stvoriti prostor koji ne samo da prima goste nego i slavi naslijeđe i običaje zajednice. Profiti hotela se reinvestiraju u razvoj lokalne zajednice i očuvanje tradicionalnog načina života.
Projektirao ga je arhitekt Todd Saunders, a inspiriran je tradicionalnim stajatnim brodogradilištima i kućama ribarskih zajednica. Zgrada je ponosno postavljena na štulama, što joj omogućuje da se vizualno „dodiruje” s prirodom bez teškog utemeljenja u stjenovitom tlu. Interijer je kombinacija suvremenog luksuza i lokalnih materijala, s ručno izrađenim namještajem i tekstilom.
Hotel ima 29 jedinstvenih soba i apartmana, sve s velikim prozorima od poda do stropa koji gledaju prema sjevernom Atlantiku. Prostorije su dizajnirane da maksimalno iskoriste dramatične panorame oceana i prirode oko otoka. U mnogima se nalazi i udoban peć za grijanje te detalji poput ručno rađenih pokrivača, što dodatno osnažuje osjećaj doma i lokalnog identiteta.
Gosti hotela mogu uživati u vrhunskom restoranu sa sezonskim i lokalno nabavljenim namirnicama, kino‑prostoru, knjižnici, galeriji suvremene umjetnosti i saunama s krovnog prostora. Sve obroke i bezalkoholna pića često pokriva cijena boravka, a posebne ture kao što su promatranje kitova, planinarenje i obilazak umjetničkih radionica dio su iskustva.
Fogo Island Inn ne radi samo kao turistički objekt – on je društveni projekt koji zapošljava lokalno stanovništvo, surađuje s lokalnim proizvođačima i sudjeluje u očuvanju tradicija Fogo Islanda. Zaklada Shorefast koristi sav prihod kako bi podržala umjetničke, obrazovne i društvene inicijative te doprinijela ekonomskom oporavku otoka.
Hotel je stekao međunarodno priznanje dobivši tri Michelinovo ključa, što je jedna od najviših ocjena u svijetu hotela. Osim toga, često se rangira među najznačajnijim i najinovativnijim hotelima na svijetu zbog kombinacije arhitekture, održivosti i iskustva gostiju. Takvo priznanje potiče i globalnu pozornost na Fogo Island kao destinaciju.
