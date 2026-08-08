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FOTO Ovo su najljepše celebrity vjenčanice: Raskošne haljine o kojima je pričao cijeli svijet

Vjenčanja slavnih osoba često su pravi modni spektakli, a njihove vjenčanice mjesecima ostaju među najkomentiranijim izdanjima. Iza ovih nezaboravnih kreacija stoje najveća imena svjetske mode, među kojima su Ralph Lauren, Chanel, Givenchy, Valentino i Vera Wang. Pojedine haljine zahtijevale su stotine sati ručnog rada, dok su druge oduševile upravo profinjenom jednostavnošću
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FOTO Ovo su najljepše celebrity vjenčanice: Raskošne haljine o kojima je pričao cijeli svijet
Pogledajte celebrity vjenčanice koje su obilježile neka od najpoznatijih vjenčanja posljednjih godina. | Foto: Instagram/vogueweddings
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Pogledajte celebrity vjenčanice koje su obilježile neka od najpoznatijih vjenčanja posljednjih godina. | Foto: Instagram/vogueweddings
Komentari 4

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