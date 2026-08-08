FOTO Ovo su najljepše celebrity vjenčanice: Raskošne haljine o kojima je pričao cijeli svijet

Vjenčanja slavnih osoba često su pravi modni spektakli, a njihove vjenčanice mjesecima ostaju među najkomentiranijim izdanjima. Iza ovih nezaboravnih kreacija stoje najveća imena svjetske mode, među kojima su Ralph Lauren, Chanel, Givenchy, Valentino i Vera Wang. Pojedine haljine zahtijevale su stotine sati ručnog rada, dok su druge oduševile upravo profinjenom jednostavnošću
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Pogledajte celebrity vjenčanice koje su obilježile neka od najpoznatijih vjenčanja posljednjih godina.
| Foto: Instagram/vogueweddings
Pogledajte celebrity vjenčanice koje su obilježile neka od najpoznatijih vjenčanja posljednjih godina. |
Foto: Instagram/vogueweddings
Pogledajte celebrity vjenčanice koje su obilježile neka od najpoznatijih vjenčanja posljednjih godina.
| Foto: Instagram/vogueweddings
KIM KARDASHIAN – GIVENCHY.
Kim Kardashian za vjenčanje s Kanyeom Westom nosila je vjenčanicu modne kuće Givenchy, koju je dizajnirao Riccardo Tisci. Čipkasti model dugih rukava pratio je liniju tijela, dok su prozirni detalji na struku i leđima haljini dali zavodljiv izgled. Raskošni veo i dugačak šlep zaokružili su elegantno i dramatično izdanje.
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
PRIYANKA CHOPRA – RALPH LAUREN.
Priyanka Chopra za kršćansku ceremoniju odabrala je posebno izrađenu vjenčanicu Ralph Lauren. Haljina je bila ukrašena milijunima svjetlucavih perlica, kristala i šljokica, a izrada je zahtijevala mnogo sati ručnog rada. Najviše pozornosti privukao je golemi veo koji se protezao nekoliko desetaka metara iza mladenke.
| Foto: Instagram/priyankachopra
HAILEY BIEBER – OFF-WHITE.
Hailey Bieber nosila je vjenčanicu koju je za modnu kuću Off-White dizajnirao Virgil Abloh. Uski čipkasti model spuštenih ramena naglasio je njezinu figuru, a tradicionalni bridal izgled spojio je s modernim detaljima. Posebno se istaknuo dugački veo s natpisom „Till Death Do Us Part“.
| Foto: Instagram/haileybieber
PARIS HILTON – OSCAR DE LA RENTA.
Paris Hilton udala se u raskošnoj vjenčanici modne kuće Oscar de la Renta. Model visokog ovratnika i dugih rukava bio je prekriven cvjetnim aplikacijama koje su haljini dale romantičan i kraljevski izgled. Voluminozna suknja i dugački veo dodatno su naglasili glamur ceremonije.
| Foto: Instagram/parishilton
SOFIA RICHIE GRAINGE – CHANEL.
Sofia Richie Grainge za svoje vjenčanje na jugu Francuske odabrala je posebno izrađenu Chanelovu vjenčanicu. Čipkasti model s prekriženim detaljem oko vrata imao je profinjenu, usku siluetu i dugačak šlep. Haljina je bila inspirirana jednim modelom iz Chanelove couture kolekcije iz 1997. godine.
| Foto: Instagram/sofiagrainge
SELENA GOMEZ – RALPH LAUREN.
Selena Gomez za vjenčanje s Bennyjem Blancom odabrala je posebno izrađenu vjenčanicu Ralph Lauren. Elegantni model spojio je klasičnu bridal estetiku s nježnim i romantičnim detaljima. Jednostavna silueta omogućila je da u prvom planu budu Selena, njezina prirodna ljepota i profinjeni styling.
| Foto: Instagram/selenagomez
LILY COLLINS – RALPH LAUREN.
Lily Collins udala se u čipkastoj vjenčanici modne kuće Ralph Lauren. Model dugih rukava bio je prekriven složenim uzorcima čipke, a naglašeni struk i visoki ovratnik dali su mu bezvremenski izgled. Umjesto klasičnog vela nosila je čipkasti plašt s kapuljačom koji je cijelom izdanju dao bajkovit dojam.
| Foto: Instagram/lilyjcollins
MILLIE BOBBY BROWN – GALIA LAHAV.
Millie Bobby Brown za vjenčanje s Jakeom Bongiovijem nosila je romantičnu vjenčanicu modne kuće Galia Lahav. Model je imao pripijeni korzet, nježne naramenice i raskošne detalje od čipke. Voluminozna suknja i dugački veo stvorili su klasičan, ali mladenački bridal look.
| Foto: Instagram/vogueweddings
DEMI LOVATO – VIVIENNE WESTWOOD.
Demi Lovato udala se u posebno izrađenoj vjenčanici modne kuće Vivienne Westwood. Haljina od svilenog satena imala je korzetiranu konstrukciju koja je naglasila struk i njezine obline. Spušteni detalji oko ramena i elegantna, čista suknja spojili su senzualnost s klasičnom bridal estetikom.
| Foto: Instagram/vogueweddings
KOURTNEY KARDASHIAN – DOLCE & GABBANA.
Kourtney Kardashian za talijansko vjenčanje s Travisom Barkerom nosila je kratku vjenčanicu Dolce & Gabbana Alta Moda. Čipkasti i satenski korzetirani model bio je inspiriran talijanskim donjim rubljem iz šezdesetih godina. Uz minijaturnu haljinu nosila je golemi izvezeni veo koji je gotovo u potpunosti prekrio stepenice iza nje.
| Foto: Instagram/todaysoutlookworld
TAYLOR HILL – ETRO.
Taylor Hill udala se u posebno izrađenoj vjenčanici talijanske modne kuće Etro. Romantični model bio je izrađen od čipke i ukrašen nježnim cvjetnim motivima, a kroj je pratio liniju njezina tijela. Haljina se savršeno uklopila u opuštenu atmosferu vjenčanja na ranču u Coloradu.
| Foto: Instagram/taylor_hill
BARBARA PALVIN – VIVIENNE WESTWOOD.
Barbara Palvin za vjenčanje s Dylanom Sprouseom odabrala je vjenčanicu modne kuće Vivienne Westwood. Model bez naramenica imao je prepoznatljivi korzetirani gornji dio koji je naglasio njezinu figuru. Dugačke prozirne rukavice i ogrlica dale su jednostavnoj haljini profinjen i pomalo retro izgled.
| Foto: Instagram/marc_eram
JOSEPHINE SKRIVER – ALBERTA FERRETTI.
Josephine Skriver udala se u vjenčanici koju je za nju dizajnirala Alberta Ferretti. Model je bio izrađen od prozračne čipke, s dugim rukavima i dubokim izrezom koji mu je dao zavodljivu notu. Lagana suknja i nježni materijali savršeno su odgovarali ceremoniji održanoj pod palmama u Meksiku.
| Foto: Instagram/josephineskriver
JASMINE TOOKES – ZUHAIR MURAD.
Jasmine Tookes nosila je raskošnu vjenčanicu libanonskog dizajnera Zuhaira Murada. Čipkasti model dugih rukava, visokog ovratnika i široke suknje bio je inspiriran bezvremenskim stilom Grace Kelly. Odvojivi šlep i dugački veo dodatno su naglasili kraljevski izgled haljine.
| Foto: Instagram/jastookes
OLIVIA CULPO – DOLCE & GABBANA.
Olivia Culpo odabrala je tradicionalnu vjenčanicu modne kuće Dolce & Gabbana. Zatvoreni model dugih rukava imao je visoki okrugli izrez, uski struk i izrazito voluminoznu suknju. Minimalistički dizajn bez čipke i ukrasa naglasio je čistu siluetu i eleganciju haljine.
| Foto: Instagram/overthemoon
SARAH HYLAND – VERA WANG.
Sarah Hyland udala se u romantičnoj vjenčanici koju je dizajnirala Vera Wang. Model je imao korzetirani gornji dio, spuštene rukave od tila i raskošnu balsku suknju. Naglašeni struk i slojevi laganog materijala dali su joj nježan, gotovo bajkovit izgled.
| Foto: Instagram/sarahhyland
JOEY KING – OSCAR DE LA RENTA.
Joey King za ceremoniju na Mallorci odabrala je upečatljivu vjenčanicu modne kuće Oscar de la Renta. Model bez naramenica bio je prekriven velikim aplikacijama nalik cvjetnim laticama koje su mu dale trodimenzionalan izgled. Zbog neobičnih detalja haljina je djelovala moderno, umjetnički i izrazito fotogenično.
| Foto: Instagram/vogueweddings
JOEY KING – OSCAR DE LA RENTA.
Za jedno od svadbenih slavlja Joey King nosila je još jednu haljinu Oscar de la Renta. Prozračni model imao je vidljivu korzetiranu konstrukciju, slojeve tila i nježne cvjetne aplikacije. Lagana i romantična haljina bila je praktičnija za ples, ali je zadržala luksuzni couture dojam.
| Foto: Instagram/vogueweddings
ARIANA GRANDE – VERA WANG.
Ariana Grande udala se u posebno izrađenoj vjenčanici dizajnerice Vere Wang. Uska haljina od svilenog materijala imala je oblikovani izrez, povišeni struk i duboko otvorena leđa. Kratki veo s velikom satenskom mašnom bio je inspiriran bridal stilom Audrey Hepburn.
| Foto: Instagram/weddedwonderland
NICOLA PELTZ BECKHAM – VALENTINO.
Nicola Peltz Beckham za vjenčanje s Brooklynom Beckhamom nosila je Valentino Haute Couture vjenčanicu. Minimalistički model čistih linija imao je četvrtasti izrez, usku siluetu i vrlo dugačak šlep. Čipkaste rukavice i raskošni veo dali su jednostavnoj haljini romantičan i glamurozan završetak.
| Foto: Instagram/hellomag
HILARY DUFF – JENNY PACKHAM.
Hilary Duff udala se u moderno krojenoj vjenčanici britanske dizajnerice Jenny Packham. Haljina od rastezljivog žoržeta imala je visoki ovratnik, naglašena ramena i otvorena leđa. U suknju su bili izvezeni inicijali mladenaca, čime je elegantan model dobio poseban osobni detalj.
| Foto: Instagram/hilaryduff
BRITTANY SNOW – GALIA LAHAV.
Brittany Snow za svadbeno slavlje odabrala je model Maya modne kuće Galia Lahav. Poluprozirna vjenčanica sirena-kroja bila je ukrašena trodimenzionalnim izvezenim cvjetovima i imala je strukturirani korzet. Pripijena silueta i bogati čipkasti detalji dali su joj glamurozan, zavodljiv i izrazito ženstven izgled.
| Foto: Instagram/galialahav