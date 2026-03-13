FOTO 'Visoka sam 201 cm i muškarci mi plaćaju 80 eura po minuti da ih pokorim riječima'

Dok su mnoge djevojke tijekom odrastanja maštale o tome da budu niže kako bi se uklopile u društvo, Britanka Amira Evans pretvorila je svoju visinu u neočekivanu poslovnu prednost
S impresivnih 201 centimetar, ova Britanka izgradila je karijeru na specifičnoj niši digitalne industrije za odrasle, gdje njezina visina i snaga privlače tisuće pretplatnika diljem svijeta.
Amira je u svijet online sadržaja ušla tijekom studija, tražeći dodatni izvor prihoda.
Tada, priznaje, nije smatrala da ima nešto posebno što bi mogla ponuditi. Odrastajući u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje su žene prosječno niže, često se osjećala drukčije i pomalo nesigurno zbog svoje građe.
- Uvijek sam odskakala od drugih, imam duge noge, ruke, velika stopala. Ljudi su često mislili da sam strankinja - prisjeća se Amira.
Prekretnica se dogodila kada je, radeći kao web-kamera izvođačica, primijetila da dio publike upravo njezinu visinu smatra izuzetno privlačnom.
U to vrijeme bavila se olimpijskim dizanjem utega, što joj je dodatno pomoglo izgraditi fizičku snagu i samopouzdanje. Upravo ta kombinacija otvorila joj je vrata specifične publike koja je zainteresirana za sadržaj u kojem dominira snažna, visoka žena.
Nakon završetka studija, Amira je odlučila ostati u industriji umjesto da se zaposli u klasičnom uredskom poslu.
Smatrala je da su početne plaće u struci koju je razmatrala relativno niske, dok joj je online rad već tada donosio znatno veće prihode.
- Kad sam počela, zarađivala sam oko tisuću funti tjedno i činilo mi se kao ogroman novac. Kasnije su prihodi postali još veći - kaže.
Danas se Amira specijalizirala za personalizirane videozapise u kojima njezina visina i snaga imaju glavnu ulogu. Njezini klijenti često traže sadržaj koji uključuje naglašavanje razlike u veličini ili simboličnu dominaciju, poput scenarija u kojima se prikazuje kao fizički nadmoćnija figura. Takvi zahtjevi, ističe, za nju su prije svega performans i dio poslovnog modela.
Zanimljivo je da mnogi njezini pretplatnici ne traže nužno eksplicitan sadržaj, već konceptualne scenarije koji naglašavaju kontrast veličine i snage. Amira tvrdi da joj je britanski smisao za humor, poznat po sarkazmu, pomogao u razvoju prepoznatljivog stila komunikacije s publikom.
Unatoč popularnosti, njezin put nije bio bez izazova. Viralni videozapisi, koji su prikupili milijune pregleda, donijeli su i negativne komentare o izgledu. Ipak, kaže da joj je podrška publike pomogla promijeniti percepciju o vlastitom tijelu.
- Kad sam počela izlaziti s dečkima, bila sam jako nesigurna jer su svi bili niži od mene. Mislila sam da izgledamo neobično - priznaje.
Danas svoju visinu vidi kao simbol snage, samopouzdanja i poslovne prilike.
