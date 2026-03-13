Obavijesti

Galerija

Komentari 1
KRALJICA VISINE

FOTO 'Visoka sam 201 cm i muškarci mi plaćaju 80 eura po minuti da ih pokorim riječima'

Dok su mnoge djevojke tijekom odrastanja maštale o tome da budu niže kako bi se uklopile u društvo, Britanka Amira Evans pretvorila je svoju visinu u neočekivanu poslovnu prednost
FOTO 'Visoka sam 201 cm i muškarci mi plaćaju 80 eura po minuti da ih pokorim riječima'
S impresivnih 201 centimetar, ova Britanka izgradila je karijeru na specifičnoj niši digitalne industrije za odrasle, gdje njezina visina i snaga privlače tisuće pretplatnika diljem svijeta. | Foto: Instagram
1/58
S impresivnih 201 centimetar, ova Britanka izgradila je karijeru na specifičnoj niši digitalne industrije za odrasle, gdje njezina visina i snaga privlače tisuće pretplatnika diljem svijeta. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026