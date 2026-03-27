FOTO Ovo su najljepše plaže s crnim pijeskom u cijelom svijetu

Većina ljudi zamišlja zlatne plaže, no priroda nudi dramatičnu alternativu – crne plaže nastale susretom vatre i vode. Vruća lava koja pogodi ocean raspada se u fragmente koje valovi pretvore u pijesak. Takve plaže nalaze se od Islanda do tropskih otoka Pacifika
U nastavku pogledajte najljepše plaže s crnim pijeskom na svijetu.
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najljepše plaže s crnim pijeskom na svijetu. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najljepše plaže s crnim pijeskom na svijetu.
| Foto: Canva/123RF
FICOGRANDE, ITALIJA Ficogrande je najpristupačnija i najbolje opremljena plaža na otoku Stromboli, gdje već više od 2.000 godina tinja jedan od najaktivnijih europskih vulkana. Konstantna vulkanska aktivnost i raspad lave oblikovali su nekoliko plaža s crnim pijeskom. Mračna vulkanska obala u kontrastu je s briljantno plavim vodama Sredozemnog mora, stvarajući nezaboravan vizualni doživljaj. Plaža je popularna među turistima zbog svojih sadržaja i lakoće pristupa.
MIHO BEACH, JAPAN S plaže Miho Beach pruža se jedan od najpoznatijih pogleda na planinu Fuji, što je ikonična scena Japana. Plažu okružuju tisuće starih borova koji stvaraju zelenu granicu uz tamni pijesak. Ova legendarna panorama inspirirala je mnoge poznate drvoreze tradicionalnih japanskih umjetnika. Tijekom ljeta područje postaje popularno za aktivnosti na otvorenom, uključujući jedrenje na dasci, kajak i ronjenje.
REYNISFJARA, ISLAND Reynisfjara se nalazi na južnoj obali Island i savršen je primjer sirove snage i ljepote prirode. Plaža je poznata po masivnim bazaltnim stupovima koji podsjećaju na ogroman orguljski instrument ukomponiran u liticu. Ovi impozantni stijenasti oblici nalaze se ispod strmih litica planine Reynisfjall, čineći jednu od najfotografiranijih lokacija na Islandu. Crni pijesak nastao je hlađenjem vulkanske lave koja se postupno raspala u sitne čestice.
LOS GIGANTES BEACH, ŠPANJOLSKA Plaža Los Gigantes Beach dobila je ime po ogromnim liticama koje se uzdižu iznad tamnog pijeska. Te stijene dosežu gotovo 600 metara visine iznad Atlantskog oceana, stvarajući zaštićeni zaljev. Plaža je nastala drevnim vulkanskim erupcijama koje su ostavile sitni tamni pijesak. Mirne plave vode čine je idealnim mjestom za kupanje i sunčanje.
STOKKSNES, ISLAND Stokksnes plaža nalazi se na jugoistočnoj obali Island i poznata je po impozantnoj planini Vestrahorn. Oštri vrhovi planine savršeno se reflektiraju u plitkoj vodi plime. Vjetar često stvara zanimljive uzorke na crnom pijesku, čineći krajolik gotovo izvanzemaljskim. Ovo je surovo i mirno mjesto koje pokazuje divlju stranu islandske obale.
WAIʻANAPANAPA STATE PARK, HAVAJI Wai'anapanapa State Park štiti jednu od najljepših i kulturno značajnih crnih plaža Havaja. Plaža je nastala relativno nedavno kada je lava dospjela u ocean i raspala se u sitne fragmente. Ime parka znači “sjajna voda”, što se odnosi na kontrast plavog oceana i crnog pijeska. Posjetitelji mogu istraživati prirodne kamene lukove, skrivene morske špilje i duboke vulkanske tunele.
MONTERRICO, GVATEMALA Monterrico je malo selo na pacifičkoj obali Gvatemala s gotovo nadrealnom vulkanskom obalom. Plaža je dio velikog prirodnog rezervata koji štiti kilometre pješčanih obala i guste mangrove. Monterrico je poznato mjesto za očuvanje morskih kornjača, gdje posjetitelji mogu sudjelovati u puštanju mladih kornjača u ocean. Ovo iskustvo povezuje turiste s prirodom i održivim praksama.
PLAYA PAVONES, KOSTARIKA Playa Pavones je popularna plaža među surferima u južnoj Kostarika. Okružena je gustom prašumom i daleko od glavnih turističkih gradova, pa je ostala relativno neotkrivena. Crni pijesak i glatko kamenje svjedoče o vulkanskom porijeklu plaže. Voda je topla tijekom cijele godine, što je čini rajem za ljubitelje dugog boravka u moru.
KAREKARE, NOVI ZELAND Karekare se nalazi na zapadnoj obali Aucklanda, u Novi Zeland. Pijesak je tamni zbog visokog sadržaja željeza, što mu daje blistav efekt na suncu. Ogromne litice i slapovi, poput Karekare Falls, okružuju plažu. Popularna je za duge šetnje i uživanje u svježem, slanom zraku Tasmanovog mora.
KAMARI, GRČKA Plaža Kamari proteže se uz istočnu obalu Santorini i nudi drugačije iskustvo od poznatih litica otoka. Crni pijesak i oblutci nastali su erupcijom prije oko 3.600 godina. Budući da je popularno turističko odredište, obala je popločena kafićima, trgovinama i barovima. Voda je duboka i vrlo čista, idealna za ronjenje i vodene sportove.
ANSE COULEUVRE, MARTINIK Anse Couleuvre je skrivena crna plaža na sjevernom vrhu otoka Martinik. Okružena je strmim liticama i ruševinama stare kolonijalne kuće. Tamni pijesak dolazi od obližnjeg vulkana Mount Pelée. Mirna tirkizna voda stvara upečatljiv kontrast s crnim pijeskom.
KEHENA, HAVAJI Kehena Beach je uski pojas crnog pijeska na stjenovitoj obali Puna na Big Island. Nastala je 1955. kada je lava stigla do oceana i brzo se ohladila. Plaža je skrivena ispod strme litice, pa se do nje treba spustiti kamenitim putem. Iako je voda ponekad nemirna, pogled na beskrajni Tihi ocean je nevjerojatan.
BLACK SANDS BEACH, SAD Black Sands Beach se nalazi u udaljenom području Shelter Cove na sjeveru Kalifornija. Obala se sastoji od tamno-sivih i crnih oblutaka oblikovanih snažnim valovima Pacifika. Budući da nema glavnih cesta do plaže, područje je gotovo netaknuto. Popularna je među planinarima koji kreću na poznatu stazu Lost Coast Trail.
UREKI, GRUZIJA Plaža Ureki smještena je na istočnoj obali Crnog mora u Gruzija. Za razliku od drugih vulkanskih plaža, pijesak ovdje sadrži magnetsku željeznu rudu, što mu daje karakterističnu tamnu boju. Mnogi vjeruju da pijesak ima ljekovita svojstva za zglobove, kožu i upale. Plaža je postala popularna destinacija za wellness i medicinski turizam.
DIAMOND BEACH, ISLAND Diamond Beach je svjetski poznata lokacija u Island gdje ocean susreće ledenjačku lagunu. Veliki komadi leda od obližnjeg glečera ispire se na crni vulkanski pijesak. Kontrast između prozirnog leda, plave vode i crne obale je zapanjujući. Led se stalno pomiče i topi, pa plaža izgleda drugačije pri svakoj posjeti.
