FOTO Ovo su regije s najboljim vinima koje morate posjetiti

Booking.com preporučuje vinske regije koje pružaju više od same degustacije vina - putnici mogu doživjeti lokalnu kulturu, krajolik i strast vinara. Lokacija nudi više od samog okusa vina
Ljubav prema vinu sve više utječe na odabir putničkih destinacija. Prema istraživanju, 40 % hrvatskih putnika želi isprobati nova vina na svom sljedećem putovanju, a prizori valovitih vinograda, starih kušaonica i šarmantnih gradića privlače putnike iz cijelog svijeta. Otkrijte najpoznatije vinograde u nastavku.
Ljubav prema vinu sve više utječe na odabir putničkih destinacija. Prema istraživanju, 40 % hrvatskih putnika želi isprobati nova vina na svom sljedećem putovanju, a prizori valovitih vinograda, starih kušaonica i šarmantnih gradića privlače putnike iz cijelog svijeta. Otkrijte najpoznatije vinograde u nastavku. |
Ljubav prema vinu sve više utječe na odabir putničkih destinacija. Prema istraživanju, 40 % hrvatskih putnika želi isprobati nova vina na svom sljedećem putovanju, a prizori valovitih vinograda, starih kušaonica i šarmantnih gradića privlače putnike iz cijelog svijeta. Otkrijte najpoznatije vinograde u nastavku.
1. Napa Valley, Kalifornija, SAD - Napa Valley se prostire na više od 48 kilometara brežuljaka prekrivenih vinovom lozom, okružena planinama Vaca. Poznata je po vrhunskim vinima Cabernet Sauvignon, Pinot Noir i Chardonnay, a posjetitelji mogu istražiti preko 400 vinarija i 90 urbanih kušaonica. Osim vina, regija nudi letove balonom iznad doline, vođene ture vinograda, restorane s Michelinovim zvjezdicama i luksuzne spa centre. Pet karakterističnih gradova, svaki sa svojim šarmom, pruža dodatnu avanturu. Ugodna klima i intimni smještaj, poput Vineyard Country Inn u Svetoj Heleni, čine boravak nezaboravnim iskustvom.
2. Mendoza, Argentina - Smještena uz dramatične Ande, Mendoza je svjetska prijestolnica sorte Malbec. Regija obuhvaća više od 1.500 vinarija, od butik do prestižnih imanja, a svaka bocu oblikuje jedinstveni krajolik. Posjetitelji mogu sudjelovati u degustacijama, obilascima podruma i Nacionalnom festivalu berbe grožđa u ožujku. Avanturisti mogu uživati u raftingu na planinskim rijekama ili planinarenju uz Aconcaguu, najviši vrh zapadne hemisfere. Spa centri i prirodni termalni izvori pružaju opuštanje nakon dana istraživanja. Smještaj u Casa de Uco Vineyards & Wine Resort kombinira luksuz, pogled na vinograde i aktivan odmor u prirodi.
3. Barossa Valley, Australija - Barossa Valley izgleda kao mozaik vinograda, kušaonica i šarmantnih poljoprivrednih gradića. Smještena manje od sat vremena od Adelaide, regija je poznata po starim trsovima i vinima Shiraz, a mala zanatska imanja prenose stoljetno znanje vinara. Posjetitelji mogu obići povijesne kuće, uživati u lokalnoj gastronomiji i upoznati autentičnu vinsku kulturu. Regija je idealna za vožnju biciklom kroz vinograde i degustacije u intimnoj atmosferi. Barossa spaja prirodu i tradiciju, nudeći nezaboravne vizualne i kulinarske doživljaje.
4. Toskana, Italija - Toskana je sinonim za talijanska vina, od Chianti Classico do Brunella di Montalcina. Valoviti krajolik s maslinicima, srednjovjekovnim gradovima i vinogradima pruža idealno okruženje za degustacije. Posjetitelji mogu obilaziti vinska imanja, uživati u kulinarskim radionicama i otkriti lokalne običaje. Gradovi poput Siene i Firence dodaju kulturnu dimenziju putovanju. Toskana je savršena kombinacija prirodne ljepote, povijesti i vinskog iskustva.
5. Bordeaux, Francuska - Bordeaux je globalno poznat po crnim vinima, uključujući Cabernet Sauvignon i Merlot. Vinogradi se prostiru kilometarima, a stari dvorci i vinska imanja pružaju povijesni uvid u vinogradarstvo. Degustacije, vođene ture i posjete vinskim podrumima omogućuju upoznavanje vina i procesa proizvodnje. Grad Bordeaux nudi i kulturu, arhitekturu i gastronomiju. Regija je nezaobilazna za ljubitelje vina i povijesti.
6. Douro Valley, Portugal - Douro Valley je dolina rijeke Douro, poznata po port vinima. Vinogradi se uzdižu na strmim padinama, stvarajući spektakularan krajolik. Posjetitelji mogu sudjelovati u vožnjama brodom, obilascima vinskih podruma i degustacijama. Povijesna naselja i lokalna gastronomija upotpunjuju iskustvo. Dolina nudi fotografsku raskoš, posebno u zlatnim tonovima jeseni.
7. Champagne, Francuska - Regija Champagne je dom pjenušavih vina koja su simbol proslave i luksuza. Vinogradi su raspoređeni među brdima i povijesnim selima. Degustacije, obilazak vinskih podruma i učenje o procesu proizvodnje šampanjca čine posjet nezaboravnim. Gradovi poput Reimsa i Epernaya nude kulturne i povijesne atrakcije. Champagne je savršena kombinacija tradicije, elegancije i prirode.
8. Mosel, Njemačka - Mosel je dolina rijeke Mosel, poznata po bijelim vinima Riesling. Vinogradi se penju na strme padine, a rijeka pruža panoramske poglede. Posjetitelji mogu sudjelovati u vinskim festivalima, degustacijama i obilascima povijesnih pivnica i dvoraca. Regija je pogodna za biciklizam, šetnje i kulturne ture. Mosel je savršena vinska destinacija za romantiku i prirodu.
9. Santorini, Grčka - Santorini je vulkanski otok poznat po Assyrtiko vinima. Vinogradi su smješteni na strmim crvenim i crnim tlima vulkanskog porijekla. Posjetitelji mogu uživati u degustacijama s pogledom na Egejsko more, obilascima vinskih kuća i istraživanju grčkih sela. Otok kombinira prirodu, arhitekturu i kulturu. Santorini nudi jedinstvenu kombinaciju vina i mediteranskog pejzaža.
10. Stellenbosch, Južna Afrika - Stellenbosch je poznata vinska regija u Južnoj Africi, smještena među planinama i vinogradima. Regija nudi vina poput Chenin Blanc, Pinotage i Cabernet Sauvignon. Posjetitelji mogu obići vinska imanja, sudjelovati u degustacijama i gastronomskim radionicama. Povijesni grad Stellenbosch nudi kulturne sadržaje i kolonijalnu arhitekturu. Regija je idealna za ljubitelje vina i prirode.
11. Marlborough, Novi Zeland - Marlborough je najveća vinska regija Novog Zelanda, poznata po Sauvignon Blanc. Vinogradi se protežu kroz ravnice okružene planinama i rijekama. Posjetitelji mogu sudjelovati u degustacijama, obilascima vinskih podruma i biciklističkim turama kroz vinograde. Regija je idealna za fotografiranje i istraživanje prirodnog krajolika. Marlborough je simbol svježih i aromatičnih vina Novog Zelanda.
