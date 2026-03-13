FOTO Ovo su regije s najboljim vinima koje morate posjetiti

2. Mendoza, Argentina - Smještena uz dramatične Ande, Mendoza je svjetska prijestolnica sorte Malbec. Regija obuhvaća više od 1.500 vinarija, od butik do prestižnih imanja, a svaka bocu oblikuje jedinstveni krajolik. Posjetitelji mogu sudjelovati u degustacijama, obilascima podruma i Nacionalnom festivalu berbe grožđa u ožujku. Avanturisti mogu uživati u raftingu na planinskim rijekama ili planinarenju uz Aconcaguu, najviši vrh zapadne hemisfere. Spa centri i prirodni termalni izvori pružaju opuštanje nakon dana istraživanja. Smještaj u Casa de Uco Vineyards & Wine Resort kombinira luksuz, pogled na vinograde i aktivan odmor u prirodi.