FOTO Ovo su stare igračke zbog kojih bi čak i Djed Božićnjak danas završio u zatvoru

Neke igračke koje su se nekoć bez problema stavljale pod božićno drvce danas bi izazvale ozbiljnu zabrinutost pa i intervenciju inspekcije. Od radioaktivnih znanstvenih setova do opasnih projektila i otrovnih isparavanja, ove igračke podsjećaju koliko su se standardi sigurnosti za djecu promijenili kroz desetljeća
1. Dječje igre oduvijek su imale cilj uzbuditi svoje male igrače, no neke su, poput Atomic Energy Laba, otišle korak predaleko.
| Foto: Tiia Monto
Atomic Energy Lab, koji je osmislio AC Gilbert, dolazio je s četiri različita uzorka uranija. Komplet je uključivao Geigerov brojač, Wilsonovu komoru oblaka, elektroskop, spinthariskop i izvore zračenja.
| Foto: Wikimedia Commons
2. Komplet za puhanje stakla djecu je upućivao da sama izrađuju laboratorijske tikvice pomoću plamenika.
| Foto: Kaili Lockbeam
Igra je imala za cilj potaknuti djecu da zavole kemiju, pa čak ih i pripremiti za buduću karijeru u tom području.
| Foto: Blind Horse Book
3. Thingmaker omogućavao je djeci da izrađuju gumene „kukce” ulijevanjem tekuće plastike u metalne kalupe i zagrijavanjem na vrućoj ploči pri vrlo visokim temperaturama.
| Foto: Sky
Iako je izrada igračaka bez sumnje bila zabavna, postupak je uzrokovao toliko opeklina da su regulatori bili prisiljeni intervenirati i povući proizvod s tržišta.
| Foto: Pinterest
4. Mjehurići su oduvijek omiljeni među djecom, a Super Elastic Bubble Plastic omogućavao je djeci da ih sami pušu koristeći plastičnu pastu. Međutim, ova inovativna igračka, koju je proizveo Wham-O, mogla je kod svojih korisnika izazvati vrtoglavo stanje opijenosti.
| Foto: Reddit
5. Lawn Darts, poznate i kao Jarts, bile su igračke s metalnim vrhovima koje su prouzročile brojne ozljede, pa čak i smrtne slučajeve. Igra, koja je kasnije postala iznimno popularna, bila je inspirirana drevnim rimskim ratnim oružjem zvanim plumbata.
| Foto: Reddit
6. Austin Magic Pistol ispaljivao je ping-pong loptice velikom brzinom koristeći „magične kristale“.
| Foto: Pinterest
Nakon što je izazvao brojne ozljede, nekoliko američkih saveznih država zabranilo je Austin Magic Pistol 1940-ih.
| Foto: Pinterest