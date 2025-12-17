Obavijesti

UZORCI URANIJA...

FOTO Ovo su stare igračke zbog kojih bi čak i Djed Božićnjak danas završio u zatvoru

Neke igračke koje su se nekoć bez problema stavljale pod božićno drvce danas bi izazvale ozbiljnu zabrinutost pa i intervenciju inspekcije. Od radioaktivnih znanstvenih setova do opasnih projektila i otrovnih isparavanja, ove igračke podsjećaju koliko su se standardi sigurnosti za djecu promijenili kroz desetljeća
1. Dječje igre oduvijek su imale cilj uzbuditi svoje male igrače, no neke su, poput Atomic Energy Laba, otišle korak predaleko. | Foto: Tiia Monto
