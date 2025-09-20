FOTO Ovo su vile u Hrvatskoj koje se prodaju za 5 milijuna eura: Vrijede li toliko?

Na hrvatskom tržištu nekretnina luksuz ima svoju cijenu, a sve je više kuća i vila koje se prodaju za iznose od kojih zastaje dah. Od Dubrovnika i njegove povijesne jezgre, preko idiličnih kutaka otoka Krka pa sve do Makarske rivijere, ponuda uključuje raskošne vile s bazenima, privatnim spa zonama i panoramskim pogledima na more
U srcu Baške Vode, u neposrednoj blizini mora i svega stotinjak metara od plaže, smještena je luksuzna vila koja spaja moderan dizajn s mediteranskim šarmom.
| Foto: Njuškalo
Riječ je o prostranoj nekretnini od 350 četvornih metara stambene površine, s okućnicom od 570 četvornih metara, koja je osmišljena da pruži maksimalnu udobnost i uživanje u životu na obali. Vila se proteže na četiri etaže i južno je orijentirana, što joj osigurava obilje sunčeve svjetlosti i neometan pogled na more.
| Foto: Njuškalo
U suterenu se nalazi velika garaža i dodatni vanjski parking, dok je prizemlje rezervirano za prostor opuštanja, spa zonu s teretanom i kupaonicom.
| Foto: Njuškalo
Prvi kat krasi prostrani dnevni boravak povezan s blagovaonicom i kuhinjom, a izravno izlazi na djelomično natkrivenu terasu s bazenom i roštiljem, idealnu za druženja na otvorenom. Na drugom katu smještene su četiri elegantne spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom i privatnim balkonom, što omogućava potpunu privatnost i komfor.
| Foto: Njuškalo
Eksterijer vile jednako je dojmljiv kao i interijer. Bazen, terase i pažljivo uređen vrt stvaraju savršen prostor za odmor, dok vrhunski namještaj i oprema naglašavaju luksuzni karakter nekretnine.
| Foto: Njuškalo
Vila je potpuno opremljena suvremenim kućanskim aparatima, LED rasvjetom, flat screen televizorima i sustavom za automatsko hlađenje, što dodatno podiže standard stanovanja.
| Foto: Njuškalo
Blizina Makarske i Splita, kao i izvrsna prometna povezanost sa zračnom lukom, čine ovu vilu ne samo idealnim mjestom za život uz more nego i izvrsnom investicijom u luksuzni smještaj.
| Foto: Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Novi kompleks mediteranskih kuća na otoku Krku predstavlja jedinstvenu priliku za život u luksuzu, u neposrednoj blizini mora, s pogledom koji oduzima dah.
| Foto: Njuškalo
Riječ je o ekskluzivnom projektu koji čine četiri samostojeće obiteljske kuće, smještene svega stotinjak metara od plaže, idealnom mjestu za one koji žele spoj mira, prirode i visoke kvalitete življenja.
| Foto: Njuškalo
Svaka villa prostire se na dvije etaže, sa stambenom površinom od 230 m². U njima se nalaze četiri prostrane spavaće sobe i četiri moderne kupaonice, što osigurava vrhunski komfor i privatnost za sve ukućane.
| Foto: Njuškalo
Dnevni boravak svijetao je i prostran, s velikim staklenim stijenkama koje omogućuju obilje prirodne svjetlosti te izravan pristup natkrivenim i otvorenim terasama s čarobnim pogledom na more.
| Foto: Njuškalo
Uz prekrasno uređenu okućnicu u mediteranskom stilu, svaka vila posjeduje vlastiti bazen, sunčalište, lounge prostor i vanjski kamin, idealne površine za druženja i uživanje na otvorenom.
| Foto: Njuškalo
Interijer vila odlikuju visokokvalitetni materijali, moderna sanitarna oprema, protuprovalna vrata, PVC stolarija, klima uređaji i sustav podnog grijanja za maksimalnu udobnost tijekom cijele godine.
| Foto: Njuškalo
Kompleks je novogradnja (2025.), građen po principu „ključ u ruke“, nekretnine će biti spremne za useljenje do ljeta 2026.
| Foto: Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Ekskluzivna vila smještena u neposrednoj blizini Starog Grada u Dubrovniku predstavlja pravu perjanicu luksuza, kombinirajući prestižnu lokaciju, vrhunske sadržaje i sofisticiranu arhitekturu.
| Foto: Njuškalo
Prostire se na 417 četvornih metara uređene okućnice, dok sama stambena površina iznosi oko 480 m², raširena preko pet etaža čime je ostvarena iznimna prostorna dinamika i raznovrsnost u upotrebi.
| Foto: Njuškalo
Vila se nalazi u mirnom i zelenom okruženju, okružena raskošnim mediteranskim raslinjem, parkovima i vilama, što joj daje osjećaj privatnosti, a ipak je svega nekoliko koraka od Starog Grada.
| Foto: Njuškalo
S južne strane otvoren je panoramski pogled na more, otoke i povijesni dio Dubrovnika, što omogućuje da se u svakom kutku vile uživa u svjetlu i ljepoti Jadrana.
| Foto: Njuškalo
Unutarnje uređenje ističe se pet prostranih spavaćih soba, od kojih svaka ima svoju modernu kupaonicu, dva elegantna dnevna boravka, blagovaonica, moderna kuhinja i radna soba, što osigurava kako društvene tako i privatne zone života. Terasa s jacuzzijem nudi idealan prostor za relaksaciju, uz spektakularan pogled.
| Foto: Njuškalo
Za potpuni doživljaj opuštanja tu su i wellness sadržaji kao što su sauna, fitness prostor, vinska prostorija te vanjski bazen, svaki detalj osmišljen je s ciljem maksimalne udobnosti i užitka.
| Foto: Njuškalo
Ova vila nudi neusporedivu kombinaciju izvanredne lokacije, luksuza i komfora, savršena je za one koji žele uživati u životu blizu kulturne baštine Dubrovnika, uz sve pogodnosti moderne, visoko kategorizirane nekretnine.
| Foto: Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Luksuzna vila na otoku Koločepu, u neposrednoj blizini Dubrovnika, predstavlja savršeni spoj privatnosti i mediteranskog života.
| Foto: Njuškalo
Sagrađena 2020. godine, ova samostojeća vila impresivne stambene površine od 726 m² smještena je na parceli od 5.183 m², u prvom redu uz more.
| Foto: Njuškalo
Vila raspolaže čak osam spavaćih soba i osam kupaonica s wc-om, te se unutarnji prostor nadopunjuje s dva velika dnevna boravka, dvije kuhinje s blagovaonicama, terasama i balkonima, što pruža obilje prostora za goste i obitelj.
| Foto: Njuškalo
Eksterijerski sadržaji uključuju bazen te prostrane terase s pogledom na more. Zbog lokacije u prvom redu do mora, odsutnosti susjeda u neposrednoj blizini i transparentnom, ali nenametljivom pejzažu, vila omogućava maksimalnu privatnost.
| Foto: Njuškalo
Energetski razred B, korištenje klima uređaja, alarmnog sustava i protuprovalnih vrata dodatno potvrđuju da je riječ o nekretnini najvišeg standarda.
| Foto: Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo
Foto Njuškalo