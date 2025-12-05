Obavijesti

ADVENT U PAKRACU

FOTO Pakračka božićna bajka

Središte grada zabljesnulo je u najsvečanijem blagdanskom ruhu jer počela je manifestacija 'Tragovi u snijegu – Pakračka Božićna bajka'. Program Adventa u Pakracu koji ce trajati do 31. prosinca zajednički organiziraju Grad, Turistička zajednica, Muzej, Gradska knjižnica, te Osnovna glazbena škola.
Pakrac: Počela manifestacija 'Tragovi u snijegu – Pakračka Božićna bajka'
Počela je manifestacija 'Tragovi u snijegu – Pakračka Božićna bajka' | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Počela je manifestacija 'Tragovi u snijegu – Pakračka Božićna bajka' | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
