STIGAO TOMAŠEVIĆ

FOTO Kič i glamur na otvorenju Adventa u Zagrebu: Svjetina se skupila na paljenju prve svijeće

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oko 16:30 prisustvovao je paljenju prve adventske svijeće na vijencu kod Manduševca, čime je označen početak Adventa u Zagrebu
Zagreb: Paljenje prve adventske svijeće
Paljenjem prve svijeće u blizini Manduševca, oko 16:30 sati i službeno je započeo zagrebački Advent. Svijeću je simbolično zapalio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sa suradnicima i direktoricom Turističke zajednice Grada Zagreba Martinm Bienenfeld, prije toga obišao kućice koje su u blizini postavljene. Paljenju svijeće prisustvovao je i veliki broj Zagrepčana. | Foto: /PIXSELL
