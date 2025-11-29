FOTO Kič i glamur na otvorenju Adventa u Zagrebu: Svjetina se skupila na paljenju prve svijeće

Paljenjem prve svijeće u blizini Manduševca, oko 16:30 sati i službeno je započeo zagrebački Advent. Svijeću je simbolično zapalio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sa suradnicima i direktoricom Turističke zajednice Grada Zagreba Martinm Bienenfeld, prije toga obišao kućice koje su u blizini postavljene. Paljenju svijeće prisustvovao je i veliki broj Zagrepčana. | Foto: /PIXSELL