FOTO Kič i glamur na otvorenju Adventa u Zagrebu: Svjetina se skupila na paljenju prve svijeće

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oko 16:30 prisustvovao je paljenju prve adventske svijeće na vijencu kod Manduševca, čime je označen početak Adventa u Zagrebu
Paljenjem prve svijeće u blizini Manduševca, oko 16:30 sati i službeno je započeo zagrebački Advent. Svijeću je simbolično zapalio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sa suradnicima i direktoricom Turističke zajednice Grada Zagreba Martinm Bienenfeld, prije toga obišao kućice koje su u blizini postavljene. Paljenju svijeće prisustvovao je i veliki broj Zagrepčana.
Mnogi Zagrepčani okupili su se na Trgu da upiju malo svečane atmosfere i +šušur' koji inače prati ovu manifestaciju. Inače, Zagrebački advent već je godinama prepoznat kao jedan od najljepših božićnih sajmova u Europi.
Mora se priznati da je grad veličanstveno okićen, posebno Trg, gdje se nalazi dio kućica s adventskom ponudom, pa će biti i dosta prilike za blagdanske selfije.
Prva svjećica simbol je vjere i nade i pomalo nas uvodi u blagdanski duh i dane kad pomalo počinjemo iščekivati najveći događaj adventa: Isusovo rođenje.
Naši kolege fotoreporteri zabilježili su ovaj prizor koji kao da je dio neke bajke.
Otvaranje adventa prošlo je u dobroj atmosferi.
