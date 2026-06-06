FOTO Počeli Dani županije: Sisak živi u znaku fešte i sporta

Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kulturnim, sportskim i svečanim programima diljem županije. Predstavljaju se projekti i postignuća te se promiče tradicija i zajedništvo građana
Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje. |
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U sklopu programa održavaju se svečane sjednice, izložbe i javni skupovi na kojima se predstavljaju rezultati rada županije i lokalnih institucija. Poseban naglasak stavlja se na razvojne projekte, obnovu nakon potresa i ulaganja u infrastrukturu. Takvi događaji često okupljaju predstavnike Vlade RH, županije i gradova.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Važan dio obilježavanja čine kulturni sadržaji poput koncerata, izložbi i nastupa kulturno-umjetničkih društava iz cijele županije. Time se promovira bogata tradicija Moslavine, Banovine i Posavine te uključuju brojna lokalna društva i umjetnici. Program je osmišljen tako da povezuje kulturnu baštinu i suvremenu scenu.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U okviru proslave organiziraju se i sportski te rekreativni događaji, uključujući manifestacije uz rijeku Kupu i razna natjecanja. Sportski programi imaju cilj potaknuti građane na aktivno sudjelovanje i zajedništvo. Posebno su popularni događaji na otvorenom koji privlače velik broj posjetitelja.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Dani županije također uključuju edukativne i društveno korisne aktivnosti, poput radionica, predavanja i projekata za mlade. Naglasak je na uključivanju škola i udruga te promicanju zdravih i društveno odgovornih vrijednosti. Program završava zajedničkim događanjima koja simbolično zaokružuju obilježavanje županije.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL