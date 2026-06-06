FOTO Počeli Dani županije: Sisak živi u znaku fešte i sporta

Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL