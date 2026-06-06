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RAZNI SPORTSKI I KULTURNI DOGAĐAJI

FOTO Počeli Dani županije: Sisak živi u znaku fešte i sporta

Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kulturnim, sportskim i svečanim programima diljem županije. Predstavljaju se projekti i postignuća te se promiče tradicija i zajedništvo građana
Sisak: Obilježavanje Dana Sisačko-moslavačke županije
Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Dani Sisačko-moslavačke županije obilježavaju se kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih događanja u cijeloj županiji, s posebnim naglaskom na grad Sisak kao središte programa. Program traje nekoliko dana početkom lipnja i uključuje aktivnosti za sve dobne skupine. Cilj je promovirati županiju, njezinu tradiciju i suvremene projekte te uključiti lokalnu zajednicu u zajedničko obilježavanje. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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