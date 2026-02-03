Obavijesti

FOTO Pogledajte bogatu ponudu finog povrća i voća u Šibeniku

Krajem siječnja prošetali smo šibenskom tržnicom i uvjerili se da je ponuda sjajna - domaćice malo vijećaju o cijenama, no dobro se kupuje jer su domaće voće i povrće riznica zdravlja
U šibenskom zaleđu još je dosta poljoprivrednih proizvođača koji s domaćom robom opskrbljuju šibensku tržnicu, pa se ovih dana na štandovima može naći bogata ponuda povrća i voća. Ove dame krenule su u spizu i usput malo vijećale o cijenama... | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
