FOTO Pogledajte bogatu ponudu finog povrća i voća u Šibeniku

Krajem siječnja prošetali smo šibenskom tržnicom i uvjerili se da je ponuda sjajna - domaćice malo vijećaju o cijenama, no dobro se kupuje jer su domaće voće i povrće riznica zdravlja
U šibenskom zaleđu još je dosta poljoprivrednih proizvođača koji s domaćom robom opskrbljuju šibensku tržnicu, pa se ovih dana na štandovima može naći bogata ponuda povrća i voća. Ove dame krenule su u spizu i usput malo vijećale o cijenama...
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prokulice su zdravo povrće i vrlo zahvalno za brzu pripremu. Naime, možete ih očistiti od korijena, prepoloviti, začiniti s malo ulja, soli i papra, pa posložiti oko mesa i staviti peći u pećnicu - dobit ćete prilog odličnoga okusa.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Domaći kelj na žlicu, možda s komadom suhog mesa, ili kobasicama te s korjenastim povrćem, idealno je zimsko jelo. Zasitno je, jušno, pa je dobro za probavu, a i zagrijat će vas nakon rada u vrtu ili oko kuće.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Vješta domaćica od ovog komada tikve napravit će i tri ručka - varivo, rižoto, a nekoliko feta možete iskoristiti i kao zamjenu za pečeni krumpir. Posolite ju, začinite s malo origana i pošpricajte maslinovim uljem, pa zapecite u pećnici.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nekad se repa kuhala samo za prasce ili druge domaće životinje, danas znamo da je sjajna u varivima, ili ukiseljena, sa suhim mesom ili u grahu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
