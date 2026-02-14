FOTO Pogledajte kako Hrvati slave Valentinovo: Muškarci nisu štedjeli na buketima!

Valentinovo je stiglo i hrvatski gradovi danas vrve ljubavlju i raznim bojama cvijeća. Od Zagreba do Šibenika, Rijeke i Bjelovara, biraju se savršeni buketi, tulipani, crvene ruže ili luksuzni flower boxovi. Izlozi mame osmijehe simpatičnim detaljima, a svaki grad pokazuje svoj šarm, u bojama, mirisima i romantičnim gestama
Zagrebačke cvjećarnice vrve muškarcima koji biraju najljepše bukete za svoje partnerice.
Zagrebačke cvjećarnice vrve muškarcima koji biraju najljepše bukete za svoje partnerice.
Zagrebačke cvjećarnice vrve muškarcima koji biraju najljepše bukete za svoje partnerice.
Od klasičnih crvenih ruža do šarenih kombinacija proljetnog cvijeća, pokloni su znak ljubavi i pažnje.
Najtraženiji su tulipani u nježnim tonovima i klasične crvene ruže koje simboliziraju strast i romantiku.
Cijena ruže iznosi 5 eura.
Mnogi biraju čitave bukete kako bi iznenadili svoje partnerice i partnere.
Valentinovo se osjeća u svakoj ulici i svakoj cvjećarnici.
Povodom Valentinova i šibenske cvjećarnice vrve posjetiteljima u potrazi za savršenim znakom pažnje.
Ruže u raznim bojama mogu se pronaći već po 3 eura, dok su klasične crvene ruže nešto traženije i stoje 5 eura.
Ljubitelji cvijeća također biraju šarene tulipane i luksuzne flower boxove, čija cijena doseže 60 eura.
Od klasičnih buketa do elegantnih aranžmana, svaki cvijet postaje simbol ljubavi, a Valentinovo u Šibeniku osjeća se u bojama, mirisima i osmjesima prolaznika.
Povodom Valentinova centar Rijeke vrvi posjetiteljima koji uživaju u atmosferi ljubavi.
Ulice su ukrašene cvijećem, srcima i romantičnim detaljima.
Povodom Valentinova bjelovarski izlozi mame osmijehe simpatičnim detaljima.
Posebnu pažnju privlače štikle u obliku srca koje su postale prava zvijezda dana.
Cvijeće, mali pokloni i dekoracije u znaku ljubavi pretvaraju grad u romantičnu kulisu.
Prolaznici uživaju u veseloj i šarenoj atmosferi.
Bjelovar danas pokazuje kako i mali znakovi pažnje mogu učiniti Valentinovo posebnim.
