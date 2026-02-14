Obavijesti

LJUBAV JE U ZRAKU

FOTO Pogledajte kako Hrvati slave Valentinovo: Muškarci nisu štedjeli na buketima!

Valentinovo je stiglo i hrvatski gradovi danas vrve ljubavlju i raznim bojama cvijeća. Od Zagreba do Šibenika, Rijeke i Bjelovara, biraju se savršeni buketi, tulipani, crvene ruže ili luksuzni flower boxovi. Izlozi mame osmijehe simpatičnim detaljima, a svaki grad pokazuje svoj šarm, u bojama, mirisima i romantičnim gestama
Zagreb: Na Valentinovo muškarci kupuju cvijeće za svoje partnerice kao znak ljubavi
Zagrebačke cvjećarnice vrve muškarcima koji biraju najljepše bukete za svoje partnerice. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Zagrebačke cvjećarnice vrve muškarcima koji biraju najljepše bukete za svoje partnerice. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
