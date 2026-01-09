Obavijesti

ZIMSKI UGOĐAJ

FOTO Prava idila: Snježni dvorac Trakošćan sa zaleđenim jezerom pruža prizor kao iz bajke!

Zagorje je poprimilo potpuno novi izgled. Za sve ljubitelje zime - Trakošćan je prava zimska idila. Izgleda kao snježni dvorac, a oko njega je sve prekriveno snijegom, uključujući i jezero do njega
Trakošćan: Zaleđeno jezero Trakošćan stvara magičnu zimsku sliku
Zaleđivanje jezera događa se povremeno tijekom snažnih hladnih valova, kada se temperature dulje vrijeme zadrže znatno ispod minusa. U takvim uvjetima Trakošćan poprima gotovo bajkovit izgled – srednjovjekovni dvorac koji se nadvija nad zaleđenim jezerom, okružen snijegom i golim zimskim granama, pruža prizore idealne za fotografiranje i uživanje u prirodi. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
