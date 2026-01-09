FOTO Prava idila: Snježni dvorac Trakošćan sa zaleđenim jezerom pruža prizor kao iz bajke!

Zagorje je poprimilo potpuno novi izgled. Za sve ljubitelje zime - Trakošćan je prava zimska idila. Izgleda kao snježni dvorac, a oko njega je sve prekriveno snijegom, uključujući i jezero do njega
Zaleđivanje jezera događa se povremeno tijekom snažnih hladnih valova, kada se temperature dulje vrijeme zadrže znatno ispod minusa. U takvim uvjetima Trakošćan poprima gotovo bajkovit izgled – srednjovjekovni dvorac koji se nadvija nad zaleđenim jezerom, okružen snijegom i golim zimskim granama, pruža prizore idealne za fotografiranje i uživanje u prirodi.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
|
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Brojni posjetitelji iskoristili su posjet Trakošćanu bilježeći jedinstvene kadrove snježnog dvorca i zaleđenog jezera. Iako prizori leda djeluju primamljivo, nadležne službe upozoravaju na oprez te apeliraju građanima da ne izlaze na zaleđenu površinu jezera zbog mogućih sigurnosnih rizika.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Zaleđeno jezero Trakošćan još jednom je pokazalo svoju posebnost u zimskom ruhu, potvrđujući status jednog od najfotogeničnijih prirodno-kulturnih mjesta u Hrvatskoj.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
