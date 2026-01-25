FOTO Prljavi i pohabani rukavi? Da! Nova Pradina kolekcija ruši sva modna pravila

U moru minimalističkih krojeva i luksuznih materijala jedan je modni detalj ove sezone posebno privukao pažnju - unaprijed 'uprljani' rubovi rukava nove Pradine kolekcije. Iza ovog trenda stoji snažna ideja koja otvara pitanje, može li moda izgledati istrošeno, a da pritom ostane luksuzna?
Upravo je to bila poruka Prada FW26 Men’s kolekcije, u kojoj su komadi namjerno dizajnirani da izgledaju nošeno, gotovo pohabano, kao da već nose tragove nečijeg života.
Inspiracija dolazi iz koncepta “evolution without erasure”, evolucije bez brisanja, ideje da se promjena događa kroz slojeve iskustava, a ne kroz njihovo uklanjanje.
Prethodno zaprljani rukavi, izblijedjele tkanine i suptilni znakovi trošenja nisu tu kako bi sugerirali nemar, već autentičnost. Prada ovim potezom pomiče granice luksuza: savršenstvo više nije u besprijekornoj novosti, već u priči koju odjevni predmet nosi.
Odjeća ne izgleda kao tek kupljena, ona izgleda kao da je već proživjela nešto.
Ovakav pristup odražava i širi kulturni trenutak. U vremenu u kojem se sve više cijene osobne priče, individualnost i održivost, moda se udaljava od ideje jednokratnog, netaknutog proizvoda.
Umjesto toga, naglasak je na dugovječnosti, slojevitosti i emocionalnoj vrijednosti odjeće.
Pitanje koje se nameće jest hoće li ovakav trend pronaći put do ulica. Iako Prada često prednjači u postavljanju estetskih smjernica koje kasnije reinterpretiraju high street brendovi, namjerno “istrošena” odjeća i dalje dijeli publiku.
Za jedne je to intrigantan pomak prema realnosti, dok drugi teško prihvaćaju ideju plaćanja luksuzne cijene za komad koji izgleda kao da je već nošen godinama.
Ipak, povijest mode pokazuje da su upravo ovakvi koncepti, od poderanih traperica do “used looka”, u početku nailazili na skepsu, a kasnije postajali mainstream.
Moguće je da ćemo uskoro vidjeti suptilnije verzije ovog trenda: blago izblijedjele rubove, patinu na tkaninama i detalje koji sugeriraju život, ali bez pretjerivanja.
Pradina FW26 kolekcija ne nudi samo estetski pomak, već i filozofsku poruku.
U svijetu opsjednutom novim, brzim i zamjenjivim, ovakva moda podsjeća da vrijednost ne leži u brisanju prošlosti, već u njezinu prihvaćanju.
Ako odjeća može nositi “impresije života”, možda će i ulična moda uskoro početi izgledati malo manje savršeno, i zato malo stvarnije.
