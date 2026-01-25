Obavijesti

FOTO Prljavi i pohabani rukavi? Da! Nova Pradina kolekcija ruši sva modna pravila

U moru minimalističkih krojeva i luksuznih materijala jedan je modni detalj ove sezone posebno privukao pažnju - unaprijed 'uprljani' rubovi rukava nove Pradine kolekcije. Iza ovog trenda stoji snažna ideja koja otvara pitanje, može li moda izgledati istrošeno, a da pritom ostane luksuzna?
Upravo je to bila poruka Prada FW26 Men’s kolekcije, u kojoj su komadi namjerno dizajnirani da izgledaju nošeno, gotovo pohabano, kao da već nose tragove nečijeg života. | Foto: Instagram/Culted
