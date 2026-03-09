Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREDIVAN POGLED

Sama pomisao na Ibizu priziva slike savršenog odmora, ali ovaj hotel je pravi jackpot!

Kad pomislite na Ibizu, vjerojatno zamišljate beskrajne plaže, pulsirajuće klubove i zalaske sunca koji oduzimaju dah. Ali dok otok sam po sebi pruža nezaboravna iskustva, postoji mjesto koje čitavu priču podiže na sasvim novu razinu, NH Collection Ibiza
Sama pomisao na Ibizu priziva slike savršenog odmora, ali ovaj hotel je pravi jackpot!
Smješten u samom srcu grada, na elegantnoj šetnici uz marinu, ovaj hotel spaja urbano iskustvo s legendarnom partijskom kulturom Ibize, a sve na nekoliko minuta hoda od najpoznatijih klubova kao što su Pacha i Lío. | Foto: Booking
1/35
Smješten u samom srcu grada, na elegantnoj šetnici uz marinu, ovaj hotel spaja urbano iskustvo s legendarnom partijskom kulturom Ibize, a sve na nekoliko minuta hoda od najpoznatijih klubova kao što su Pacha i Lío. | Foto: Booking
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026