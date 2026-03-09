Sama pomisao na Ibizu priziva slike savršenog odmora, ali ovaj hotel je pravi jackpot!

Kad pomislite na Ibizu, vjerojatno zamišljate beskrajne plaže, pulsirajuće klubove i zalaske sunca koji oduzimaju dah. Ali dok otok sam po sebi pruža nezaboravna iskustva, postoji mjesto koje čitavu priču podiže na sasvim novu razinu, NH Collection Ibiza
Smješten u samom srcu grada, na elegantnoj šetnici uz marinu, ovaj hotel spaja urbano iskustvo s legendarnom partijskom kulturom Ibize, a sve na nekoliko minuta hoda od najpoznatijih klubova kao što su Pacha i Lío.
| Foto: Booking
Foto: Booking
| Foto: Booking
Ulaskom u hotel odmah osjetite vibru otoka, ali s dozom luksuza koji garantira da ćete svaki trenutak proveden ovdje pamtiti.
| Foto: Booking
Moderno uređene sobe odišu udobnošću, a pametne značajke, poput zvučnika u sobama i 24‑satnog room servicea, čine boravak besprijekornim.
| Foto: Booking
Bilo da želite započeti dan uz mirni pogled na marinu ili se spremiti za noćni izlazak uz omiljenu playlistu, sve je tu, pažljivo osmišljeno da iskustvo bude potpuno.
| Foto: Booking
Gastronomska ponuda hotela dodatno podiže cijelu priču. Od vrhunskog sushi restorana, preko chill bara kraj bazena, do talijanskog restorana otvorenog 24 sata, NH Collection Ibiza kombinira vrhunsku kuhinju s atmosferom koja se savršeno uklapa u ritam otoka.
| Foto: Booking
A ako vam zatreba trenutak opuštanja daleko od gradske vreve, terasa, vanjski fitness prostor i lounge zona nude mir i privatnost.
| Foto: Booking
Gosti koji ovdje odsjednu često ističu lokaciju, vibru i iznimno ljubazno osoblje, dok manja veličina soba i cijene u minibaru ostaju jedini manji kompromis.
| Foto: Booking
Sve u svemu, NH Collection Ibiza nije samo hotel, to je mjesto gdje Ibiza zaista oživljava, gdje luksuz susreće party duh i gdje svaki trenutak postaje iskustvo koje se pamti.
| Foto: Booking
Ako ste mislili da je Ibiza savršena sama po sebi, ovaj hotel će vas uvjeriti da može biti još bolja.
| Foto: Booking
