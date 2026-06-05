FOTO Šibenska ribarnica krcata od jutra: Pogledajte cijene...

Šibenska ribarnica i ovog je jutra bila prepuna kupaca u potrazi za svježom ribom i morskim plodovima. Bogata i raznovrsna ponuda privukla je brojne građane i turiste, pa su se ispred štandova stvarale gužve već od ranih jutarnjih sati
Na tezgama se moglo pronaći svega - od brancina i srdela do lignji, kozica i ostalih morskih delicija. Prodavači nisu skrivali zadovoljstvo interesom kupaca, a mnogi su pažljivo birali namirnice za ručak ili večeru.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na tezgama se moglo pronaći svega - od brancina i srdela do lignji, kozica i ostalih morskih delicija. Prodavači nisu skrivali zadovoljstvo interesom kupaca, a mnogi su pažljivo birali namirnice za ručak ili večeru. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na tezgama se moglo pronaći svega - od brancina i srdela do lignji, kozica i ostalih morskih delicija. Prodavači nisu skrivali zadovoljstvo interesom kupaca, a mnogi su pažljivo birali namirnice za ručak ili večeru.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U nastavki provjerite cijene riba i morskih plodova na šibenskoj tržnici.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Hobotnica je 20 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Škarpina je 40 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Lignje su 25 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kozice repovi su 25 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Raslinski cipal je 6 eura, raslinska oštrica 15 i 12 eura, a raslinski zlatar 8 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Brancini su 20 eura.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL