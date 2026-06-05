Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Bogata ponuda morskih plodova

FOTO Šibenska ribarnica krcata od jutra: Pogledajte cijene...

Šibenska ribarnica i ovog je jutra bila prepuna kupaca u potrazi za svježom ribom i morskim plodovima. Bogata i raznovrsna ponuda privukla je brojne građane i turiste, pa su se ispred štandova stvarale gužve već od ranih jutarnjih sati
Šibenik: Bogata ponuda u šibenskoj ribarnici
Na tezgama se moglo pronaći svega - od brancina i srdela do lignji, kozica i ostalih morskih delicija. Prodavači nisu skrivali zadovoljstvo interesom kupaca, a mnogi su pažljivo birali namirnice za ručak ili večeru. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/37
Na tezgama se moglo pronaći svega - od brancina i srdela do lignji, kozica i ostalih morskih delicija. Prodavači nisu skrivali zadovoljstvo interesom kupaca, a mnogi su pažljivo birali namirnice za ručak ili večeru. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026