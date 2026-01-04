Zatvorila su se Tri volta u Splitu: 'Bila su svratište i svetište za sve društvene slojeve'

Splitska konoba Tri volta, pravim imenom Dioklecijan, u Dioklecijanovoj palači, nakon 54 godine zatvorila je svoja vrata. Gostionica odmah iznad splitske Rive desetljećima je bila poput vremenske kapsule, zamrznuta u vremenu svojim čuvenim domaćim jelima, postala je institucija, ali i utočište za mnoge. Vlasnik Ante Prkić umro je tijekom pandemije, Slobodna Dalmacija objavila je da se “zadnja birtija u Getu” zatvara jer u njoj nema više tko raditi, a na društvenim mrežama osvanula je i osmrtnica za tu konobu, nad kojom još od rujna, kad se pročulo da prestaje s radom, žale mnogi Splićani.

