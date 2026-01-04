Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
KULTNA GOSTIONICA PLUS+

Zatvorila su se Tri volta u Splitu: 'Bila su svratište i svetište za sve društvene slojeve'

Piše Mak Jovanović,
Čitanje članka: 5 min
Zatvorila su se Tri volta u Splitu: 'Bila su svratište i svetište za sve društvene slojeve'
Split: Ante Prki?, vlasnik kultne konobe Tri volta | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kultna gostionica u Splitu se nakon 54 godine zatvorila. Bilo je to mjesto na kojem ste za malo novca dobro jelo. Desetljećima se opirala mijenama u Gradu pod Marjanom, a zatvorila se zbog manjka radne snage

Splitska konoba Tri volta, pravim imenom Dioklecijan, u Dioklecijanovoj palači, nakon 54 godine zatvorila je svoja vrata. Gostionica odmah iznad splitske Rive desetljećima je bila poput vremenske kapsule, zamrznuta u vremenu svojim čuvenim domaćim jelima, postala je institucija, ali i utočište za mnoge. Vlasnik Ante Prkić umro je tijekom pandemije, Slobodna Dalmacija objavila je da se “zadnja birtija u Getu” zatvara jer u njoj nema više tko raditi, a na društvenim mrežama osvanula je i osmrtnica za tu konobu, nad kojom još od rujna, kad se pročulo da prestaje s radom, žale mnogi Splićani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi
VELIKI VODIČ

Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Svaka krvna grupa može bolje reagirati na određene namirnice, a neke je bolje izbjegavati. Iako prehrana prema krvnim grupama nije znanstveno dokazana, mnogi ljudi je koriste kao vodič za zdraviji životni stil
Najotrovniji kad su povrijeđeni: Ovi znakovi Zodijaka su najveća zlopamtila i teško zaboravljaju
PAMTE SVE UVREDE

Najotrovniji kad su povrijeđeni: Ovi znakovi Zodijaka su najveća zlopamtila i teško zaboravljaju

U astrologiji postoje znakovi koji imaju gotovo fotografsko pamćenje kad su emocije u pitanju - i kad ih jednom povrijedite, nećete lako pronaći put natrag. Neki će vas kazniti šutnjom, drugi hladnoćom, a treći će čekati da vam vrate istom mjerom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026