FOTO Spektakl na Aljasci: Počela legendarna 54. utrka saonica s psećom zapregom

Za razliku od prošle godine, kada je nedostatak snijega skratio ceremonijalnu dionicu, Anchorage je ove godine dočekao natjecatelje s više od 15 centimetara svježeg snijega. To je omogućilo povratak tradicionalne rute kroz gradske ulice i parkove, na oduševljenje kako vozača, tako i gledatelja koji su se okupili unatoč temperaturi od sedam stupnjeva ispod nule. | Foto: Kerry Tasker