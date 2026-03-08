FOTO Spektakl na Aljasci: Počela legendarna 54. utrka saonica s psećom zapregom
U subotu je u centru Anchoragea, uz ovacije tisuća obožavatelja, svečanim startom započela 54. po redu legendarna utrka saonicama s psećom zapregom, Iditarod. Snijeg koji je neprestano padao stvorio je idiličnu zimsku kulisu dok su 37 timova krenuli na ceremonijalnu rutu dugu 18 kilometara
Za razliku od prošle godine, kada je nedostatak snijega skratio ceremonijalnu dionicu, Anchorage je ove godine dočekao natjecatelje s više od 15 centimetara svježeg snijega. To je omogućilo povratak tradicionalne rute kroz gradske ulice i parkove, na oduševljenje kako vozača, tako i gledatelja koji su se okupili unatoč temperaturi od sedam stupnjeva ispod nule. | Foto: Kerry Tasker