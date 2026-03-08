Obavijesti

Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Marija Krpina je žena zmaj: 'Mama sam i doma i na poslu'

Piše Bojana Mrvoš,

Marija Krpina (44) socijalna je pedagoginja te odgaja mlade majke i njihovu djecu u Majčinskom domu u Nazorovoj. Kod kuće odgaja i svoje četvero djece

Predivno je promatrati s kojom mekoćom, i lakoćom, Marija Krpina podiže djecu u naručje i drži ih, nosi. Kako ih umiruje, uspavljuje, kako i nasmijava. Marija (44) je socijalna pedagoginja u domu za djecu u Nazorovoj, radi u njegovom Majčinskom domu, u kojem privremeni smještaj pronalaze majke male djece ili trudnice, u najvećoj mjeri maloljetne, i same još jako mlade djevojke. Marijin je posao pomagati im no, prije svega, učiti ih životu - svemu onome što u vlastitim, disfunkcionalnim obiteljima, nisu mogle naučiti. Kad su djevojke u školi, kod liječnika, ili ovdje, ali uče, Marija im čuva djecu, radi s njima, odgaja ih i obrazuje, baš kao i njihove mame. A kod svoje kuće je pak i sama majka četvero. 

