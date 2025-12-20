Obavijesti

PRAVI RAJ ZA LJUBITELJE

FOTO Spektakl u Zagrebu: Više od 300 autića na izložbi, vrijede tisuće eura. Najstariji je iz 1950.

Zvonimir Kovačiček iz Zagreba već trideset godina skuplja modele stvarnih automobila, ponajviše Ferrarije i Alfa Romee, a kolekcija mu broji nekoliko tisuća primjeraka. Svoju strast dijeli s javnošću kroz izložbu u Family Mallu
Zagreb: Izložba "Od autića do oldtimera"
Autići su za mnogu djecu, bez obzira na spol, važan i nezaboravan dio odrastanja. Sjećanja na prve modele, pokretna vrata ili policijske rotirke ostaju trajno u pamćenju. Svako dijete imalo je svoj omiljeni autić i vlastiti način igre, što potvrđuje univerzalnu privlačnost ove igračke. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
