FOTO Spektakl u Zagrebu: Više od 300 autića na izložbi, vrijede tisuće eura. Najstariji je iz 1950.

Zvonimir Kovačiček iz Zagreba već trideset godina skuplja modele stvarnih automobila, ponajviše Ferrarije i Alfa Romee, a kolekcija mu broji nekoliko tisuća primjeraka. Svoju strast dijeli s javnošću kroz izložbu u Family Mallu
Autići su za mnogu djecu, bez obzira na spol, važan i nezaboravan dio odrastanja. Sjećanja na prve modele, pokretna vrata ili policijske rotirke ostaju trajno u pamćenju. Svako dijete imalo je svoj omiljeni autić i vlastiti način igre, što potvrđuje univerzalnu privlačnost ove igračke.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zvonimir Kovačiček iz Zagreba, kao i mnogi drugi, u tinejdžerskim godinama odrekao se svojih autića. No, s 19 godina ponovno je otkrio strast prema modelima automobila tijekom studija na Agronomskom fakultetu. Ta se strast razvila u dugogodišnji hobi koji traje već tri desetljeća.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kovačiček procjenjuje da posjeduje između četiri i pet tisuća modela automobila. S vremenom je postao selektivan te danas skuplja isključivo modele stvarnih automobila, ponajviše talijanskih marki. Posebno su zastupljeni Ferrari i Alfa Romeo, koji čine srž njegove kolekcije.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zvonimirova kolekcija Ferrarija obuhvaća modele od samih početaka marke pa sve do suvremenih luksuznih automobila. Osim autića, skuplja i popratnu opremu poput kamiona, bolida i knjiga. Za njega kolekcionarstvo nije samo posjedovanje, već i temeljito poznavanje povijesti i tehničkih detalja.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Cijene autića u kolekciji variraju od desetak eura do više desetaka tisuća eura. Najvrjedniji primjerak je Ferrari Daytona Spider iz iznimno limitirane serije od samo deset komada. Njegov model nosi oznaku 1/10, što ga čini posebno rijetkim i kolekcionarski izuzetno vrijednim.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zvonimir ističe da cijena nije presudna pravim kolekcionarima jer je riječ o strasti poput svakog drugog hobija. Aktivno je uključen u modelarstvo i predsjednik je udruge Združeni modelari. Naglašava kako je za bavljenje ovim hobijem nužna podrška obitelji, koju on srećom ima.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Family Mall postaje mjesto okupljanja ljubitelja autića i oldtimera uz izložbu više od 300 modela i 25 stvarnih vozila. Program uključuje obljetnice automobilskih ikona, sadržaje za djecu, buvljak i tematske radionice. Poseban doživljaj donose i umjetničke fotografije te međunarodni izlagači, čineći događaj pravom poslasticom za sve generacije.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
