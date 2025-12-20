FOTO Spektakl u Zagrebu: Više od 300 autića na izložbi, vrijede tisuće eura. Najstariji je iz 1950.

Zvonimir Kovačiček iz Zagreba, kao i mnogi drugi, u tinejdžerskim godinama odrekao se svojih autića. No, s 19 godina ponovno je otkrio strast prema modelima automobila tijekom studija na Agronomskom fakultetu. Ta se strast razvila u dugogodišnji hobi koji traje već tri desetljeća. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL