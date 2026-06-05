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Jeste li bili u nekima?

FOTO Spektakularni su! Ovo je popis najljepših restorana svijeta za 2026. godinu

Od spektakularnih prostora u Dubaiju i Hong Kongu do elegantnih restorana u Londonu, Monaku i Cape Townu - PRIX Versailles, međunarodna nagrada koja promiče izvrsnost u arhitekturi i dizajnu, objavila je popis najljepših restorana i barova svijeta za 2026. godinu
FOTO Spektakularni su! Ovo je popis najljepših restorana svijeta za 2026. godinu
Među njima su restorani smješteni u neboderima, povijesnim zgradama, vinarijama i uz samu obalu mora, a svaki donosi poseban koncept uređenja. Zajedničko im je to što gostima nude iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran te spaja dizajn, umjetnost i kulinarstvo. U nastavku donosimo svih 16 restorana koji su se našli na prestižnom popisu za 2026. godinu. | Foto: Instagram
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Među njima su restorani smješteni u neboderima, povijesnim zgradama, vinarijama i uz samu obalu mora, a svaki donosi poseban koncept uređenja. Zajedničko im je to što gostima nude iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran te spaja dizajn, umjetnost i kulinarstvo. U nastavku donosimo svih 16 restorana koji su se našli na prestižnom popisu za 2026. godinu. | Foto: Instagram
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