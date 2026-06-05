FOTO Spektakularni su! Ovo je popis najljepših restorana svijeta za 2026. godinu

Od spektakularnih prostora u Dubaiju i Hong Kongu do elegantnih restorana u Londonu, Monaku i Cape Townu - PRIX Versailles, međunarodna nagrada koja promiče izvrsnost u arhitekturi i dizajnu, objavila je popis najljepših restorana i barova svijeta za 2026. godinu
Među njima su restorani smješteni u neboderima, povijesnim zgradama, vinarijama i uz samu obalu mora, a svaki donosi poseban koncept uređenja. Zajedničko im je to što gostima nude iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran te spaja dizajn, umjetnost i kulinarstvo. U nastavku donosimo svih 16 restorana koji su se našli na prestižnom popisu za 2026. godinu.
| Foto: Instagram
Među njima su restorani smješteni u neboderima, povijesnim zgradama, vinarijama i uz samu obalu mora, a svaki donosi poseban koncept uređenja. Zajedničko im je to što gostima nude iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran te spaja dizajn, umjetnost i kulinarstvo. U nastavku donosimo svih 16 restorana koji su se našli na prestižnom popisu za 2026. godinu.
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Foto: Instagram
Među njima su restorani smješteni u neboderima, povijesnim zgradama, vinarijama i uz samu obalu mora, a svaki donosi poseban koncept uređenja. Zajedničko im je to što gostima nude iskustvo koje nadilazi klasičan odlazak u restoran te spaja dizajn, umjetnost i kulinarstvo. U nastavku donosimo svih 16 restorana koji su se našli na prestižnom popisu za 2026. godinu.
| Foto: Instagram
NOBU ONE ZA'ABEEL, DUBAI, UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI. Ovaj restoran poznatog chefa Nobua Matsuhise nalazi se na visini od 100 metara, unutar mosta koji povezuje dvije kule kompleksa One Za'abeel u Dubaiju.
| Foto: Instagram/nobuonezaabeel
Za njegov impresivan interijer zaslužan je studio Rockwell Group, koji je prostor oplemenio visokim stropovima i upečatljivom rasvjetom.
| Foto: Instagram/nobuonezaabeel
Gostima pruža spektakularan pogled na grad, a u večernjim satima postaje popularno mjesto za druženje uz koktele, glazbu i fusion specijalitete inspirirane japanskom i južnoameričkom kuhinjom.
| Foto: Instagram/nobuonezaabeel
LE FOU, BEČ, AUSTRIJA. Le Fou spaja koncept cocktail bara i elegantnog prostora za druženje, inspiriranog pariškim noćnim životom.
| Foto: Instagram/lefoubar
Interijer se sastoji od nekoliko povezanih prostorija različitog karaktera, uređenih luksuznim materijalima poput svile, mohera i prirodnog kamena.
| Foto: Instagram/lefoubar
Topla paleta boja, intimna rasvjeta i pažljivo odabrani detalji stvaraju ugodnu atmosferu idealnu za opuštene večeri i druženje.
| Foto: Instagram/lefoubar
MONTI, GSTAAD, ŠVICARSKA. Monti na suvremen način interpretira alpsku arhitekturu te gostima pruža impresivan pogled na švicarske planine.
| Foto: THE ALPINA
Restoran je inspiriran talijanskom gastronomijom, dok njegov dizajn uspješno spaja tradicionalne elemente i moderne detalje.
| Foto: THE ALPINA
Topli drveni elementi i ručno izrađeni detalji dodatno doprinose ugodnoj i elegantnoj atmosferi prostora.
| Foto: THE ALPINA
AKIRA BACK, HONG KONG, KINA.
Ovaj restoran poznatog chefa Akire Backa smješten je na petom katu nebodera The Henderson u Hong Kongu.
| Foto: Instagram/akirabackhk
Interijer, koji potpisuje studio AB Concept, odlikuju zakrivljene linije, skulpturalni detalji i pažljivo osmišljena rasvjeta koja stvara dojmljiv ambijent. Posebnu pažnju privlači privatna blagovaonica posvećena chefovoj majci, osmišljena kao intiman prostor za goste.
| Foto: Instagram/akirabackhk
Restoran tako spaja suvremeni dizajn i ugodnu atmosferu u samom srcu užurbanog grada.
| Foto: Instagram/akirabackhk
HANA NO KUMO, HONG KONG, KINA. Hana no Kumo mali je restoran s tek 24 sjedeća mjesta, inspiriran japanskom tradicijom kappou kuhinje u kojoj chef izravno komunicira s gostima.
| Foto: Hana no kumo
Interijer karakteriziraju drveni detalji, washi papir i kamene površine koje stvaraju miran i elegantan ugođaj.
| Foto: Hana no kumo
Prostor dodatno krase motivi cvjetova trešnje, dok rasvjeta evocira atmosferu proljetnog Kyota. Rezultat je skladan ambijent koji spaja japansku tradiciju i profinjeni dizajn.
| Foto: Hana no kumo
MONSIEUR DIOR BY ANNE-SOPHIE PIC, PEKING, KINA.
Smješten unutar nove kuće Dior u Pekingu, ovaj restoran poznate francuske chefice Anne-Sophie Pic povezuje gastronomiju, modu i umjetnost u jedinstveno iskustvo.
| Foto: Dior
Jelovnik je inspiriran vrijednostima i nasljeđem modne kuće Dior, dok interijer spaja povijesne elemente i suvremenu kinesku umjetnost.
| Foto: Dior
Posebno se ističu radovi umjetnika Hong Haoa, kao i simbolika crvene boje koja ima važnu ulogu u uređenju prostora. Rezultat je sofisticiran ambijent koji odražava spoj francuske elegancije i kineske kulture.
| Foto: Dior
PERIDOT, HONG KONG, KINA. Peridot je cocktail bar smješten na vrhu nebodera The Henderson, a ističe se interijerom inspiriranim konceptom prirodnog futurizma. Prostorom dominira zelena boja, dok više od 20.000 ručno izrađenih svjetlosnih elemenata stvara impresivan vizualni dojam.
| Foto: Peridot
U ponudi su sezonski kokteli i biljna jela, a umjetnički karakter bara dodatno naglašava središnji zeleni koncertni klavir.
| Foto: Peridot
Spoj inovativnog dizajna i gastronomske ponude čini ga jednim od najupečatljivijih prostora u gradu.
| Foto: Peridot
ESCĀ PLAYA, RAS EL HEKMA, EGIPAT.
Smješten na egipatskoj obali, Escā Playa svojim izgledom podsjeća na prirodnu stijenu ili drevnu špilju oblikovanu djelovanjem mora i vjetra.
| Foto: Instagram/esca.playa
Projekt arhitekta Mohameda Badieja briše granice između unutarnjeg i vanjskog prostora, stvarajući jedinstven doživljaj svjetla, sjene i prirodnih tekstura.
| Foto: Instagram/esca.playa
Građevina je osmišljena tako da se skladno uklapa u okoliš te djeluje kao prirodni nastavak krajolika koji je okružuje. Upravo ta povezanost s prirodom čini ovaj prostor posebno dojmljivim.
| Foto: Instagram/esca.playa
FINLANDIA BISTRO, HELSINKI, FINSKA.
Finlandia Bistro smješten je unutar poznate Finlandia Hall, jednog od najznačajnijih djela finskog arhitekta Alvara Aalta.
| Foto: Finlandia
Tijekom obnove prostora posebna je pažnja posvećena restauraciji originalnog namještaja, koji je kombiniran s novim elementima izrađenima po mjeri.
| Foto: Finlandia
Tako je stvoren elegantan interijer koji uspješno spaja povijesnu baštinu i suvremeni dizajn. Prostor zadržava prepoznatljiv karakter zgrade, istovremeno nudeći moderan i ugodan ambijent za goste.
| Foto: Finlandia
CARBONE, LONDON, UJEDINJENO KRALJEVSTVO. Londonski Carbone dio je europske ekspanzije jednog od najpoznatijih restorana iz New Yorka.
| Foto: Carbone London
Smješten u nekadašnjoj zgradi američkog veleposlanstva, inspiraciju pronalazi u glamuroznim američkim supper clubovima iz sredine prošlog stoljeća.
| Foto: Carbone London
Interijer krase luksuzni detalji, umjetnička djela i raskošno uređene prostorije koje prostoru daju poseban osjećaj elegancije i ekskluzivnosti. Spoj povijesne lokacije i profinjenog dizajna čini ga jednim od najatraktivnijih restorana u Londonu.
| Foto: Carbone London
ROSSO, HINGANIGADA, INDIJA.
Rosso je smješten usred velike vinarije u indijskoj vinskoj regiji Pune, a gostima pruža pogled na vinograde i okolni krajolik. Njegov dizajn spaja indijske i mediteranske utjecaje, dok je gastronomska ponuda inspirirana okusima južne Italije.
| Foto: Instagram/prixversailles
Interijer obilježavaju zeleni mramor, topli tonovi i dekorativni detalji nadahnuti talijanskim barokom.
| Foto: Instagram/prixversailles
Spoj prirodnog okruženja, elegantnog uređenja i mediteranskog duha stvara poseban ugođaj za goste.
| Foto: Instagram/prixversailles
MARLOW, MONAKO. Marlow je smješten u novoj četvrti Mareterra, izgrađenoj na zemljištu dobivenom nasipavanjem mora. Njegov dizajn inspiriran je britanskom elegancijom te spaja klupsku atmosferu s elementima različitih povijesnih razdoblja.
| Foto: Instagram/marlowmontecarlo
U središtu prostora nalazi se bar oko kojeg su organizirane različite zone za boravak i druženje.
| Foto: Instagram/marlowmontecarlo
Raznolik raspored i pažljivo osmišljen interijer stvaraju dojmljiv i sofisticiran ambijent.
| Foto: Instagram/marlowmontecarlo
MONSIEUR DIOR BY DOMINIQUE CRENN, BEVERLY HILLS, SAD. Smješten na trećem katu nove Diorove kuće u Beverly Hillsu, ovaj restoran povezuje svijet visoke mode i vrhunsku gastronomiju.
| Foto: Monsieur Dior
Dominique Crenn je suvlasnica i kuharica Ateliera Crenn u San Franciscu. Godine 2018. postala je prva kuharica u SAD-u koja je dobila tri Michelinove zvjezdice.
| Foto: Monsieur Dior
Posebnu pažnju privlače elegantan bar izrađen od ebanovine i oniksa te terasa s pogledom na Rodeo Drive. Sofisticiran dizajn stvara profinjen ambijent koji odražava estetiku poznate modne kuće.
| Foto: Monsieur Dior
MOTTAI, CORAL GABLES, SAD.
Mottai je restoran koji kroz svoj dizajn i gastronomsku ponudu odaje počast japanskoj preciznosti, disciplini i minimalizmu.
| Foto: Instagram/mottai.miami
U središtu prostora nalazi se otvoreni sushi bar, koji gostima omogućuje izravan pogled na pripremu jela.
| Foto: Instagram/mottai.miami
Zakrivljene linije i pažljivo odabrani materijali stvaraju smiren i elegantan ambijent. Cijeli koncept dodatno obogaćuje spoj japanske tradicije i profinjenih elemenata francuske estetike.
| Foto: Instagram/mottai.miami
LUCIA, LOS ANGELES, SAD. Lucia je prvi afro-karipski restoran u Los Angelesu, inspiriran živopisnom energijom i noćnim životom karipskih otoka.
| Foto: Instagram/lucialosangeles
Interijer krase tropski motivi, bogate boje i detalji koji evociraju obalu i prirodne ljepote Kariba.
| Foto: Instagram/lucialosangeles
Poseban naglasak stavljen je na atmosferu, a važnu ulogu u cjelokupnom doživljaju ima pažljivo odabran glazbeni program koji prati večere. Spoj gastronomije, dizajna i glazbe gostima pruža autentično karipsko iskustvo.
| Foto: Instagram/lucialosangeles
AMURA BY ÁNGEL LEÓN, CAPE TOWN, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Amura by Ángel León inspirirana je morskim svijetom i bogatstvom oceana, što se odražava i u njezinu dizajnu.
| Foto: Mount Nelson
Interijer koristi zelene tonove, drvene površine i brončane detalje kako bi stvorio topao i elegantan ambijent nadahnut obalom Cape Towna.
| Foto: Mount Nelson
Poznati španjolski chef Ángel León osmislio je degustacijski meni koji spaja okuse Južne Afrike i Mediterana. Na taj način gostima pruža jedinstveno gastronomsko iskustvo koje povezuje dva oceana i različite kulinarske tradicije.
| Foto: Mount Nelson