FOTO Splitski krnjeval: 'Mala Scrollamye' nestala u plamenu

U sklopu tradicionalnog splitskog krnjevala, na gatu sv. Nikole spaljen je krnje pod nazivom Mala Scrollamye. Pred okupljenim mnoštvom građana, simboličnim spaljivanjem završio je jedan od najupečatljivijih običaja karnevalskog razdoblja u Splitu
Splitski krnjeval i ove je godine obilježen bogatim programom, povorkama i brojnim zabavnim sadržajima diljem grada. Karnevalska događanja započela su predajom ključeva grada, čime vlast simbolično preuzimaju maškare, a grad ulazi u razdoblje veselja, satire i tradicijskih običaja.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Središnji događaji uključivali su veliku povorku, koncerte i razne prateće programe za sve generacije, a završnica je tradicionalno obilježena spaljivanjem krnje, lutke koja simbolizira sve loše događaje iz protekle godine.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Krnja Mala Scrollamye spaljena je pomalo nespretno, ali uz dozu sreće i uz oduševljenje okupljenih Splićana.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Time je simbolično „okrivljen“ za probleme i negativnosti iz prethodnog razdoblja, što je dio dugogodišnje karnevalske tradicije u kojoj se kroz humor i satiru komentiraju društvene i političke prilike.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Program splitskog krnjevala održavao se na više gradskih lokacija te je uključivao glazbene nastupe, zabavne sadržaje, dječje radionice i izbor najboljih maski.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Završni događaj, spaljivanje krnje, označio je kraj maškaranog razdoblja i povratak svakodnevici, uz poruku zajedništva i očuvanja lokalne tradicije.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
