ZAVRŠETAK KRNJEVALA

FOTO Splitski krnjeval: 'Mala Scrollamye' nestala u plamenu

U sklopu tradicionalnog splitskog krnjevala, na gatu sv. Nikole spaljen je krnje pod nazivom Mala Scrollamye. Pred okupljenim mnoštvom građana, simboličnim spaljivanjem završio je jedan od najupečatljivijih običaja karnevalskog razdoblja u Splitu
Split: Zapaljen krnje Mala Srollamye
Splitski krnjeval i ove je godine obilježen bogatim programom, povorkama i brojnim zabavnim sadržajima diljem grada. Karnevalska događanja započela su predajom ključeva grada, čime vlast simbolično preuzimaju maškare, a grad ulazi u razdoblje veselja, satire i tradicijskih običaja. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
