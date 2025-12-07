Obavijesti

ADVENTSKO OZRAČJE U GRADU

FOTO Stotine motomrazova razveselilo građane u Koprivnici

'Koprivnička bajka' dodatno je oživjela jednom od najomiljenijih blagdanskih tradicija u gradu – dolaskom Moto Mrazova. Djeda Mrazovi na motociklima ponovno su priredili pravi spektakl za sve uzraste
Moto Mrazovi okupirali ulice Koprivnice
Najveće iznenađenje ovogodišnje manifestacije bio je iznimno velik broj sudionika. I dok je u ranijim godinama povorka okupljala oko stotinjak motociklista, ove godine brojka je ponovno dosegnula razinu prošlogodišnjeg rekorda. Nekoliko stotina Moto Mrazova provozalo se ulicama grada, a njihov prolazak pratili su oduševljeni građani koji su ispunili pločnike od ranog poslijepodneva. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
