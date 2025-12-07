FOTO Stotine motomrazova razveselilo građane u Koprivnici

Najveće iznenađenje ovogodišnje manifestacije bio je iznimno velik broj sudionika. I dok je u ranijim godinama povorka okupljala oko stotinjak motociklista, ove godine brojka je ponovno dosegnula razinu prošlogodišnjeg rekorda. Nekoliko stotina Moto Mrazova provozalo se ulicama grada, a njihov prolazak pratili su oduševljeni građani koji su ispunili pločnike od ranog poslijepodneva. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL