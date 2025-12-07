FOTO Stotine motomrazova razveselilo građane u Koprivnici

'Koprivnička bajka' dodatno je oživjela jednom od najomiljenijih blagdanskih tradicija u gradu – dolaskom Moto Mrazova. Djeda Mrazovi na motociklima ponovno su priredili pravi spektakl za sve uzraste
Najveće iznenađenje ovogodišnje manifestacije bio je iznimno velik broj sudionika. I dok je u ranijim godinama povorka okupljala oko stotinjak motociklista, ove godine brojka je ponovno dosegnula razinu prošlogodišnjeg rekorda. Nekoliko stotina Moto Mrazova provozalo se ulicama grada, a njihov prolazak pratili su oduševljeni građani koji su ispunili pločnike od ranog poslijepodneva.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Kolona ukrašenih motocikala, svjetlosnih efekata, blagdanskih kostima i glasnih sirena spustila se prema Zrinskom trgu, gdje su Moto Mrazovi nastavili druženje s djecom i odraslima.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Moto Mrazovi već godinama volontiraju i sudjeluju u brojnim humanitarnim i blagdanskim aktivnostima diljem zemlje, a koprivnička povorka ostaje među najatraktivnijima zbog svoje veličine, energije i odlične povezanosti s lokalnom zajednicom.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
“Koprivnička bajka” još je jednom potvrdila da je riječ o manifestaciji koja uspijeva spojiti tradicionalno, zabavno i humanitarno – i sve to u toploj blagdanskoj atmosferi koja okuplja sve generacije.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
