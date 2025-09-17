Obavijesti

Galerija

Komentari 6
'NOVI TREND - LAVANDA BRAK'

FOTO Sve više žena se udaje za gay muškarce zbog financijske i emocionalne podrške...

Lavanda brakovi, poznati i kao 'brakovi iz interesa', ponovno su u fokusu, ali ovaj put iz sasvim novih razloga. Dok su nekada služili kao način prikrivanja seksualne orijentacije u društvu koje nije prihvaćalo LGBTQ+ zajednicu, danas ih generacija Z reinterpretira kao oblik platonskog partnerstva koje nudi financijsku sigurnost i emocionalnu podršku
FOTO Sve više žena se udaje za gay muškarce zbog financijske i emocionalne podrške...
Tradicionalno, lavanda brak označava brak između heteroseksualne osobe i LGBTQ+ osobe, često iz nužde, kako bi se prikrila seksualna orijentacija. Takvi brakovi bili su česti u prošlom stoljeću, posebno među poznatim osobama u Hollywoodu, koje su se udavale ili ženile kako bi očuvale svoju javnu sliku i karijeru. | Foto: Instagram
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025