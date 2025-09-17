FOTO Sve više žena se udaje za gay muškarce zbog financijske i emocionalne podrške...

Lavanda brakovi, poznati i kao 'brakovi iz interesa', ponovno su u fokusu, ali ovaj put iz sasvim novih razloga. Dok su nekada služili kao način prikrivanja seksualne orijentacije u društvu koje nije prihvaćalo LGBTQ+ zajednicu, danas ih generacija Z reinterpretira kao oblik platonskog partnerstva koje nudi financijsku sigurnost i emocionalnu podršku
Tradicionalno, lavanda brak označava brak između heteroseksualne osobe i LGBTQ+ osobe, često iz nužde, kako bi se prikrila seksualna orijentacija. Takvi brakovi bili su česti u prošlom stoljeću, posebno među poznatim osobama u Hollywoodu, koje su se udavale ili ženile kako bi očuvale svoju javnu sliku i karijeru.
Jedan od recentnih primjera koji često privlači pažnju je priča Jacoba Hoffa i Samanthe Greenstone. Iako bi se na prvi pogled njihova veza mogla pogrešno shvatiti kao lavanda brak, oni su jasno objasnili da to nije slučaj.
Hoff, koji je gej, i Greenstone, koja je heteroseksualna, vjenčali su se 25. studenog 2024. u Boca Ratonu, Florida, nakon gotovo sedam godina zajedničkog života.
Hoff je za New York Times objasnio: „Ja sam gej, i kao gej osoba, možete zadržati svoj identitet čak i ako vaša veza ne odgovara tome. Imamo monogamnu vezu. To je više od vizualne ili tjelesne privlačnosti, to je duhovna veza.“
Par se upoznao 2015. na audiciji za predstavu Fiddler on the Roof u Kaliforniji. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u dublju povezanost, a Greenstone je opisala osjećaj „magnetizma“ i „duhovne povezanosti“ koji su osjećali jedno prema drugome. Par je svoju vezu službeno započeo u srpnju 2017., a zaručili su se u prosincu 2023.
Iako mnogi pitaju smatraju li se njihov brakom iz interesa, oni jasno ističu da to nije slučaj. Greenstone je u TikTok videu objasnila: „Lavanda brak je kada je jedan partner heteroseksualan, a drugi homoseksualan i homoseksualni partner ulazi u vezu da prikrije svoju seksualnu orijentaciju. To ovdje nije slučaj.“ Hoff dodaje: „Nema prikrivanja. Samantha je osoba s kojom sam povezan duhovno i ona je moja srodna duša. To često nadilazi samu seksualnost.“
Iako priča Hoffa i Greenstone nije klasičan lavanda brak, ona ilustrira trend modernih brakova koji nisu isključivo zasnovani na romantičnoj ljubavi. Mnogi pripadnici generacije Z odlučuju se za brakove koji nude emocionalnu i financijsku stabilnost, podršku u svakodnevnom životu i zajedničke ciljeve. Ovaj trend posebno je izražen na društvenim mrežama, gdje mladi ljudi dijele svoja iskustva i nude „brakove iz interesa“ kao rješenje za izazove modernog života.
Prednosti ovakvih brakova uključuju smanjenje financijskog stresa, bolju organizaciju života i emocionalnu podršku. Međutim, stručnjaci upozoravaju na moguće emocionalne komplikacije. Ako se granice i očekivanja nisu jasno postavila od početka, postoji rizik od zaljubljivanja, što može dovesti do slomljenog srca i narušavanja prijateljstva.
Lavanda brakovi danas predstavljaju alternativu tradicionalnim vezama, prilagođenu potrebama i vrijednostima generacije Z. Iako nude praktična rješenja za mnoge izazove modernog života, važno je pristupiti im s jasno postavljenim granicama i realnim očekivanjima kako bi se izbjegle emocionalne komplikacije.
Drugi primjer dolazi od Anne Müller, queer cis žene u vezi s queer trans muškarcem, koja koristi svoj javni profil za otvorene razgovore o seksualnosti, mentalnom zdravlju i osobnim izazovima.
Objasnila kako njihova veza ne umanjuje njezinu pripadnost LGBTQ+ zajednici, te istaknula važnost poštivanja ljudske seksualnosti kao spektra i fluidnog koncepta. Naglasila je da njihov brak donosi osobnu sreću i rast te da, iako vanjski promatrači mogu pogrešno interpretirati njihovu vezu, riječ je o istinskoj partnerskoj i duhovnoj povezanosti.
