FOTO Svečani početak Adventa u Osijeku: Nadbiskup Đuro Hranić zapalio je prvu svijeću

U Osijeku se, uz blagdansku atmosferu ispred konkatedrale na Trgu Ante Starčevića, upalila prva adventska svijeća. Svečano ju je zapalio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, čime je i službeno obilježen početak najiščekivanijeg dijela godine u gradu na Dravi
Uz prigodne pjesme, molitvu i mnoštvo građana koji su se okupili unatoč hladnoći, trg je zablistao u punom adventskom ruhu.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Time je započeo i bogat program osječkog Adventa, koji će idućih tjedana ponuditi niz kulturnih događanja, koncerata i sadržaja za sve generacije.
Atmosfera je bila ispunjena toplinom zajedništva, pa se već na samom početku osjetilo da će ovogodišnji Advent u Osijeku biti poseban i nezaboravan.
