Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U OZRAČJU MIRA I MOLITVE

FOTO Svečani početak Adventa u Osijeku: Nadbiskup Đuro Hranić zapalio je prvu svijeću

U Osijeku se, uz blagdansku atmosferu ispred konkatedrale na Trgu Ante Starčevića, upalila prva adventska svijeća. Svečano ju je zapalio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, čime je i službeno obilježen početak najiščekivanijeg dijela godine u gradu na Dravi
Osijek: Paljenje prve Adventske svijeće
Uz prigodne pjesme, molitvu i mnoštvo građana koji su se okupili unatoč hladnoći, trg je zablistao u punom adventskom ruhu. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/20
Uz prigodne pjesme, molitvu i mnoštvo građana koji su se okupili unatoč hladnoći, trg je zablistao u punom adventskom ruhu. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025