FOTO Tunel Grič bio je najveće sklonište u Domovinskom ratu - pogledajte ostatke tog vremena

Mlađe generacije tunel Grič znaju kao mjesto za različita događanja i izložbe, dok se stariji sjećaju i njegove uloge kao najvećeg skloništa u centru grada, u kojem su se za vrijeme Domovinskog rata mnogi, uključivo i državne dužnosnike, sklanjali za vrijeme uzbuna. Danas na ta vremena podsjeća samo 'izložba' izblijedjelih uputa ispisanih po zidovima, kojima je protok vremena umanjio čitljivost, ali i donio slikovitu patinu.
Zagreb: Tragovi povijesti u tunelu Grič podsjećaju na vrijeme kad je služio kao sklonište
Tunel Grič izgrađen je tijekom Drugog svjetskog rata, između 1943. i 1945., kao sklonište za građane Zagreba u slučaju savezničkih zračnih napada. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
