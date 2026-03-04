FOTO Tunel Grič bio je najveće sklonište u Domovinskom ratu - pogledajte ostatke tog vremena

Mlađe generacije tunel Grič znaju kao mjesto za različita događanja i izložbe, dok se stariji sjećaju i njegove uloge kao najvećeg skloništa u centru grada, u kojem su se za vrijeme Domovinskog rata mnogi, uključivo i državne dužnosnike, sklanjali za vrijeme uzbuna. Danas na ta vremena podsjeća samo 'izložba' izblijedjelih uputa ispisanih po zidovima, kojima je protok vremena umanjio čitljivost, ali i donio slikovitu patinu.
Tunel Grič izgrađen je tijekom Drugog svjetskog rata, između 1943. i 1945., kao sklonište za građane Zagreba u slučaju savezničkih zračnih napada.
Tunel prolazi ispod starog Zagreba, povezujući Mesničku ulicu s Radićevom, a ima i nekoliko bočnih izlaza prema Ilici i Tomićevoj ulici.
Ukupna duljina tunela iznosi oko 350 metara, a glavni hodnik širok je nekoliko metara kako bi u slučaju opasnosti mogao primiti veći broj ljudi.
Tijekom Domovinskog rata 1990-ih ponovno je korišten kao sklonište, gdje su građani Zagreba silazili za vrijeme zračnih uzbuna.
U ratnim danima u tunelu su boravile obitelji s djecom, često noseći deke, baterijske lampe i male tranzistore kako bi pratili vijesti.
Mnogi Zagrepčani pamte zvuk sirena za uzbunu koji je označavao da je vrijeme za odlazak u skloništa poput Tunela Grič.
Tunel je u to vrijeme bio jedno od sigurnijih mjesta u centru grada, jer je duboko ukopan u brdo Grič.
Tijekom 1990-ih u tunelu su povremeno organizirane i improvizirane aktivnosti, kako bi se ljudima skratilo vrijeme dok su čekali prestanak uzbune.
Nakon rata tunel je godinama bio zapušten, prije nego što je obnovljen i ponovno otvoren za javnost 2016. godine.
Danas je Tunel Grič turistička atrakcija, ali i podsjetnik na razdoblja kada je služio kao sklonište u ratovima 20. stoljeća.
Za vrijeme uzbuna ljudi su u tunelu često provodili i po nekoliko sati, čekajući da opasnost prođe i da se oglasi signal za prestanak uzbune.
