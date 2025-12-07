FOTO U Koprivnicu stigao kamion Djeda Mraza!

Najveće iznenađenje za djecu i obitelji, bio je dolazak velikog kamiona Djeda Mraza koji je po prvi put postavljen na centralnom gradskom trgu. Veliki broj građana uživali su u ambijentu
Nakon svečanog dolaska, Djed Mraz je održao kratki igrokaz i družio se s mališanima koji su s velikim uzbuđenjem pratili svaku njegovu riječ. Njegov nastup dodatno je naglasio veseli duh početka manifestacije, a djeca su strpljivo čekala kako bi se fotografirala uz njega i njegovu blagdansku „radionicu na kotačima“.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tu je i velika ponuda brojnih adventskih kućica na trgu, u kojima se posjetiteljima nude blagdanski napitci, slatki i slani specijaliteti, suveniri te rukotvorine lokalnih proizvođača. Atmosferu su upotpunili glazba i dekoracije koje su Zrinski trg pretvorile u pravu zimsku kulisu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tijekom cijelog prosinca Koprivničane i njihove goste očekuju koncerti, radionice, dječji programi, nastupi, sportska događanja i razni sadržaji namijenjeni svim generacijama. Manifestacija završava 1. siječnja, a organizatori najavljuju da će ovogodišnja Bajka biti jedna od najbogatijih dosad.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
