TRG VESELJA

FOTO U Koprivnicu stigao kamion Djeda Mraza!

Najveće iznenađenje za djecu i obitelji, bio je dolazak velikog kamiona Djeda Mraza koji je po prvi put postavljen na centralnom gradskom trgu. Veliki broj građana uživali su u ambijentu
Koprivnica: Počela blagdanska manifestacija "Koprivnička bajka"
Nakon svečanog dolaska, Djed Mraz je održao kratki igrokaz i družio se s mališanima koji su s velikim uzbuđenjem pratili svaku njegovu riječ. Njegov nastup dodatno je naglasio veseli duh početka manifestacije, a djeca su strpljivo čekala kako bi se fotografirala uz njega i njegovu blagdansku „radionicu na kotačima“. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
