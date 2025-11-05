Obavijesti

EVO KAKO JE STVORENA ILUZIJA

FOTO Više otkrila nego sakrila: Dizajner otkrio tajnu prozirne haljine Sydney Sweeney

Holivudska zvijezda filma The Voyeurs zasjala je na gala večeri časopisa Variety 'Power of Women' u blistavoj, prozirnoj haljini izrađenoj od kristalno-mrežaste tkanine koja je sjajila pri svakom koraku
FOTO Više otkrila nego sakrila: Dizajner otkrio tajnu prozirne haljine Sydney Sweeney
Haljina koja grli tijelo i sjaji poput srebra bila je pravi modni spektakl sama za sebe. Ono što na prvi pogled izgleda kao modna greška, zapravo je rezultat pažljivog planiranja i sofisticirane tehnologije iluzije. | Foto: Instagram
Haljina koja grli tijelo i sjaji poput srebra bila je pravi modni spektakl sama za sebe. Ono što na prvi pogled izgleda kao modna greška, zapravo je rezultat pažljivog planiranja i sofisticirane tehnologije iluzije. | Foto: Instagram
