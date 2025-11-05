FOTO Više otkrila nego sakrila: Dizajner otkrio tajnu prozirne haljine Sydney Sweeney

Holivudska zvijezda filma The Voyeurs zasjala je na gala večeri časopisa Variety 'Power of Women' u blistavoj, prozirnoj haljini izrađenoj od kristalno-mrežaste tkanine koja je sjajila pri svakom koraku
Haljina koja grli tijelo i sjaji poput srebra bila je pravi modni spektakl sama za sebe. Ono što na prvi pogled izgleda kao modna greška, zapravo je rezultat pažljivog planiranja i sofisticirane tehnologije iluzije.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Iza Sweeneyine upečatljive haljine krije se pažljivo oblikovan korzet-bodysuit.
Foto: Instagram
Bodysuit je izrađen po mjeri i ojačan čeličnim elementima, savršeno naglašavajući Sweeneyine obline. Haljinu je dizajnirao studio slavnog dizajnera Christiana Cowana, dok je tehničku izvedbu potpisao Elias Matso. Njegov korzet je već korišten u nekoliko dizajna, a cilj mu je “stvoriti iluziju”.
Foto: Instagram
“Ove haljine temelje se na ideji oblikovanja tijela kao da ga istiskujete poput ručnika,” rekao je Matso za Seacoast.
Foto: Instagram
Tonirana baza bodysuita bila je posebno prilagođena Sweeneyinom obliku tijela i nevidljivo skrivena ispod prozirne tkanine.
Foto: Instagram
Sweeney je na crvenom tepihu djelovala opušteno i samouvjereno, pokazujući kako se osjećala ugodno u odvažnom izdanju.
Foto: Reuters
Dizajner Matso pokazao je čelične elemente korzeta koji naglašavaju dekolte i pričvršćeni su na haljinu kako ništa ne bi skliznulo. Glumica je rado pozirala kamerama, savršeno ističući figuru.
Foto: Instagram
Sweeney je na gala večeri govorila o snazi, samoodređenju i ženskoj moći.
Foto: Reuters
