FOTO Vižinada ponovno slavila okuse tradicije: Moglo se kušati 215 kolača na 28. Slatkoj Istri

- Kada vidimo 215 uzoraka kolača na jednom mjestu, iza te brojke zapravo vidimo 127 ljudi koji su uložili svoje vrijeme, trud i ljubav kako bi s nama podijelili dio svoje obiteljske tradicije. Neki su uz Slatku Istru već godinama, a neki su nam se pridružili prvi put i upravo nas to posebno veseli. Veliku zahvalu dugujemo i našim volonterima, koji pomažu pri preuzimanju, evidentiranju, slaganju, posluživanju i prodaji kolača. Bez njih bi bilo teško zamisliti organizaciju ovakve manifestacije. Voljeli bismo da nam se svake godine pridružuje sve više domaćica i domaćina, osobito mlađih, jer samo tako možemo biti sigurni da će ovi recepti nastaviti živjeti - direktorica Turističke zajednice Općine Vižinada Lidija Brdarić Potočnjak. | Foto: Sebastian Skoko