FOTO Vižinada ponovno slavila okuse tradicije: Moglo se kušati 215 kolača na 28. Slatkoj Istri

Mirisi domaćih kolača, recepti koji se prenose generacijama, vrijedne ruke njihovih čuvarica i čuvara te dobra glazba i raspoloženje obilježili su 28. Slatku Istru, održanu ovaj vikend u Vižinadi
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Središte Vižinade još je jednom postalo mjesto susreta domaćica i domaćina iz cijele Istre, posjetitelja, volontera, lokalnih proizvođača i svih onih koji žele da tradicionalni istarski kolači ostanu živ dio svakodnevice, a ne samo uspomena iz starih obiteljskih bilježnica.
| Foto: Sebastian Skoko
Središte Vižinade još je jednom postalo mjesto susreta domaćica i domaćina iz cijele Istre, posjetitelja, volontera, lokalnih proizvođača i svih onih koji žele da tradicionalni istarski kolači ostanu živ dio svakodnevice, a ne samo uspomena iz starih obiteljskih bilježnica. |
Foto: Sebastian Skoko
Središte Vižinade još je jednom postalo mjesto susreta domaćica i domaćina iz cijele Istre, posjetitelja, volontera, lokalnih proizvođača i svih onih koji žele da tradicionalni istarski kolači ostanu živ dio svakodnevice, a ne samo uspomena iz starih obiteljskih bilježnica.
| Foto: Sebastian Skoko
O koliko snažnoj tradiciji je riječ najbolje govore brojke: ove je godine u Slatkoj Istri sudjelovalo čak 127 sudionika, koji su pripremili 215 uzoraka tradicionalnih kolača.U školskoj sportskoj dvorani posjetitelje je tako dočekala raskošna izložba kroštula, breskvica, povetica, bucolaja, pinci, fritula, pandešpanja, paština i cukerančića. Svaki je kolač stigao iz druge kuhinje, s vlastitim obiteljskim receptom i malim tajnama pripreme, ali sa zajedničkom željom – sačuvati dio istarske gastronomske baštine i prenijeti ga dalje.
| Foto: Sebastian Skoko
Nakon ocjenjivanja, najboljima u devet kategorija proglašeni su: Fritule – Lucia Zubin, Kroštule – Samanta Šišović, Pinca – Dorijana Tončić, Povetica – Jolanda Hrastić, Pandešpanj – Božica Bažon, Bucolaj – Nevija Gardoš, Breskvice – Larisa Vivoda, Paštine – Suzana Banovac, Cukerančići – Gordana Lončar.
| Foto: Sebastian Skoko
- Kada vidimo 215 uzoraka kolača na jednom mjestu, iza te brojke zapravo vidimo 127 ljudi koji su uložili svoje vrijeme, trud i ljubav kako bi s nama podijelili dio svoje obiteljske tradicije. Neki su uz Slatku Istru već godinama, a neki su nam se pridružili prvi put i upravo nas to posebno veseli. Veliku zahvalu dugujemo i našim volonterima, koji pomažu pri preuzimanju, evidentiranju, slaganju, posluživanju i prodaji kolača. Bez njih bi bilo teško zamisliti organizaciju ovakve manifestacije. Voljeli bismo da nam se svake godine pridružuje sve više domaćica i domaćina, osobito mlađih, jer samo tako možemo biti sigurni da će ovi recepti nastaviti živjeti - direktorica Turističke zajednice Općine Vižinada Lidija Brdarić Potočnjak.
| Foto: Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko
Foto Sebastian Skoko