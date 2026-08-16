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FOTO Vižinada ponovno slavila okuse tradicije: Moglo se kušati 215 kolača na 28. Slatkoj Istri

Mirisi domaćih kolača, recepti koji se prenose generacijama, vrijedne ruke njihovih čuvarica i čuvara te dobra glazba i raspoloženje obilježili su 28. Slatku Istru, održanu ovaj vikend u Vižinadi
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FOTO Vižinada ponovno slavila okuse tradicije: Moglo se kušati 215 kolača na 28. Slatkoj Istri
Središte Vižinade još je jednom postalo mjesto susreta domaćica i domaćina iz cijele Istre, posjetitelja, volontera, lokalnih proizvođača i svih onih koji žele da tradicionalni istarski kolači ostanu živ dio svakodnevice, a ne samo uspomena iz starih obiteljskih bilježnica. | Foto: Sebastian Skoko
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Središte Vižinade još je jednom postalo mjesto susreta domaćica i domaćina iz cijele Istre, posjetitelja, volontera, lokalnih proizvođača i svih onih koji žele da tradicionalni istarski kolači ostanu živ dio svakodnevice, a ne samo uspomena iz starih obiteljskih bilježnica. | Foto: Sebastian Skoko
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