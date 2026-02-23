FOTO Vrhunski rad šibenske prvakinje: Evo kakve prekrasne nokte radi Loretta (27)

Osim što šminka za razne svečane prigode, mlada Šibenčanka Loretta Gracin obožava raditi i ukrašavati nokte, za koje kaže da će ove sezone biti prava klasika - francuska manikura
Mlada poduzetnica Loretta Gracin (27) prvi je puta nekoga našminkala s 14 godina, a za svoju vještinu i talent osvojila je zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz.
Mlada poduzetnica Loretta Gracin (27) prvi je puta nekoga našminkala s 14 godina, a za svoju vještinu i talent osvojila je zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz.
Istina, zaplakala sam, ali šta ću, velik je to uspjeh za mene i Šibenik. Bilo je ovo prvi put da sam bila na nekom takvom natjecanju uopće i to je dokaz da sam nakon šest godina od otvaranja svog salona za uljepšavanje Million dollars babe stekla znanje i ime. I htjela sam potvrdu da dobro radim, priča nam najpoznatija šibenska manikerka i šminkerica.
Vlasnica studija za šminkanje Million Dollars Babe oduševila je žiri na natjecanju za najbolje kozmetičare i frizere u našoj zemlji i osvojila zlatnu medalju u kategoriji kreativnog šminkanja očiju, te izravan plasman u Pariz na Svjetsko prvenstvo.
Da zaokruži cjelokupni rad i kretivnost kojom pršti, osvojila je u Solaris hotelu i srebro u kategoriji noktiju - u kategoriji salonske manikure s jednostavnim nail artom.
- Tamo idemo po prvo mjesto. Donijet ćemo Šibeniku jedno zlato - smije se simpatična Loretta i dodaje da je imala malu prednost domaćeg terena. Ponosna Šibenčanka majka je četvero djece koja su s nestrpljenjem očekivala mamin povratak kući. Najstariji joj je dao potporu i na terenu, te ju prvi zagrlio i čestitao.
Loretta puno šminka mladenke i maturantice, dakle za posebne prigode.
- Imam više od 10 godina iskustva u svijetu ljepote. Fakultetski sam obrazovana za modnog dizajnera, ali me put ipak odveo prema onomu što sam voljela oduvijek - uljepšavanju. Prvi put, uslugu šminkanja sam naplatila na ljeto nakon završene osnovne škole, s 14 godina dok sam još bila samouka. Završila sam ukupno 33 edukacije - od laminacija obrva i trepavica, henna obrva, spray tana, njege stopala i ostalog, a danas to znanje želim ponosno prenijeti početnicama i uvesti ih u svijet jedne od najuspješnijih industrija na svijetu, kaže Loretta.
Iako je u ovom poslu važno ići u korak s trendovima, ona ipak teži gradnji vlastitog imidža i stvaranju brenda.
- Ako bih morala izdvojiti jednu rečenicu koja bi bila misao vodilja od samog početka do danas bila bi: 'Budi strpljiv'. Ništa ne dolazi preko noći, a na vrhu ima mjesta za svakoga tko mu teži - smatra ova mlada poduzetnica.
Trendovi u šminkanju su se u mnogome promijenili - danas više nema trenda nego je sve vezano za neki događaj, primjerice vjenčanje ili maturalne koje je ove godine već 'odradila' sa svojim klijenticama jer su maturalne u Dalmaciji nešto ranije nego na kontinentu.
- Jedino što se zamjećuje da nema više iscrtavanja eye linera već se u pravilu nose blendana sjenila - kaže Loretta.
Kod manikure je slična situacija, ali se trendovi noktiju ove godine ponovno vraćaju na klasiku (klasičnom French i soft French stilu), prirodni stil, i nema toliko produžavanja. To je 'old money' stil kakav je nosila i Lady Diana nekad davno. Još je aktualna i baby boomer manikura u kojima se ne pretjeruje s bojama već se naglašava ženstvenost i sofisticiranost - zaključuje naša sugovornica.
- Kuća je bila vesela. Svi me podržavaju, i suprug i njegova familija. Nedavno sam rodila i četvrto dijete, curicu koja je uvijek sa mnom. Radim svaki dan, i nedjeljama, moj salon je uvijek otvoren. Velik zamah dali ste mi s medijskim napisima prije nekoliko godina, ma od nula sam došla 'do milijun', ako to tako mogu reći. Iako sam se dokazala radom i kvalitetom koju svaki dan potvrđuju moje klijentice, a koju želim potvrditi i u Parizu - uzbuđena je. Tamo će se natjecati u konkurenciji 2000 sudionika iz 50 zemalja. Na prijavu za natjecanje motivirale su je brojne polaznice njenih edukacija, kako bi i njima dokazala da je u životu sve moguće postići - samo moraš biti uporan.
- I njima je to dodatni 'pogon' da otvore svoje salone i rade visoko motivirane - kaže Loretta i dodaje da su najavljivali da će ova godina biti dobra, a ona je za sada njome - prezadovoljna.
