FOTO Vrhunski rad šibenske prvakinje: Evo kakve prekrasne nokte radi Loretta (27)

Osim što šminka za razne svečane prigode, mlada Šibenčanka Loretta Gracin obožava raditi i ukrašavati nokte, za koje kaže da će ove sezone biti prava klasika - francuska manikura
Mlada poduzetnica Loretta Gracin (27) prvi je puta nekoga našminkala s 14 godina, a za svoju vještinu i talent osvojila je zlato na natjecanju Majstora kozmetike 2026. i direktno ide na Svjetsko u Pariz. | Foto: Privatni album/Instagram
