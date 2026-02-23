FOTO Vrhunski rad šibenske prvakinje: Evo kakve prekrasne nokte radi Loretta (27)

- Kuća je bila vesela. Svi me podržavaju, i suprug i njegova familija. Nedavno sam rodila i četvrto dijete, curicu koja je uvijek sa mnom. Radim svaki dan, i nedjeljama, moj salon je uvijek otvoren. Velik zamah dali ste mi s medijskim napisima prije nekoliko godina, ma od nula sam došla 'do milijun', ako to tako mogu reći. Iako sam se dokazala radom i kvalitetom koju svaki dan potvrđuju moje klijentice, a koju želim potvrditi i u Parizu - uzbuđena je. Tamo će se natjecati u konkurenciji 2000 sudionika iz 50 zemalja. Na prijavu za natjecanje motivirale su je brojne polaznice njenih edukacija, kako bi i njima dokazala da je u životu sve moguće postići - samo moraš biti uporan. - I njima je to dodatni 'pogon' da otvore svoje salone i rade visoko motivirane - kaže Loretta i dodaje da su najavljivali da će ova godina biti dobra, a ona je za sada njome - prezadovoljna. | Foto: Instagram