FOTO Zavirili smo u skrivenu drvenu oazu nadomak Plitvica

Ako postoji mjesto na kojem se priroda, mir i udobnost susreću u savršenoj ravnoteži, onda je to Wood Fairy u Korenici. Ova planinska kuća, smještena u zelenilu Like, idealan je izbor za sve koji žele pobjeći od gradske gužve i provesti nekoliko dana u okruženju šuma, planina i tišine koju danas rijetko gdje nalazimo
Već pri dolasku jasno je da se ne radi o klasičnom turističkom smještaju, nego o prostoru koji je osmišljen kao pravi mali dom za odmor.
Wood Fairy je samostojeća kuća koja gostima nudi potpunu privatnost. Uređena je u toplom, rustikalnom stilu, a istovremeno opremljena svim modernim sadržajima potrebnima za ugodan boravak.
Dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, potpuno opremljena kuhinja i dnevni boravak stvaraju osjećaj doma, dok terasa i vrt otvaraju pogled prema prirodi koja okružuje kuću.
Poseban doživljaj pruža vanjski jacuzzi, savršen za opuštanje nakon dana provedenog u šetnjama ili istraživanju okolice, bez obzira na godišnje doba.
Lokacija kuće dodatni je adut. Smještena u Korenici, Wood Fairy nalazi se na kratkoj vožnji od Nacionalnog parka Plitvička jezera, jednog od najpoznatijih prirodnih bisera Hrvatske.
Upravo zato ovaj smještaj često biraju gosti koji žele spojiti aktivni odmor i miran povratak u prirodu nakon obilaska slapova i jezera.
Osim Plitvica, okolica nudi brojne mogućnosti za planinarenje, biciklizam i boravak na svježem zraku, dok zimi ovo područje poprima poseban, gotovo bajkovit ugođaj.
Gosti koji su već boravili u Wood Fairyju posebno ističu čistoću, udobnost i osjećaj mira koji ondje vlada. Često se spominje i ljubaznost domaćina te činjenica da je kuća izuzetno pogodna za obitelji, parove, ali i one koji putuju s kućnim ljubimcima.
Wood Fairy nije mjesto za one koji traže užurban turistički ritam, već za putnike koji žele usporiti, udahnuti punim plućima i barem nakratko živjeti u skladu s prirodom.
Bilo da je riječ o romantičnom bijegu, obiteljskom odmoru ili produženom vikendu s prijateljima, ova kuća u srcu Like nudi iskustvo koje ostaje u sjećanju i kojem se mnogi požele vratiti.
