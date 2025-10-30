Obavijesti

FOTO Završen Green Energy Fair - Ovo je tehnologija koja će spasiti svijet od zagađenja

Na međunarodnom energetskom događaju s više od 100 izlagača istaknuti su projekti hrvatskih gradova u obnovljivim izvorima energije te važnost suradnje i digitalizacije. Program je uključio panele o zelenoj tranziciji, e-mobilnosti i STEM edukaciji mladih
Zagreb: Otvoren sajam Green Energy Fair
Više od 100 izlagača iz 20 zemalja okupilo se na događaju posvećenom obnovljivim izvorima energije, uz Njemačku kao zemlju partnera. Program je obuhvatio panele, predavanja i prezentacije o solarnim tehnologijama i energetskoj infrastrukturi. Naglasak je bio na međunarodnoj suradnji i konkretnim projektima koji povezuju industriju i gradove. | Foto: Robert Anic/PIXSELL
