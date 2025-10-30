FOTO Završen Green Energy Fair - Ovo je tehnologija koja će spasiti svijet od zagađenja

Na međunarodnom energetskom događaju s više od 100 izlagača istaknuti su projekti hrvatskih gradova u obnovljivim izvorima energije te važnost suradnje i digitalizacije. Program je uključio panele o zelenoj tranziciji, e-mobilnosti i STEM edukaciji mladih
Više od 100 izlagača iz 20 zemalja okupilo se na događaju posvećenom obnovljivim izvorima energije, uz Njemačku kao zemlju partnera. Program je obuhvatio panele, predavanja i prezentacije o solarnim tehnologijama i energetskoj infrastrukturi. Naglasak je bio na međunarodnoj suradnji i konkretnim projektima koji povezuju industriju i gradove.
Giles Dickson iz Wind Europe poručio je da “Green Deal još uvijek traje” i da Europa ide prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Matej Mišić podsjetio je na Teslinu viziju čiste energije, a Hrvoje Pandžić naglasio je kako solarne elektrane mijenjaju tržište, donoseći čak i negativne cijene struje u sunčanim razdobljima. Sudionici su se složili da tranzicija zahtijeva pametno planiranje i prilagodbu sustava.
Gradonačelnici više hrvatskih gradova predstavili su konkretne korake prema energetskoj neovisnosti. Spominju obnovu zgrada, postavljanje solarnih panela, dizalica topline i geotermalnih sustava. Projekti su potaknuti rastom cijena energije nakon početka rata u Ukrajini, a cilj im je smanjiti troškove i osigurati održiv razvoj.
Predstavnici infrastrukturnih institucija iznijeli su nove projekte i izazove. Hrvatskim vodama digitalizacija omogućuje praćenje svake kapi vode u stvarnom vremenu, dok Varkom razvija više solarnih i bioplinskih postrojenja. Upozoreno je i na potrebu veće suradnje s HEP-om u dijeljenju energije među proizvođačima.
Drugi dan donosi panele o pohrani energije, agrosolarima i sigurnoj tranziciji, uz poseban naglasak na STEM edukaciju i e-mobilnost. Mladi sudjeluju u hackatonima, radionicama i projektima poput Formula Studenta i Green Fair Space Challengea. Događaj povezuje stručnjake, gradove i mlade u zajedničkoj viziji održive i tehnološki napredne budućnosti.
