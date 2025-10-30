FOTO Završen Green Energy Fair - Ovo je tehnologija koja će spasiti svijet od zagađenja

Giles Dickson iz Wind Europe poručio je da “Green Deal još uvijek traje” i da Europa ide prema klimatskoj neutralnosti do 2050. godine. Matej Mišić podsjetio je na Teslinu viziju čiste energije, a Hrvoje Pandžić naglasio je kako solarne elektrane mijenjaju tržište, donoseći čak i negativne cijene struje u sunčanim razdobljima. Sudionici su se složili da tranzicija zahtijeva pametno planiranje i prilagodbu sustava. | Foto: Robert Anic/PIXSELL