Svi ga jedemo, a rijetko se pitamo: Koliko je kupovni pomfrit štetniji od krumpira?

Kupovni pomfrit doista jest - krumpir. Industrija koristi sorte s više škroba i manje vode, upravo zato da bi prženjem dobile prepoznatljivu hrskavost. Krumpiri se gule, režu, kratko blanširaju u vrućoj vodi, a zatim se, i tu nastaje ključna razlika, predprže u ulju prije zamrzavanja. Kada ih kod kuće stavimo u pećnicu ili fritezu, oni zapravo prolaze kroz drugo zagrijavanje. Upravo taj dvostruki toplinski tretman mijenja njihovu nutritivnu sliku.

Dok je obični kuhani krumpir relativno skromna namirnica s malo kalorija i gotovo bez masnoće, pomfrit postaje energetski znatno “teži”. Ulje koje se upija tijekom predprženja višestruko povećava kalorijsku vrijednost. Ono što je u svom prirodnom obliku povrće s dobrim udjelom kalija i vlakana, pretvara se u prilog bogat mastima. Problem, dakle, nije u krumpiru - nego u masnoći.

Uz to, većina kupovnih pomfrita sadrži dodanu sol, a nerijetko i dekstrozu kako bi tijekom pečenja dobili ujednačenu zlatnu boju. Neki proizvodi sadrže i stabilizatore ili sredstva protiv pjenjenja korištena u procesu prženja. Riječ je o dozvoljenim aditivima, ali oni dodatno udaljavaju proizvod od njegove jednostavne, prirodne verzije.

Posebnu zabrinutost posljednjih godina izaziva akrilamid - spoj koji nastaje kada se škrobne namirnice peku ili prže na visokim temperaturama. Što je pomfrit tamniji i jače zapečen, to je veća vjerojatnost stvaranja te tvari. Iako se količine u hrani reguliraju i nadziru, stručnjaci savjetuju da pomfrit ne treba peći do tamnosmeđe boje. “Zlatno žuto, ne smeđe” postalo je pravilo umjerenosti.

No znači li to da je kupovni pomfrit štetan?

Povremena konzumacija teško da će imati ozbiljne posljedice. Problem nastaje kada postane redovit dio jelovnika, zamjenjujući kuhana ili pečena povrća. Tada dodatne kalorije, masnoće i sol mogu pridonijeti debljanju, povišenom krvnom tlaku i dugoročnim kardiovaskularnim rizicima.

Zanimljivo je da je razlika između običnog krumpira i pomfrita slična razlici između svježe jabuke i pite od jabuka. Osnovna sirovina je ista, ali način obrade dramatično mijenja nutritivni učinak. Industrijska prerada, čak i kada je tehnološki kontrolirana, gotovo uvijek znači dodatnu energiju i manje nutritivne “čistoće”.

Ipak, postoji sredina. Ako se pomfrit priprema u pećnici bez dodatnog ulja, na umjerenoj temperaturi i bez pretjeranog tamnjenja, njegova nutritivna “šteta” može se znatno smanjiti. Još važnije, način na koji ga konzumiramo čini razliku - kao prilog uz uravnotežen obrok ili kao dio visokokaloričnog fast fooda.

Na kraju, istina je manje dramatična nego što zvuči na društvenim mrežama: kupovni pomfrit nije lažna hrana niti “plastika”. On je i dalje krumpir. Ali je krumpir koji je prošao kroz proces koji ga čini kaloričnijim, masnijim i manje nutritivno povoljnim od svog jednostavnog, kuhanog oblika. A razlika između zdravog i nezdravog često ne leži u namirnici samoj - nego u tome koliko često i na koji način završava na našem tanjuru.