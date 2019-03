Fotografije koje će vas ganuti: Besplatno uređuje beskućnike

'Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu', moto je koji je pokrenuo Joshuu Coombesa (31) iz Engleske i motivirao ga da čini dobra djela. Glazbenik, koji je danas poznat i kao frizer za beskućnike, smatra kako nije jako teško činiti dobra djela, jedino što čovjek mora napraviti je 'nešto za ništa'.

Joshua je započeo s dobrotvornim radom 2015. godine, a od pokretanja dobrotvorne inicijative, njegov koncept je dobio je puno pozornosti u medijima.

- Radi se o povezivanju ljudi - objasnio je.

Sama ideja pomaganja može biti nadmoćna, što je dijelom ono što je inspiriralo Joshuu da započne svoj društveni pokret - kako bi pokazao da normalni ljudi mogu raditi izvanredne stvari.

Joshua je stvorio hashtag #DoSomethingForNothing da razbije stereotipe koji okružuju pojmove kao što su aktivizam i volontiranje, te da pokaže da razlika koju jedan čovjek može napraviti ne mora uključivati ​​marširanje ili dijeljenje juhe - osim ako to čovjek ne želi.

Coombes inicijativom želi postići da ljudi čine dobra djela te tako potaknu druge oko sebe da učine isto.

- Volontiranje treba ponovo brendirati. Koristeći ono što ljudi već vole, to je bolji pristup od klasičnog volontiranja. Mislim da je mnogo dobrotvornih aktivnosti 'zagušljivo' i kad ih rade, ljudi u principu i ne vide da su napravili nešto dobro. Samo da pomognete morate proći cijelu proceduru, ispuniti obrasce i provjere, držati se određenih pravila. Razumijem da za to ima razloga, ali ja stvarno vjerujem da svatko može pomoći koristeći svoju kreativnost i radeći ono što voli. U pokretu #DoSomethingForNothing poanta je pokazati ljudima da mogu danas izaći na ulicu i pomoći nekome radeći ono što znaju najbolje i ono za čim su strastveni, koliko god to bilo malo - objasnio je.

Također, cilj mu je pozabaviti se određenim društvenim tabuima vezanih za beskućnike. On svakodnevno ohrabruje ljude da pomažu beskućnicima i pokažu malo ljubaznosti, čak i ako je u pitanju samo pozdrav, jer najgore što im se može dogoditi je izolacija koja samo pogoršava njihovu patnju, pišu britanski Independent i Lush.