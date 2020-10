2. Oko pauna

Fotografira oči životinja: Poput vlastitog planeta ili oceana su

<p>Malo ljudi dobije priliku fotografirati životinje poput nilskih konja, hijena ili krokodila. Međutim, armenski fotograf Suren Manvelyan uspio im se toliko približiti da je čak snimio i detalje njihovih očiju.</p><p>Neke od ovih makro snimki izgledaju poput dalekih pejzaža ili tek otkrivenih planeta. Analizirajući slike ne možete ne osjetiti duboke senzacije, kao da otkrivate duboke osobne tajne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konak za 360 životinja u Hrvatskoj</strong></p><p>- O ovoj sam seriji fotografija počeo razmišljati nakon što sam završio jednu sličnu o ljudskom oku. Nakon prvog projekta, zaista sam se postao bolji u fotografiranju očiju u bilo kojim uvjetima i na kraju sam se odlučio za fotografiranje životinjskih očiju - rekao je Manvelyan.</p><p>On ih je fotografirao gdje god je stigao, od svog dvorišta do zooloških vrtova, oceanarija i tako dalje. </p><p>- Ponekad me ljudi čak i zovu, tražeći da fotografiram oči njihovih ljubimaca - dodao je.</p><p>Manvelyan je također započeo malenu 'igru' sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Kad stavi novu fotografiju, pita svoje obožavatelje na Facebooku i Instagramu da pogode kojoj životinju oko pripada.</p><p>- Oči svake životinje rezultat su prilagodbe životnim uvjetima. To je razlog zašto postoji toliko mnogo vrsta očiju. Vodene životinje imaju potpuno drugačije oči od onih koje žive na zemlji - objasnio je Manvelyan.</p><p>Pogledajte njegove fotografije:</p><p>1. Oko psa</p><p>2. Oko pauna</p><p>3. Oko zmije čegrtuše</p><p>4. Oko makaki majmuna</p><p>5. Oko skalar ribe</p><p>6. Oko polumajmuna</p><p>7. Oko ljame (južnoamerička vrsta deve)</p><p>8. Oko ribe</p><p>9. Oko rode</p><p>10. Oko domaćeg zamorčića</p><p> </p><p> </p>